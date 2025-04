Povestea din spatele unui text despre trei morți suspecte de la Spitalul „Sfântul Spiridon” Iași. Să arunce cu piatra doar cei fără păcat!

Doi medici tineri, unul de doar 28 de ani, iar celălalt de 31 de ani, de la Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie (IGH) din cadrul Spitalului Clinic „Sfântul Spiridon” Iași, au decedat în ultimele două săptămâni. În luna septembrie a anului trecut, medicul Gabriela Ștefănescu, 56 de ani, tot de la IGH Iași, a fost găsită fără viață într-o cameră dintr-un hotel situat în capitală. O tragedie fără margini. Toți, înainte de a fi medici, erau oameni tineri, capabili de mult efort. Aparent, niciunul dintre ei nu avea vreo afecțiune cunoscută sau monitorizată de colegii lor. Doar în cazul medicului de 28 de ani s-a avansat că, de la începutul anului, ar fi urmat un tratament preventiv pentru tuberculoză, din cauză că ar fi intrat în contact cu o persoană care ar fi fost infectată cu TBC. S-a mai avansat că medicii de 28 de ani și 31 de ani ar fi trecut recent printr-un episod de gripă și COVID, dar cam atât. Nimic concret.

„Ziarul de Iași” a scris despre acest episod la începutul săptămânii și a oferit toate informațiile disponibile. Nu am ascuns niciun detaliu și nici nu am încercat să exploatăm publicistic cazul mai mult decât a fost necesar. Trăim într-o lume în care clickurile contează, iar traficul unui cotidian este urmărit de publicitarii care au reclamă de plasat. Dacă ținem cont de aceste aspecte, cazul ar fi putut fi „stors” mai mult. Avea potențial. Ne-am oprit, însă, doar la aspectele ce puteau fi verificate. Nu am dorit să stoarcem lacrimi, ci să aducem în atenția opiniei publice tragediile de la IGH și ineditul lor. Atâta tot.

Cititorii noștri, care intră în număr mare pe site-ul nostru – și le mulțumim pe această cale – nu sunt contribuabili direcți. Ei nu plătesc nimic pentru conținut. În schimbul atenției lor, noi primim reclamă plătită, mai multă sau mai puțină, nu totdeauna îndestulătoare – reclamă ce ne permite să plătim o serie de salarii, lefuri de cele mai multe ori sub cele ale criticilor noștri îndreptățiți.

Reporterii „Ziarului de Iași” încearcă să-și facă meseria în mod onest. Nu le iese întotdeauna – și nu pentru că ar servi altceva decât interesul public –, ci mai ales fiindcă sunt oameni și sunt supuși inerent greșelilor și au și ei diverse simpatii umane sau identitare, care fac actul jurnalistic mai cald și nu unul extrem de rece și de exact.

Iisus a luat asupra Lui toate păcatele oamenilor fiindcă i-a iubit și a considerat că merită o șansă. A iertat-o pe femeia păcătoasă și i-a îndemnat pe oameni să arunce cu piatra doar dacă nu au niciun păcat. În acest context, articolele despre tragedia de la IGH Iași au fost aspru criticate de antivacciniști. Păcatul reporterilor a fost că nu au scris că vaccinul anti-COVID le-a provocat moartea celor trei medici. Vârsta lor și lipsa unui istoric medical te îndemnau la speculații vaste. Totuși, nimeni nu știe dacă ei sunt vaccinați anti-COVID. Fără să cunoaștem acest aspect, puteam să ne lansăm în speculații? Nu este așa că riscam să ducem în derizoriu cazul? Și chiar dacă ei au fost vaccinați anti-COVID – și, cu o probabilitate de 99,9%, credem că au fost – cum am putea să afirmăm că moartea le-a fost indusă de vaccin fără să avem dovezi? Cum să scriem că este așa, când nu avem nicio certitudine în acest sens?

Printre cei care s-au grăbit să ridice piatra au fost chiar medici, colegi cu doctorii decedați de la IGH Iași. Fără să aibă nicio remușcare, fără să-și pună vreo întrebare logică, fără să vadă dacă sunt lipsiți de păcat sau nu, au trecut direct la atac. Cele mai hilare acuzații sunt cele privind veniturile încasate de jurnaliști. Majoritatea celor care acuză aduc în discuție mărimea lor, fără să aibă nici cea mai mică idee despre remunerația din domeniu, de altfel una extrem de modestă față de munca implicată și față de cunoștințele necesare.

Ca în orice domeniu, sunt vârfuri. Da, sunt înregistrate venituri de ordinul zecilor de mii de euro pe lună, dar majoritatea câștigă salariul mediu pe economie, iar o parte însemnată chiar la limita lefurilor minime. Ținând cont de toate acestea, nu este așa că era mai logic să „umflăm textul”? Cu siguranță, dacă am fi fost ticăloși, am fi spus – sau măcar am fi sugerat – că moartea celor trei medici ar fi putut fi cauzată de vaccinul anti-COVID. Era atât de simplu! Dar nu. Am preferat să fim decenți. Am spus doar că au avut loc trei morți suspecte, dar nu ne-am lansat în speculații facile, tocmai fiindcă am vrut să fiți informați corect. La final, putem spune că este greu să ne gândim că vaccinul ar putea fi una dintre cauzele plauzibile ale morții în contextul în care are în spate sute de studii care-i atestă siguranța și a fost aprobat pentru utilizare în Europa și SUA fără niciun fel de restricție.

Acum, să ridice piatra și să arunce doar cei lipsiți de păcat.

