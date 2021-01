Advertorial

Este vorba despre Filip Havârneanu, deputat aflat la primul mandat din partea USR-PLUS. Tânărul vorbește fluent limba engleză și franceză, în condițiile în care românii aproape că s-au obișnuit cu unii lideri din vechea gardă care de-abia reușeau să lege două cuvinte într-o limbă străină.

POVESTEA FAMILIEI SALE, DEMNĂ DE SCENARIU DE FILM

În anul 1947, străbunicul său, Petru Caraman, a fost epurat din învățământul superior și persecutat de securitate pentru că a avut curajul să vorbească împotriva comunismului. Bunicul lui Filip Havârneanu a intrat primul la Facultatea de Medicină și a fost radiat de pe listă pentru că era fiu de intelectual și opozant al regimului. Bunicii sale i s-au confiscat toate proprietățile, iar mai târziu au dat-o afară de la facultate și nu a fost lăsată să se înscrie la doctorat. ,,După mai bine de jumătate de secol, încă trăim sub un asediu asupra valorilor reale, iar drepturile ne sunt în continuare încălcate. Povestea familiei mele cu siguranță nu este singulară. Părinții, bunicii și străbunicii noștri au sperat că după căderea comunismului vom putea să trăim într-o societate mai bună, mai liberă și într-o democrație reală", explică deputatul USR-PLUS.

OUG 13 L-A DETERMINAT SĂ INTRE ÎN POLITICĂ

,,Mult timp, am crezut că toți politicienii sunt la fel și că nu mi-aș găsi locul în niciun partid politic. În 2017, eram la Paris, în timpul unui stagiu de Master la Sorbonna prin programul Erasmus, și urma să decid dacă să rămân definitiv acolo sau să revin în țară. Am luat decizia de a reveni în țară atunci când am văzut asaltul împotriva justiției pe care l-a dat Guvernul PSD, prin adoptarea OUG 13. Mi-am dat seama că, dacă nu mă implic, dacă aleg să plec din țară și dacă închid ochii, voi fi și eu unul dintre cei învinși de sistem. Am văzut în protestele din 2017 speranța unei țări "ca afară”. Am văzut oameni din generația mea care nu au mai suportat practicile vechilor partide. Am văzut că nu sunt singur și că, împreună cu cei din stradă, chiar putem schimba ceva", povestește Havârneanu.

MESAJ PENTRU TINERI

,,Ca parlamentar, vreau să îi inspir pe cei de vârsta mea să fie mai implicați în politică și fie mai preocupați de treburile cetății. Vreau ca cei care au între 18 și 24 de ani să participe mai activ la viața publică. Pentru asta, vreau ca ei să fie auziți și văzuți. Vreau ca ei să fie reprezentați mai bine. Vreau ca ei să înțeleagă faptul că în Parlament sunt deputați care îi înțeleg, le cunosc problemele și sunt gata să-i ajute. Voi fi unul dintre acești deputați".

CE PROMITE DEPUTATUL

Filip Havârneanu este secretarul comisiei de Educație și membru în comisia de Tineret și Sport din cadrul Camerei Deputaților, ceea ce înseamnă că orice proiect din aceste domenii vor intra și în analiza sa. ,,Am ales aceste comisii tocmai pentru că sunt cele mai importante pentru cei din generația mea. România are nevoie de o educație care să țină pasul cu mileniul în care trăim și de politici moderne destinate tineretului și sportului. Ca deputat, mă voi asigura că orice proiect care vizează aceste domenii este realist și pe măsura așteptărilor pe care tinerii le au de la clasa politică", explică Havârneanu.

TINEREȚEA: ATUU SAU PIEDICĂ?

,,Consider că vârsta mea este un atuu, cu atât mai mult cu cât mă ajută să fiu extrem de bine conectat la tot ce înseamnă problemele generației tinere. Știu care sunt dificultățile învățământului din prisma elevului, dar și a profesorului pentru că mama este profesoară. Unii vor spune că poate nu sunt pregătit pentru negocieri dure din politică, dar nu mă consider singur în lupta asta. Doar împreună putem reuși și fiecare piesă de puzzle contează", spune deputatul.