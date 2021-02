Potop de belele în Copou

Atacată din toate direcţiile, criticile acoperind o paletă largă (multe sunt justificate din plin, unele sunt prea moi, altele - deplasate ori interesate), Politehnica Iaşi pregăteşte într-o atmosferă tensionată meciul cu Astra Giurgiu, de duminică, din etapa XXIII-a a Ligii I de fotbal. Cadrul general este total nemeritat pentru simbolul Iaşului fotbalistic de după ‘89, Andrei Cristea, care se află la debutul în campionat pe banca tehnică a clubului său de suflet, după ce, din izolare, a obţinut un punct din dubla de foc cu CSU Craiova şi Sepsi Sfântu Gheorghe. Tehnicianul nu numai că nu are parte de o susţinere normală, ci se trezeşte şi cu ultimatumuri deplasate.Lansate înaintea unui meci cu o echipă solidă, în care şeful băncii tehnice ieşene nu poate conta pe nu mai puţin de nouă jucători, opt dintre ei cu statut de titulari: Passaglia, Buşu şi Onea sunt suspendaţi, Djuranovic, Axinte şi Fr. Cristea sunt bolnavi, iar Baxevanos nu s-a antrenat ieri, după ce s-a ales cu mai multe copci marţi, la Ploieşti, la disputa cu Petrolul. În plus, Frăsinescu şi Platini abia au revenit ieri la antrenamente şi s-au pregătit la intensitate redusă după lunga perioadă de inactivitate generată de accidentările pe care le-au avut. Mai mult, abia ieşiţi din izolare, De Iriondo şi Acosta sunt în urmă cu pregătirea, Flores mai are până să ajungă la greutatea optimă, iar Vega şi Gaitan până să se integreze. Apoi, Cristea, nerefăcut total după COVID-19, situaţie care ar putea urca la zece numărul jucătorilor indisponibili, el nerenunţând oficial la cariera de jucător, nu a avut nici timpul de a parcurge un ciclu săptămânal normal de pregătire. Iaşul a revenit miercuri de la Ploieşti şi, în afara antrenamentelor de ieri şi de azi, va mai avea o singură şedinţă de pregătire până la ora partidei cu Astra.

Atitudinea de la Iaşi, care abia l-a schimbat pe Daniel Pancu, e contrastantă puternic faţă de peisajul din Liga I. Viitorul merge în continuare pe mâna lui Mircea Rednic, deşi trupa lui Hagi nu a mai câştigat în ultimele zece etape (!), răbdarea FC Voluntari cu Bogdan Andone, instalat în iarnă, a fost răsplătită abia la a şaptea etapă din retur, când ilfovenii au pus punct unei serii de 11 partide fără succes, iar Liviu Ciobotariu are credit deşi, după şase meciuri la Hermannstadt, nu a reuşit încă să oprească seceta de victorii, care mai dura de încă trei runde! Iar Cristea e în pericol la doar primul meci pe bancă. Înaintea unei săptămâni în care ar avea posibilitatea să pregătească normal echipa, înaintea unei serii mult mai accesibile, pe finalul turului, Iaşi mai având de jucat cu FC Viitorul (deplasare), FC Voluntari (acasă), FC Argeş (d), CFR Cluj (d), Dinamo Bucureşti (a), Academica Clinceni (d), FC Hermannstadt (a).

Mai trebuie precizat că, luând în calcul înjumătăţirea punctelor, de la finalul sezonului regulat, Politehnica este acum, când mai sunt puse în joc 24 de puncte în prima parte a sezonului (care se vor înjumătăţi şi ele) şi 27 în play-out, la doar două puncte de baraj şi patru de salvarea directă de la retrogradare.

În altă ordine de idei, ieri s-a oficializat instalarea lui Riccardo Proietti, italianul despre care v-am informat că e la un pas de Copou, ca preparator fizic la Politehnica. Proietti, care a mai lucrat la echipe importante, precum Bayern München, Grasshopper Zürich (Elveţia), Pescara, Empoli şi Udinese (toate din Italia) ori naţionala Israelului a participat deja la primul antrenament al echipei ieşene, lăsând o primă impresie excelentă.

