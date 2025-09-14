Poți fi amendat dacă ai folie din fabrică pe geamurile mașinii? Razie de proporții a Poliției Rutiere în Iași

Poliția Rutieră Iași a organizat o acțiune de amploare, menită să tempereze excesele șoferilor și motocicliștilor care transformă străzile municipiului în piste de zgomot și spectacol.

Zeci de polițiști, sprijiniți de inspectori ai Registrului Auto Român (RAR), au patrulat în zonele intens frecventate de tineri pasionați de viteză și de mașini modificate, oprind în special vehiculele care atrag atenția prin nivelul ridicat de zgomot și prin folii aplicate ilegal pe geamuri.

Copoul, „scena” motocicliștilor și a bolizilor scumpi

Acțiunea s-a concentrat pe bulevardul Copou, devenit în ultimii ani o promenadă pentru motocicliști și pentru șoferii de mașini scumpe, adesea criticați de localnici pentru zgomotul excesiv. Numeroși ieșeni s-au plâns în repetate rânduri autorităților, reclamând că motocicletele sunt turate intenționat, iar liniștea cartierului este deranjată seară de seară.

Rezultatele nu au întârziat să apară: mai mulți motocicliști au rămas fără certificatele de înmatriculare, după ce măsurătorile RAR au arătat că nivelul de zgomot depășea limitele legale.

„În acțiunea de astăzi am oprit toate mărcile de mașini, că sunt scumpe sau ieftine”, a subliniat comisarul-șef Adrian Ciopraga, șeful Biroului Rutier Iași.

Tensiuni la controlul unui Porsche

Un moment tensionat s-a consumat atunci când ocupanții unui Porsche au încercat să evite reținerea certificatului de înmatriculare. Problema: foliile aplicate pe geamurile portierelor față. Inspectorul RAR a folosit aparatul de măsurare, iar rezultatul a fost clar – nivelul de tranparență era extrem de scăzut, mult sub limita admisă.

„Nivelul de transparență a geamului este aproape opac, depășește nivelul legal cerut, se vede și pe aparat”, le-a explicat expertul.

Șoferul a replicat că foliile au fost montate din fabrică și că nu le poate dezlipi pe loc. „Dacă folia a fost aplicată în fabrică, ce putem face noi?”, au întrebat proprietarii. Răspunsul autorităților a fost tranșant: certificatul de înmatriculare a fost reținut.

În aceeași razie, un alt șofer și-a abandonat mașina pe marginea drumului, după ce i s-a interzis să mai circule. Conducea un BMW cu tobă modificată, extrem de zgomotoasă, și cu parbrizul crăpat. Tânărul, care avea permis de doar o lună, a rămas pieton.

Bilanțul poliției

Conform datelor oficiale, în cadrul acțiunii din 13 septembrie, polițiștii au desfășurat 156 de testări cu aparatele din dotare, au controlat 136 de autoturisme și 16 motociclete. Polițiștii au aplicat 45 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 28.350 lei, dintre care: 21 pentru depășirea regimului legal de viteză, 4 pentru modificări la sistemul de evacuare, 2 pentru folii neomologate sau tratamente chimice, 4 pentru modificări neomologate, 1 pentru lipsa ITP, 1 pentru defecțiuni la sistemul de iluminare, 12 pentru alte abateri.

De asemenea, au fost reținute 10 certificate de înmatriculare. „Astfel de acțiuni vor fi organizate și în perioada următoare. Polițiștii rutieri urmăresc creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor de circulație”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Iași.

