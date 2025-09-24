Poveste tristă, dar cu happy end. „Copilul de suflet” al Spitalului de Copii din Iași a primit o șansă reală la viață abia acum, după 19 ani. Marian face dializă de la 7 ani

Marian a făcut dializă mai bine de jumătate din viață. Părăsit de părinți încă de la naștere din cauza unei malformații urologice obstructive extrem de grave, care i-a pus viața în pericol, a fost nevoit să intre în program de dializă încă de la vârsta de 7 ani.

Conf.univ.dr. Iuliana-Magdalena Stârcea, medic primar de nefrologie pediatrică și pediatrie la Spitalul de Copii din Iași, explică că dializa este mult mai dificilă pentru copii. Deși aparatul de dializă le salvează viața, aceasta vine adesea cu prețul izolării sociale și al abandonului școlar. Acesta subliniază că transplantul rămâne singura soluție care le permite să-și continue viața în condiții cât mai apropiate de normalitate.

Medicul spune că Marian este ocrotit de Centrul de Zi „Ion Holban” și beneficiază de susținerea colegilor de acolo. A fost școlarizat și încurajat atât de echipa medicală, cât și de personalul centrului să continue studiile. A absolvit o școală profesională, a promovat examenul de liceu și este acum în clasa a XII-a la seral, dorindu-și să continue studiile. Toți cei implicați au fost alături de el și l-au sprijinit să ia cele mai bune decizii pentru viitorul său.

Dr. Covic: „Copilul este un caz complex din punct de vedere urologic”

„Mai sunt 10 copii pe dializă și un copil pe dializă peritoneală. Noi suntem unul dintre cele patru centre din țară care oferă dializă pediatrică. Astfel de centre nu sunt atât de numeroase ca cele pentru adulți, deoarece numărul pacienților este mai mic. De asemenea, am realizat cel mai mic transplant din țară, unui copil de 5 ani, care acum are 10 ani și este într-o stare foarte bună. Continuăm să-l urmărim atent”, a explicat conf.univ.dr. Stârcea.

Transplantul lui Marian a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, într-o perioadă în care, în mai puțin de 24 de ore, la Spitalul „Parhon” au fost efectuate patru transplanturi. Prof.dr. Adrian Covic, șeful Compartimentului de Transplant Renal, a declarat că cel mai dificil caz, din toate punctele de vedere, a fost cel al lui Marian.

„Pentru acest tip de intervenție, echipa are deja experiență, colaborând strâns cu medicii de la secția de pediatrie, alături de care a fost constituită o echipă completă. Copilul este un caz complex din punct de vedere urologic, fiind necesare intervenții de reconstrucție a întregului sistem de eliminare a urinei. În plus, era un pacient foarte îndrăgit de echipa pediatrică, având și o situație socială dificilă. Au fost analizați mai mulți copii ca potențiali beneficiari, însă s-a ales varianta care oferea cea mai bună compatibilitate și cele mai mici riscuri. Cazul evoluează, deocamdată, în parametri normali. Există șanse ca situația să se îmbunătățească și mai mult”, a specificat profesorul Covic.

