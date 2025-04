Postările lui domn premare, tot mai greu de elucidat. Olecuță de exegeză politică pe azi

Pe azi olecuță de exegeză politică și de comunicare publică, stimați telespectatori. Care e musai, după ce am văzut postarea lui domn premare de ieri, unde mulți internauți urmăritori îl întrebau ce-a vrut să zică, neînțelegând la ce se referă omul.

Mai întâi, ce-are motociclistul rănit cu prifectura, cum ar zice știți voi cine. Căci acolo, la link-ul unu distribuit de premare (Nu mai zicem nimica despre site-ul pe care l-a găsit pentru distribuire, e un site de panaramă mondenă; păi știrea aia a fost dată și de site-uri serioase de știri, domn premare! Doar de-acolo ați găsit s-o luați?), ei bine, acel link trimite la știrea că un motociclist a fost rănit după ce a fost lovit de un tramvai care s-a rupt.

Ok, am înțeles: aicea ar fi cu mantă, trimitere la premarele Nicușor, din pricina căruia se rup tramvaie, adică vezi Doamne nu ca la Iași!

Link-ul doi însă e despre un sondaj în care Crin apare în premieră pe locul doi. Hopaa!?

Sinceri să fim acuma, ce ne pare mai interesant aicea este fervoarea cu care domn premare îl susține pe Crin, mai mult chiar decât ce vedem dincolo la Cejău, la oamenii lui domn Costel.

Explicația ar avea legătură, zice-se, cu unele planuri ale lui domn premare de a încerca după alegeri, zice-se, să preia filiala. Or fi acuma, deh, planuri făcute târziu în noapte, la bere, cine știe. Cert este că, dacă vă amintiți bine, domn premare chiar a amenințat zilele trecute că va face ordine în filială după alegeri. Deci ceva-ceva a vorbit el cu cineva.

Aa, că tot la o bere? Asta da, se poate…

O interesantă afirmație făcută ieri de o jurnalistă din capitală referitor la ce se mai petrece pe rostogolul moldovean al useriștilor de rit vechi sau nou. Spune Camelia Ciobanu, de la publicația Podul, că în orientările politice din zona useriștilor vasluieni și-ar fi băgat lingurița la un moment dat și Cozet de la Iași, prin presiuni asupra liderului de acolo, dipotatul USR Mihai Botez. Bun, noi nu credem că în treaba asta a contat faptul că partenera de viață a lui Nicușor este vasluiancă, dar, în fine.

Cam așa le spune sursa sus-citată, cu ceva poze de la împărțit afișe cu Lasconi: „Organizația USR Vaslui (oraș din care este și partenera lui ND)! Și am văzut presiunile uriașe care s-au pus pe deputatul Mihai Botez (scor foarte mare în alegerile parlamentare la Vaslui – peste 10%) inclusiv din partea lui Cosette Chichirău care îl hărțuia prin comentarii să renunțe la susținerea Elenei Lasconi. Cosette Chichirău care a făcut rahatul praf la Iași după ce a refuzat o alianță electorală cu candidatul USR în alegerile din iunie. Și i-a asigurat astfel încă 4 ani de mandat lui Mihai Chirica (PNL, ex PSD)!”

Mna, așa o fi, au ba?

Postarea zilei: cine e de fapt Victor Ponta?

Pe azi postarea zilei este rezervată bunului samaritean oengist Sorin Ioniță, o postare ilustrată de noi cu o fotografie mai veche dar relevantă, cu Ponta surprins ieșind de la domiciliul lui Simion, într-o zi de duminică. Deh, ca-ntre suveraniști…

Sorin Ioniță: „Victor Ponta, nu doar cu Serbia. La fel de inexplicabil (şi puţin discutat public) este bizarul episod din 2006 când s-a căsătorit cu Daciana Sârbu la Beijing. Ca lider al TSD şi vicepreşedinte în ascensiune al PSD, Ponta era exact genul de politician european tânăr vânat prin strategii de cooptare şi fidelizare de către Frontul Unit, un departament în subordinea Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez însărcinat cu influenţarea şi managementul elitelor non-comuniste din interiorul şi din afara Chinei. Căsătoria la Beijing este genul de reverenţă simbolică pe care liderii chinezi o apreciază maxim şi care te aruncă din coada listei globale de prieteni cu beneficii, în capul listei.

Dacă asta s-a făcut sau nu cu binecuvântarea generalului Silviu Predoiu, şef al SIE la ora aia, apoi consilier politic și membru în partidul lui Ponta, nu putem şti. Dar ar fi interesant de aflat, dacă tot candidează amândoi şi dau toată ziua interviuri.”

Materialele de mai sus sunt o parodiere umoristică a realităţilor ieşene şi naţionale, realităţi care sunt tratate la modul cel mai serios în articolele de news ale ediţiei noastre. Orice asemănare cu oameni şi fapte din viaţa reală poate fi, aşadar, pur întâmplătoare.

