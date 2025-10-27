Povestea Acunei: a venit de la 10.000 km să studieze Medicina Veterinară la Iași. „Am ales după imaginile de pe Google: e cel mai verde oraș”

La peste zece mii de kilometri distanță de casă, la Iași, o poveste unește două lumi diferite: cea a Caraibelor și cea a colinelor moldave. Maite Acuna, o tânără din Belize, o mică țară din America Centrală, cunoscută pentru plajele sale spectaculoase și clima tropicală, este astăzi studentă în anul V la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științele Vieții din Iași (USV), program în limba română.

Tânăra a decis să vină în România după ce a aplicat online pentru o bursă, fiind atrasă de verdele Iașului din fotografii.

„Am găsit online o bursă pentru a studia în România și am aplicat. Am fost norocoasă să fiu acceptată. Am ales Iașul pentru că, atunci când am căutat imagini, mi s-a părut cel mai verde oraș. Iubesc natura și am fost foarte entuziasmată să descopăr o cultură nouă”, a declarat Maite pentru „Ziarul de Iași”.

Prima ninsoare din viață și un oraș sigur

Venită dintr-o țară unde există doar două sezoane, ploios și uscat, Maite a fost fascinată să trăiască pentru prima dată experiența celor patru anotimpuri, respectiv a primei ninsori din viața sa.

„Îmi place foarte mult vremea de aici. Lunile reci sunt preferatele mele, iar prima ninsoare din viața mea a fost la Iași. Îmi place la nebunie! Când s-a întâmplat, am fugit afară să mă bucur de zăpadă. Pe vremea aceea eram în căminul Universității «Cuza». Am făcut un an de pregătire acolo înainte să vin la Facultatea de Medicină Veterinară”, a menționat Maite.

Totodată, după cum a explicat tânăra, faptul că se poate plimba în siguranță pe străzile Iașului reprezintă un mare avantaj.

„Îmi place că orașul este sigur, că pot merge pe jos fără teamă și să explorez locurile liniștită”, a adăugat studenta.

De cinci ani locuiește într-un apartament închiriat și se simte „acasă” între colegii și profesorii de la USV Iași.

„Colegii mei sunt foarte respectuoși și amabili. Profesorii sunt deosebiți; chiar dacă nu vorbesc foarte bine româna, mă încurajează mereu și au multă răbdare cu mine”, a subliniat aceasta.

Departe de preparatele exotice ale Americii Centrale, Maite a descoperit repede bucătăria românească.

„Îmi place foarte mult mâncarea de aici, a devenit o mâncare de suflet. Preferatele mele sunt sarmalele, micii și ciorba de perișoare”, a menționat americanca.

Dor de mare, dar planuri de viitor în România

Deși merge acasă o dată la doi ani sau, în ultimii ani, în fiecare vară, Maite recunoaște că îi este dor de țărmurile mării.

„Acasă locuiesc în oraș, dar aproape de mare. Era minunat să fac plimbări pe plajă și să privesc apusul. Totuși, cred că Iașul este un oraș frumos. Cum spuneam, îmi place cât este de verde și cât de curate sunt străzile”, a evidențiat Maite.

Diferențele dintre cele două lumi sunt evidente, a spus ea.

„În Belize este foarte cald și umed. Țara mea nu este la fel de dezvoltată ca România, dar îmi place să văd cum trăiesc oamenii aici, să învăț și să capăt o nouă perspectivă”, a subliniat aceasta.

În ceea ce privește viitorul, tânăra nu exclude posibilitatea de a rămâne în România.

„Știu că vreau să lucrez într-o clinică veterinară. Sunt deschisă să rămân aici sau să mă întorc acasă. Vreau doar să învăț și să acumulez experiență oriunde mi se oferă o șansă. Familia mea a fost șocată când a aflat că plec atât de departe, dar sunt fericiți și mândri de mine. M-au susținut să vin în România și să trăiesc această experiență unică”, a spus Maite.

La final, întrebată ce a învățat din toți acești ani petrecuți la Iași, aceasta a răspuns simplu, dar cu profunzime.

„Am învățat că lumea este mare și frumoasă, iar dacă ești deschis, oriunde poți găsi un loc în care să te simți ca acasă”, a conchis studenta.

Publicitate și alte recomandări video