Poveste emoționantă: tatăl care crește singur patru copii. Campania de Crăciun a ZDI: cum puteți ajuta acești oameni deosebiți, alături de 167 de copilași din Șipote?

„Ziarul de Iași” vine în sprijinul a trei familii aflate în nevoie, prin Campania de Crăciun organizată an de an. Greutățile familiei Hîrtopanu, din Iazu Nou, stau doar pe umerii tatălui, rămas singur cu patru copii mici, într-o casă în care frigul răzbate prin podeaua de ciment. „Mă descurc greu, dar mă descurc, ce pot să fac”, spune Costel atunci când e întrebat cum trăiește de pe o zi pe alta cu alocațiile copiilor și cu banii primiți din munca cu ziua, și aceasta destul de rară în sezonul rece.

Într-o căsuță veche și săracă din Iazu Nou, locuiește familia Hîrtopanu, care e mai bogată decât și-ar putea închipui, întrucât dragostea pe care i-o poartă cei mici tatălui este de neimaginat. Sunt cinci membri într-o casă cu trei încăperi, o sobă, paturi vechi de zeci de ani și un frigider care de-abia funcționează. Costel, tatăl, are 32 de ani, și muncește cu ziua pe unde apucă, întrucât acasă are patru băieți de care trebuie să se ocupe după ce termină orele la școală. Alexandru are 11 ani și este în clasa a IV-a, Ionuț e într-a III-a și are 9 ani, iar Eduard a împlinit 6 ani și este în clasa pregătitoare, toți la Școala din Iazu Nou. Cel mai mic este Luca și are 3 anișori.

O mare amărăciune a coborât asupra prichindeilor familiei Hîrtopanu când, în urmă cu doi ani jumătate, mama lor i-a părăsit și a plecat de acasă cu cel de-al cincilea băiat, când Luca avea doar 8 luni. După, Costel a rămas singurul sprijin al celor patru copii – Alexandru, Ionuț, Eduard și Luca. Ca și cum necazul nu era destul de mare acasă, mama acestora s-a întors pe la începutul lunii noiembrie, anul acesta, a stat câteva zile, iar apoi a dispărut cu telefonul și ultimii bani agonisiți de Costel.

„Ce nu-mi trebuie oare?”

Casa bătrânească în care locuiește familia Hîrtopanu are un hol lung, două dormitoare și o bucătărie. Abia a reușit Costel în urmă cu trei ani să schimbe ușile și geamurile, după ce a lucrat mai mulți ani în Italia, pe vremea când mama copiilor era încă acasă. Apoi, doar un vis frumos a rămas repararea casei. „Ce nu-mi trebuie oare? Tot ce are nevoie omul la casa lui ne trebuie nouă, pentru că nu avem”, a răspuns tatăl.

Atât pe hol, cât și în camere încă este ciment pe jos, iar iarna, pentru a nu simți frigul năprasnic, îl acoperă cu toate țoalele pe care le au prin casă. Tencuială, glet, rigips, gresie, parchet – toate sunt pe lista lui Costel pentru a-și repara casa, însă banii lipsesc cu desăvârșire.

Mezinul familiei, Luca, doarme cu tatăl său în singura camera care are sobă, cameră care servește și pe post de sală de mese. Alexandru, Ionuț și Eduard dorm împreună într-o încăpere încălzită cu ajutorul unui recuperator de căldură. Le-ar fi de folos niște paturi noi, alături, bineînțeles, de perne, pilote și lenjerii de pat. Nu au niciun dulap în care să-și țină hainele, chiar dacă sunt puține, ci le păstrează unele peste altele pe lăzile paturilor.

Bucătăria familiei Hîrtopanu nu prea își merită titlul de bucătărie, întrucât nu există nici aragaz, nici cuptor, nici masă, nici scaune. Am zărit doar frigiderul vechi, care de-abia mai funcționează și, pe ici pe colo câte o oală sau o tigaie, dar mai greu e cu ce găsesc de pus în ele. Mare noroc au cu văcuța și cele 10 găini pe care le cresc, pentru că în zilele mai grele, au cât de cât ce pune pe masă. În bucătărie le-ar fi de folos și o sobă, întrucât iarna ar fi imposibil să mănânce în această încăpere.

Dacă pe la alte case din sat oamenii au reușit să își tragă apă, Costel nu a putut să facă încă acest pas. Motivul care stă la baza refuzului Primăriei, spune el, ar fi faptul că are „grădina prea mare”. Astfel, se duc să ia apă tocmai de la fântâna aflată la vreo 100 de metri distanță de casă. Le-ar prinde bine și o mașină de spălat semiautomată.

În casa familiei Hîrtopanu nu există o masă sau un birou la care băieții să își poată face temele. Se adună toți trei, sub supravegherea tatălui lor, la măsuța și comoda din dormitor și încep să își facă lecțiile, zi de zi, după ce se întorc de la școală.

Tatăl Costel – un erou pentru cei mici

Nu există zi în care Costel să nu aibă grijă de cei mici, iar acest lucru e confirmat chiar de cadrele didactice de la școală. De exemplu, învățătoarea lui Eduard, ne-a spus că „tatăl este trup și suflet pentru acești copilași”. Le gătește, îi spală, face temele cu ei, le pregătește pachețelul pentru a doua zi, iar lumea are doar cuvinte de laudă la adresa sa. „Copiii sunt foarte bine îngrijiți și își iubesc foarte mult tatăl”, a completat învățătoarea. Doar mama sa, Elena în vârstă de 68 de ani, care stă în aceeași curte, îl mai ajută din când în când cu băieții, când mai prinde și el câte o zi de muncă.

„Mă descurc greu, dar mă descurc, ce pot să fac. Lucrez și eu pe ici pe colo, mai e și alocația lor. Ce mai câștig eu câte 50-100 de lei, îi cheltuiesc tot atunci, pentru că mă duc să le cumpăr băieților mâncare pentru pachetul de la școală. E imposibil să strâng bani acum”, a spus Costel Hîrtopanu.

Supraviețuire de la o lună la alta, cu bani puțini și multe griji

Pentru că trebuie să se ocupe de băieți, pentru moment, Costel nu își poate găsi un serviciu cu contract de muncă. Astfel, singurul lor venit pe lună se rezumă la alocația care ajunge la aproximativ 1.100 de lei, ajutor social și munca la zi, din când în când. Tatăl prichindeilor a explicat cu mâhnire că oricât ar încerca, nu reușește să pună vreun ban deoparte de la o lună la alta, pentru că nevoile copiilor sunt mari.

Mai mult, acum că a venit frigul, se gândește cum să drămuiască lemnele pe care le mai au ca să le ajungă până la primăvară. Mai taie câte un copac de prin curte, în caz de nevoie, dar până și toporul pe care îl avea s-a stricat zilele trecute.

Luna aceasta, Costel trebuie să le cumpere copiilor haine groase și încălțări pentru iarnă, însă bugetul familiei este limitat.

Au îndrăznit și Alexandru, Ionuț și Eduard să spere la câteva daruri de la Moș Crăciun, iar pe lista lungă de nevoi ale familiei Hîrtopanu, cei mici au adăugat și câteva dorințe. Prichindeii vor un excavator de jucărie, fermă cu animale, lego și cărți de joc.

Cine s-a alăturat Campaniei de Crăciun

Pentru Campania de Crăciun organizată de „Ziarul de Iași”, o companie ieșeană, care dorește să își păstreze anonimatul și care a donat la fiecare ediție, s-a alăturat și în acest an cauzei noastre cu suma de 10.000 de lei.

Daniel Bolohan a trimis în contul bancar special deschis suma de 600 de lei, iar M.B., care a donat și pentru campaniile anterioare, a depus suma de 1.500 de lei.

Cum puteți să îi ajutați pe copiii din comuna Șipote

Dacă doriți să susțineți copiii și familiile implicate în această Campanie de Crăciun, cu orice sumă de bani, fie ea mai mică sau mai mare, sunteți aşteptaţi la sediul redacţiei Ziarul de Iași, bd. Nicolae Iorga nr. 35 (vizavi de Gara Internaţională). Mai multe detalii puteți obține la numărul de telefon 0232.271.271.

De asemenea, puteți face donații în bani în contul Asociației Procons, care va folosi sumele colectate exclusiv și integral în scopul susţinerii acestei acţiuni. Vă rugăm să specificați că donația este pentru Campania de Crăciun organizată pentru copiii din comuna Șipote. Pentru donatorii persoane juridice vor fi emise contracte de sponsorizare de către Asociația Procons.

Titularul este ASOCIAŢIA „PROCONS”, cu sediul în Iași, înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub nr. 2942/A/1994, CIF 7943370, cont bancar RO11BRMA0999100091153903, deschis la Exim Banca Românescă.

Puteți dona obiecte de îmbrăcăminte și încălțăminte (aflate în stare bună) pentru copii și adulți, pilote, perne, electrocasnice, cărți, rechizite, jucării, obiecte de igienă personală etc. Toate vor ajunge la cele trei familii pe care dorim să le sprijinim.

Donațiile în bani pot fi făcute până vineri, 13 decembrie 2024, iar donațiile în produse pot fi aduse la sediul redacției „Ziarul de Iași”, până luni, 16 decembrie 2024, în zilele de lucru, între orele 9 și 15.

Lista onorabilă a donatorilor

Companie ieșeană – 10.000 lei

Daniel Bolohan – 600 lei

B. – 1.500 lei

Scan Expert – 5.000 lei

ARBOmedia – 10.000 lei

Publicitate și alte recomandări video