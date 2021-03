Pot firmele să-şi oblige angajaţii să se vaccineze împotriva Covid-19?

Alin Popescu, fondatorul Avocatnet.ro, a declarat pentru „Ziarul de Iaşi” că, în acest moment, la cum arată legislaţia, este foarte greu, aproape imposibil pentru un angajator să identifice argumente valide care să îi permită să întrebe salariaţii dacă s-au vaccinat, ori să le condiţioneze de vaccinare diferite drepturi sau chiar continuarea contractului de muncă.

„Chiar şi atunci când angajatorul crede că a identificat astfel de argumente, este foarte important să verifice de mai multe ori în ce măsură ele rămân valide prin prisma prevederilor referitoare la discriminarea salariaţilor, ori la hărţuirea acestora, sau în ce măsură sunt ele afectate de obligaţiile pe care angajatorul le are în calitate de operator angajat într-un proces de prelucrare a datelor personale ale salariaţilor săi. Mare atenţie, deci, la verificarea legislaţiei privind munca, precum şi la verificarea legislaţiei privind protecţia datelor atunci când consideraţi că aveţi dreptul, ca angajator, să impuneţi sau să solicitaţi propriilor salariaţi diverse acţiuni ce au legătură cu vaccinarea”, atrage atenţia Alin Popescu. El subliniază faptul că nu se poate restricţiona accesul salariaţilor nevaccinaţi la locul de muncă. Şi totuşi, ce este de făcut cu angajaţii care s-au vaccinat şi cei care nu vor să se vaccineze, din cadrul aceleiaşi companii? Printre alternative ar fi telemunca şi munca în ture, arată Alin Popescu.

In opinia omului de afaceri Gabriel Mardarasevici, administratorul companiei ieşene de IT Focality, faptul că vaccinarea este voluntară reprezintă cea mai bună soluţie în condiţiile date. „În organizaţiile pe care le coordonez sunt aproximativ 150 de persoane şi, având în vedere obiectul nostru de activitate, ni s-a potrivit mănuşă lucrul de la distanţă, pe care l-am adoptat imediat. Aşadar, pentru noi, expunerea la virus la locul de muncă este marginală. Însă asta nu înseamnă că nu ne-a preocupat din prima clipă starea de sănătate a colegilor şi de aceea, imediat cum a fost disponibilă posibilitatea testării în privat, am asigurat-o gratuit tuturor. În privinţa vaccinării, nu avem nici acum şi nu vom avea nici în viitor vreo politică specială, care să limiteze opţiunile angajaţilor sau ale potenţialilor angajaţi. Desigur, ne preocupă criza sanitară şi implicaţiile ei în afaceri şi, evident, încercăm să asigurăm un cadru cât mai sigur în companie în puţinele momente când angajaţii chiar trebuie să ajungă la sediu. Totodată, recomandăm izolarea imediată de ceilalţi colegi la apariţia simptomelor şi testarea de urgenţă, dar vaccinarea este o opţiune individuală, bazată pe o informare corectă. În ceea ce ne priveşte, probabil că lucrul intensiv remote, pe proiecte, va rămâne o lecţie ce o vom folosi şi pe viitor. Pe de altă parte, cel puţin pentru a păstra sentimentul apartenenţei la organizaţie sau pentru procesele de instruire şi Coaching vom dori să ne vedem şi în forma fizică, nu doar în video call. În industriile unde prezenţa fizică este obligatorie pentru desfăşurarea activităţii va exista o remanenţă a restricţiilor şi o preocupare pentru protecţie mulţi ani şi după «stingerea» pandemiei”, a menţionat Gabriel Mardarasevici.