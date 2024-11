La Iași, porcii în viu pentru Crăciun se pot cumpăra deja online. „Marfa” îți va fi livrată la domiciliu, cu un cadou promoțional

Chiar dacă temperaturile ridicate de la sfârșit de octombrie nu prevestesc încă instalarea sezonului rece și apropierea sărbătorilor de iarnă, în mediul online numărătoarea inversă până la Crăciun a început deja. Multe gospodine își fac deja piața. Online. Și au de unde alege. Pe OLX și pe Facebook au apărut deja anunțuri și oferte pentru carnea de porc, iar comercianții recunosc că au preluat deja comenzi.

Tot aici am dat și de Ionuț Anghel, un alt crescător de porci din județ, care ne asigură că animalele sale au crescut doar cu nutrețuri naturale. Acesta vinde atât porci de carne, în viu, cât și carcase ori chiar preparate la comandă. Clienți are, pentru că și prețurile sunt bune, ne asigură Ionuț.

„Da, am început de pe acum să preluăm comenzi. Nu e devreme. Lumea chiar a început să caute, să ne ceară, și ne-am conformat. Că doar clientul nostru e stăpânul nostru! Se cumpără deja, pentru că nu știm cum vor fi prețurile atunci, și cumpără de acum, să scape de o grijă. Se vor scumpi, vă dați seama, că și furajele s-au scumpit! Cam de o săptămână am început să luăm avansul. Avem 15 clienți până azi(…) În viu este 17 lei/kg la noi, și tranșat variază în funcție de cantitatea pe care o cumpără. O spată de porc este 14 lei kilogramul și are cam 2-2,5 kg, pieptul de porc este 15 lei/kg, o semicarcasă de porc, la sfert, e 15 lei/kg. O fleică de porc, care are în jur de 2 kg, este 18 lei/kg, un mușchiuleț este 25 de lei/kg, și pregătim inclusiv cârnați la comandă”, ne-a spus Ionuț Anghel, crescător de porci din Iași care are, la rândul lui, un anunț publicat pe OLX.