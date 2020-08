Poveste tristă despre Copou printre ruinele exploziei din Liban. ”Făcut medicina la Iași”

Postarea lui Cristi Corobana:

”Acum 20 ani si 20 de kilograme instalam emitatoare Radio Si TV prin lume . In Liban, la 40 kilometri de Beirut , pe un deal , am pus un emitator de un megawatt. De unde medii. Ca sa va faceti o idee , o statie GSM emite cu 1 pana la 5 Wati . Adica de un milion de ori mai putin . Avem Si noi in Romania emitatoare de astea , la Iasi, la Tancabesti ( DN 1 la a nord de Bucuresti ) la Bod , langa Brasov ( de unde lungi ) , sau la Juci ,langa Cluj . Undele lungi si cele medii se duc departe, la mii de kilometri . Cel din Liban se auzea din Maroc ( Casablanca ) pana in Afganistan.

In vara aia , intr-o zi pe mana stanga am observat o muscatura , ca de albina . M-o fi muscat vreo viespe libaneza , m-am gandit. Noaptea mana mi -a amortit iar muscatura s-a facut cat o nuca.

Dimineata la statie , un tehnician libanez : domnul inginer hai sa va duc la spital... Eu ma temeam ca de dracu de spitalele de prin tarile unde prestasem: Nigeria , Kazahsthan , Madagascar sau Congo ... Asta Pentru ca asigurarea mea de sanatate internationala era hartie igienica in tarile unde mergeam . Si totul trebuia platit cash . De la o mie de dolari minim consultatia. Dar libanezul m-a urcat in masina si m-a dus la spitalul din Balbeck . Acolo m-am intalnit cu Doctor Jafar , care m-a intampinat in romaneste: Eu am facut medicina la Iasi Iar sotia mea e romanca , din Bacau . Toti medicii din spitalul nostru au studiat in Romania , mi -a spus doctorul Jafar ! Foarte buna scoala . Vrem sa me trimitem Si copiii acolo. Doctorul s-a uitat la mana mea, a zambit Si mi -a facut o injectie . Dupa doua ore gilma s-a dezumflat Si puteam misca din nou mana stanga. Cat costa , Domnule doctor, am intrebat Eu speriat ca raman fara diurna pe o luna... Sper ca Glumesti Cristi . Te va costa sa fii invitatul nostru la masa diseara Si sa ne povestesti cum mai e Copoul . Am citit ca a taiat Primarul teii! Nu pe cei din Copou , Dar daca nu scria presa ii ataca poate Si pe aia , l-am lamurit eu.

Zilele urmatoare Doctor Jafar m-a dus Si a fost ghidul meu la cetatea antica Balbeck , pe muntele cu cedri Si chiar pana in Siria ,la Damasc. Dar cel mai mult mi -a placut plaja Si portul din Beirut , unde Doctor Jafar avea un cabinet pentru medicina de urgenta. Avea , pana alataieri.”