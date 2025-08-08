MICA PUBLICITATE
Local

Pompierii ieșeni intervin pentru a sprijini victimele inundațiilor din Broșteni, Suceava

De Andrei DÎSCĂ
vineri, 08 august 2025, 22:22
2 MIN
Începând de ieri, 15 pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași au plecat în ajutorul comunităților din județul Suceava, grav afectate de inundațiile recente.

Salvatorii vor interveni în localitatea Broșteni pentru a oferi suport în procesul de recuperare și restabilire a normalității în zonele afectate.

Sub coordonarea Lt. George Blănaru, echipele de pompieri din cele două detașamente ale ISU Iași vor participa la evaluarea pagubelor, degajarea molozului, salvarea bunurilor și asigurarea accesului în localitățile izolate. De asemenea, vor desfășura activități esențiale de igienizare și prevenție sanitară, pentru a proteja sănătatea locuitorilor și a preveni posibilele epidemii.

„Misiunea noastră nu este doar una tehnică, ci și una emoțională. În spatele fiecărei case afectate de inundații există o poveste, o viață, iar noi suntem acolo nu doar pentru a salva bunuri, ci și pentru a oferi speranță și sprijin oamenilor care trec printr-o perioadă extrem de dificilă”, au precizat reprezentanții Inspectoratuluii pentru Situații de Urgență Iași.

Pompierii ieșeni plecați la Broșteni sunt de la două detașamente. Astfel, de la Detasamentul 1 de Pompieri Iași au fost trimiși sg.maj. Abunei Cristian, sg.maj. Macovei Andrei, plt. Mustață Lucian, sg.maj. Pricop Mihai, sg.maj. Obreja Andrei, sold. Rusu Mario, sold. Anton Cosmin iar de la Detasamentul 2 de Pompieri Iași plt. Pricop Marian, plt. Slav Alin, sold. Vlădeanu Vasilică, sold. Sandu Marius, sold. Cuciureanu Robert, sold. Streangă Robert, sold. Gîrlea Emanuel. Aceștia sunt cazați în instituțiile din localitate în perioada în care stau la Broșteni.

