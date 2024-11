Povestea de groază a unui jurnalist care a stat patru ore într-o cameră cu Călin Georgescu

„Am stat o dată de vorba cu dl. Georgescu, patru ore. Era o criză guvernamentală, sau una inventată cum îi plăcea domnului Băsescu. Şi toată lumea zicea că Georgescu îl va înlocui pe Boc. Că voia el să se bage în seamă, că alţii voiau să se bage în seamă, nu ştiu nici azi. Traian Băsescu ştie, cu siguranţă, dar este mut.

Iar Fini zice: du-te Iulian să vedem ce-i cu ăsta.

Biroul lui era mic, dar avea pe undeva o boxa din care răsuna Recviemul lui Mozart, iar şi iar.

Eu îl întrebam de ce vrea să fie prim-ministru, iar el îmi răspundea: „Aşa cum zicea şi Bogdan Petricescu-Haşdeu… „.

Eu îl întrebam ce ar face el ca PM, iar el zicea: „Aşa cum a spus şi Gheorghe Lazar care s-a născut la 5 iunie 1779 la Avrig şi a muri la 17 septembrie 1823, tot la Avrig…” .

Eu ziceam: Ok, ce nu vă place la ţara asta şi ce veţi schimba când veţi ajunge prim-ministru?

Iar el: „Aşa cum spunea regretatul Nicolae Iorga..”

După o oră am vrut să plec, dar acum nu mă mai lăsa el să plec. Şi, la capăt, după patru ore, am zis: domnu Georgescu am înţeles, dar s-a întunecat afară şi nici drumul nu-l ştiu, dar ziceţi-mi aşa: am aflat ce a zis Haşdeu şi Iorga, dar dvs. nu ziceţi nimic?

Iar el: „Aşa cum zicea regretatul Ovidiu Densuşianu…” Şi mă întorc la redactie şi Fini, curios cum e el” ce-a zis, ce-a zis?

”Si eu zic: pai a zis ca „Aşa cum a spus Gheorghe nu mai stiu cum, care s-a nascut la 5 iulie la 1779 si a murit…”

Iar Fini: „Cine a murit măi?”

Eu: A murit Gheorge, nu ţi-am zis?

Şi Fini, din nou: „Care Gheorge”?

Eu: Gheorghe şi nu mai ştiu cum..

„Şi când a murit?”

Eu: Mamă, eşti culmea, nu ţi-am zis că s-a născut la 5 iunie 1779 şi a murit…?”. (zf.ro)

