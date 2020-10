Popa lasă moștenire ”tunul” de la Aeroport: Nu m-am amestecat niciodată în licitaţii

Afacerea concesionării terenului în suprafaţă de 7.800 mp la Aeroport la un preţ infim (7 lei/mp/an) va trebui descâlcită de noul efectiv al Consiliului Judeţean. Actualul preşedinte al CJ a zâmbit când i-am spus ieri că cei aleşi duminica trecută s-au ales şi cu o grea moştenire lăsată la Aeroport de administraţia judeţeană care tocmai şi-a încheiat mandatul. „A fost o cerere de ofertă... Nu a fost niciun fel de mister. Eu nu am cunoscut persoanele, nu am semnat eu contractul. A fost verificat de prefect. Am mers pe circuitul… Dacă opreşti o licitaţie, e trafic de influenţă. Nu am interacţionat deloc cu cei de la Achiziţii. Instituţiile statului, că de asta s-a înaintat la prefect, trebuia să spună: «E o problemă cu un investitor sau cu investitorii…» Eu nu pot să verific identitatea fiecăruia, cum n-am verificat niciodată, pentru că nu este în sarcinile mele de serviciu. Eu doar discut oportunităţile, le analizez şi le transmit mai departe, la Direcţiile Tehnică, Juridică, Achiziţie, ei fac documentele, eu nu am intervenit niciodată”, s-a disociat Maricel Popa de orice amestec în atribuirea contractului de concesiune.

Aşa cum am mai relatat, după mai bine de doi ani de plimbat insistent hârtii între RA Aeroportul Iaşi şi Consiliul Judeţean, firma care a propus iniţial concesionarea unui hangar sau a unui teren pentru activităţi de mentenanţă a elicopterelor a reuşit să şi câştige licitaţia. Proiectele de hotărâre împinse insistent în plen s-au împiedicat de opoziţia consilierilor judeţeni liberali şi ai PMP până când legislaţia a fost relaxată, odată cu ontrarea în vigoare a Codului administrativ. La începutul anului, aleşii PSD-ALDE din CJ au avut majoritatea suficientă ca să adopte proiectul de hotărâre şi imediat a fost lansată licitaţia de concesionare.

Heli Avia Service SRL, firma fantomă care a preluat terenul - „fantomă” pentru că reprezentanţii ei nu au fost văzuţi decât de şefii CJ şi de cei ai Aeroportului - are sediul declarat într-o cămăruţă de la etajul unei case din Valea Adâncă. Spre deosebire de alţi concesionari de la Aeroport, aceasta nu a prezentat public niciun plan, nicio schiţă şi niciun demers de a construi ceva. În schimb, contractul de concesiune, care nu prevede un termen de finalizare a presupusei investiţii, îi oferă cu generozitate confortul unei despăgubiri dacă va fi reziliat în următorii 25 de ani. „Anul acesta începem să vedem rezultatele dezastruoase ale unui management neperformant la aeroport: Blue Air a plecat de la Iaşi, s-au dat pe sub mână 7.800 mp fără aprobarea Consiliului de Administraţie, se cheltuie 4 milioane lei pe un studiu care ne va spune că putem să extindem aeroportul şi la est, şi la vest de pistă, cu aceleaşi estimări de costuri pe care le ştiam şi înainte. Lucrurile trebuie şi se vor schimba radical la Aeroportul Iaşi”, a subliniat Romeo Vatră, liderul grupului consilierilor liberali din CJ.

