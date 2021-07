Portugalia a reimpus interdictia de circulatie pe timpul noptii in 45 de orase

"Constatam ca saptamana trecuta situatia s-a deteriorat din nou", a declarat Mariana Vieira da Silva, sefa cancelariei prezidentiale si ministru de stat, in timpul unei conferinte de presa. Ea a adaugat ca "nu sunt indeplinite conditiile pentru a spune ca pandemia este sub control".

Aceasta "interdictie de a circula pe drumurile publice" se va aplica in municipalitatile cele mai afectate in ceea ce priveste rata de incidenta pentru COVID-19, printre care capitala portugheza si Porto, in fiecare zi, intre orele 23:00 si 05:00.

Reducerea programului de lucru al cafenelelor si restaurantelor, deja in vigoare la Lisabona si in alte doua municipii, va fi de asemenea extins la alte 16 orase. Aceste localuri vor trebui sa inchida la orele 22:30 in timpul saptamanii si la 15:30 in weekend.

Portugalia a depasit miercuri pragul de 2.000 de noi contaminari in ultimele 24 de ore, potrivit bilantului autoritatilor sanitare. Acesta este cel mai ridicat nivel inregistrat de la mijlocul lui februarie, cand Portugalia, tara cu circa 10 milioane de locuitori, se afla in lockdown national.

