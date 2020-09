Portret de dascăl, în prima zi de şcoală. l-am descoperit pe Domnu’ Trandafir al zilelor noastre

Atelierul din Foişor, un loc magic undeva la peste o oră depărtare de Iaşi, într-o curte din satul Tansa, situat la 65 kilometri de Iaşi, este locul în care fantezia şi inocenţa copilăriei prind viaţă mai ceva ca în operele marilor scriitori. Visele micuţilor care ştiu cum arată un bloc doar din povestirile celor mari se aştern uimitor pe hârtie sau pe pânză, ca mai apoi să ajungă la competiţii din întreaga lume, - China, Japonia, Germania, Finlanda sau cine ştie prin ce alt colţ de lume -, de unde aproape de fiecare dată se întorc cu premii uimitoare. Aurel Dascălu, cel care a creat Atelierul din Foişor în urmă cu aproape 5 ani, a fost învăţător o viaţă întreagă. Nu a avut mari pasiuni artistice, fiind un om al cifrelor. De la copii a prins însă drag să picteze. Şi tot prin ochii lor a învăţat că lumea poate avea mii de culori şi de forme pe care doar mintea unui artist le poate desluşi. A creat la Tansa o şcoală paralelă, la el acasă, unde micii artişti vin ţopăind fericiţi la ore, după cursuri. Premiile pe care le are de la cei mici acest „Domn Trandafir” de la Iaşi, aduse de pe întreg mapamondul, pe un perete întreg de verandă, ar umple de invidie orice dascăl cu pretenţii de la oraş. A avut invitaţii la manifestări artistice în toată lumea. Nu a avut însă bani să le onoreze, nici el nici învăţăceii săi. În prima zi de şcoală din acest an, una deosebită, sub semnul incertitudinii şi al pandemiei, „Ziarul de Iaşi” vă prezintă mişcătoarea poveste a unui dascăl modest, puţin cunoscut, dar pentru care dăruirea în faţa elevilor, deschiderea în faţa acestora a unui univers nebănuit, au fost şi sunt ţel în viaţă. Chiar şi acum, la pensie.