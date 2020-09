"Portret de femeie" de Constantin Brancusi, vandut la licitatie

Lucrarea "Portret de femeie (Baroneasa Renee Frachon)", de Constantin Brancusi, vintage gelatin silver semnat si intitulat pe verso, in penita, "Brancusi, Portrait de femme", a fost adjudecata, in Licitatia colectiei unui galerist de arta contemporana care a avut loc marti la Artmark, la pretul de 16.000 de euro.

Opera este reprodusa in Carola Gideon- Welcker, "Constantin Brancusi", Basel/ Stuttgart, 1958, pag. 56-57, ilustratia 9; in "Constantin Brancusi, Metamorphosen Plasticher Form", Ed.Friedrich Teja Bach, Koln 1987, pag. 428; ilustratia 91, in "Brancusi als Fotograf, Ein Bildhauer fotografiert sein Werk", Berna, 1996, plansa 16 si in "Brancusi in Romania,Bucuresti", 1976, pag. 243, ilustratia 264.

