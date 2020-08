Povestea ABCivic - spiritul civic se antrenează de pe băncile liceului (P)

Încă de anul trecut, cu sprijinul Raiffesen Bank, Asociația CIVICA implementează proiectul pilot de educație civică ABCivic la Liceu. În cadrulinițiativei, facilitatorii organizației colaborează cu șase clase de liceeni de la Colegiul Național ”Emil Racoviță” și Colegiul Pedagogic ”Vasile Lupu” pentru a-i ajuta să-și dezvolte abilități ce îi vor pregăti ca viitori cetățeni: spirit de inițiativă și un mod de gândire orientat pe găsirea de soluții, colaborare și acțiune pentru binele comunităților din care elevii fac parte.

Povestea ABCivic a luat naștere din dorința de a crea și oferi resurse pentru creșterea cunoștințelor și implicării civice în comunitate. Această dorință s-a concretizat într-un program umbrelă de educație civică al Asociației CIVICA.

În 2018 Asociația a lansat un manual de cetățenie activă în care prezintă, într-o manieră sintetizată și prietenoasă, informațiile necesare oricui, pentru a avea o viață civică mai dinamică.

În cadrul programului ABCivic la Liceu, elevii celor șase clase selectate în proiect au parcurs,cu ajutorul formatorilor organizației, pașii metodologiei ”Issues to Action”, dezvoltată de organizația Mikva Challenge (SUA). Metoda prezintă șase pași de implicare pentru identificarea mai facilă de soluții și susținere pentru rezolvarea unor provocări din comunitatea în care elevii trăiesc.În cazul de față, comunitatea școlară.

Până în prezent, programul a implicat aproximativ 150 elevi de liceu din clasele a IX-a și a XI-a de la două colegii din Municipiul Iași. Inițiativa a fost primită de către liceeni cu mare încântare, entuziasmați de ideea unor activități în afara curriculei prin care să se conecteze mai mult între ei, să învețe lucruri noi și să facă ceva util pentru comunitatea lor școlară, în același timp.

“Preocuparea organizației față de ce seîntâmplă în oraș, atât la nivel de implicare civică, cât și raportat la acțiunile decidenților politici pentru cetățenii pe care îi reprezintă, vine de la o motivație cumva egoistă, dar foarte simplă. Ne dorimsă trăim într-un oraș care să ne placă și în care să ne fie bine, un oraș din care să nu avem motive săplecăm. În acest sens, e nevoie de implicarepentru a îmbunătăți lucrurile care deranjează sau care nu funcționează, încă.

Nu e suficient doar să atragem atenția că ceva nu funcționează sau nu există. Orașul suntem noi, cetățenii, iar calitatea și vitalitatea lui depind mult de ceea ce face fiecare dintre noi, zi de zi. De la modul în care ne deplasăm, până la ce alegem să consumăm și la cum ne petrecem timpul liber”, spune Alexandrina Dinga, Preşedintele Asociaţiei CIVICA.

Proiectul ABCivic la Liceu se numără printre proiectele care au câștigat susținere financiară în valoare de 50.000 de lei în urma concursului de granturi Raiffeisen Comunități, organizat de Raiffeisen Bank România.

“Cu ajutorul grantului am reușit să organizăm mai multe sesiuni de educație civică pentru 150 de liceeni de la două colegii din Iași. Pe lângă procesul pe care l-am parcurs în timpul sesiunilor împreună cu elevii, de la probleme la soluții (prin metodologia “Issues to Action”), finalitatea sesiunilor constă în cel puțin puțin câte un proiect civic în fiecare clasă de elevi implicați în proiect, iar fiecare proiect civic are alocat și un buget prin grantul oferit de Raiffesein Comunități, cât și un ghid pentru profesori””, a precizat Alexandrina Dinga.

Elevii se implică în deciziile luate de conducerea școlii

În martie, din cauza restricțiilor impuse de pandemiaCOVID -19, asociația s-a văzut nevoită să mute sesiunile în online și să adapteze proiectele civice, urmând ca din toamnăsă continue inițiativele gândite inițial împreună cu elevii: intervenții pentru modernizarea unor săli de clasă, amenajarea unor spații de recreere în curtea școlii, achiziționarea de materiale pentru sălile de clasă sau cele desport, dar și proiecte prin care să influențeze deciziile luate de conducerea școlii sau de Consiliul Local Iași pentru creșterea calității produselor de la cantina școlară sau de la magazinul școlii.

Pe lângă proiectele offline, la acest moment, inițiativeleonline ale liceenilor includ organizarea de webinarii de orientareîn carieră și dezvoltare personală, administrarea unor conturi de social media pentrua adresa câteva dintre nevoile de petrecere a timpului liber de către adolescenți. Mai multe detalii despre aceste inițiative online se pot găsi pe paginile Descoperă cu liceenii și Self Time.

Atât elevii participanți, cât și profesorii coordonatori s-au arătat entuziasmați de ideea de a organiza proiecte civice pentru comunitățile lor școlare prin care să adreseze problemele concrete cu care se confruntă. Cu toții sunt deschiși discuțiilor și posibilității de a încerca să schimbe ceva în bine. “Cel mai des feedback întâlnit a fost acela că în timpul sesiunilor ABCivic la Liceu elevii s-au simțit ascultați, luați în considerație și liberi să își exprime opiniile, lucru care ne bucură foarte tare”, adaugă Alexandrina Dinga.

“O surpriză plăcută în cadrul acestui proiect a fost că, în ciuda dificultăților din timpul perioadei pandemice(cu întâlniri online, monotonie, demotivare), liceenii au decis să colaboreze și să își unească eforturile în proiecte comune, online.

Astfel, la Colegiul Pedagogic “Vasil Lupu”, 9 eleve din clasele a X-a și a XI-a s-au organizat într-un board editorial cea administrat paginile de Facebook și Instagram dedicate provocărilor liceenilor din această perioadă. Elevele au conceput chiar și un calendar de postări și tematici, coordonând echipe din propriile clase pentru a crea conținut și a menține paginile respective active. La Racoviță, o clasă de elevi organizează webinarii cu diverși specialiști pentru a găsi mai ușor răspunsuri la teme care-i preocupă, iar o altă clasă face demersuri pentru îmbunătățirea calității produselor din magazinul școlii. Cu acest scop, au realizat deja un sondaj printre elevii școlii pentru a afla ce părere au despre produsele oferite de magazin și ce propuneri de îmbunătățire au. De asemenea, au trimis și o scrisoare deschisă conducerii școlii cu rezultatele sondajului, iar acum analizează împreună pașii ce pot fi făcuți pentru a aduce modificări în Regulamentul ce reglementează activitatea acestor magazine din unitățile școlare. Pentru asta am inițiat discuții cu cei din Consiliul Local Iași.

Pe scurt, toate aceste inițiative îi inspiră și le dau curaj liceenilor că pot schimba lucrurile care îi nemulțumesc, dacă se implică. Rolul nostru e să le oferim metoda potrivită”, povestește președintele asociației.

În prezent, organizația pregătește ghidul de educație civică pentru profesori, realizat tot în cadrul proiectului. Asociația urmărește să furnizeze o metodă ce poate fi preluată și utilizată de orice profesor interesat să încurajeze implicarea civică în rândul elevilor.

Raiffeisen Comunități a anunțat o nouă rundă a concursului de granturi pentru proiecte de educație derulate de ONG-uri și instituții de învățământ. Dezvoltat de Raiffeisen Bank România, concursul de granturi oferă finanțare a câte 50.000 de lei pentru 10 proiecte educaționale care pot schimba viitorul comunităților din România.

Termenul limită pentru depunerea ideilor pentru educație din acest an este 11 august, 2020, ora 17.00, pe platforma https://granturi.raiffeisencomunitati.ro/.

Până acum, programul de granturi Raiffeisen Comunități a acordat sprijin financiar în valoare totală de 870.000 de euro pentru 129 de proiecte dezvoltate în întreaga țară.