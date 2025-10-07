Povestea fermierului din Țibănești care la 35 de ani s-a întors la facultate: „Cred că e foarte important să combini experiența practică cu studiile”

La 35 de ani, Alexandru Pașaniuc, fermier din Țibănești (Iași), demonstrează că niciodată nu e prea târziu să înveți și să te reinventezi. După peste zece ani dedicați creșterii oilor și caprelor, el și-a redefinit ferma, orientându-se spre vaci de lapte și carne. În paralel, face un pas decisiv în formarea sa profesională, urmând studiile la Facultatea de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare, specializarea Zootehnie, din cadrul Universității de Științele Vieții din Iași (USV)

„Am învățat ce înseamnă zootehnia pe propria fermă, dar am ales facultatea pentru a mă perfecționa ca fermier și pentru a întâlni oameni cu o altă gândire, cu care să fac schimb de idei și networking. Cred că e foarte important să combini experiența practică cu studiile superioare”, a declarat acesta pentru ,,Ziarul de Iași”.

De la peste 600 de oi la 40 de vaci Bălțată Românească

În urmă cu cinci ani, Pașaniuc era cunoscut pentru turmele sale numeroase de oi și capre. În 2020, deținea nu mai puțin de 667 de capete, un efectiv care i-a adus recunoaștere locală. Cu toate acestea, lipsa forței de muncă a devenit o provocare tot mai mare.

„Forța de muncă… nu mai sunt ciobani. Pentru o turmă bună de oi, să fie productivă, îți trebuie trei oameni. Pentru o giradă de vaci, la minimun, îți trebuie un om. Asta e principala problemă – nu mai vrea lumea să muncească, indiferent de salariu, condiții, orice”, a explicat fermierul.

Din cauza acestor dificultăți, a început să reducă efectivele de ovine și să investească treptat în bovine. „Am început să cresc junici cu vreo trei ani în urmă și am luat-o pas cu pas. Având oi și capre, am început să achiziționez vițele mici de 4-5 luni, care ulterior au devenit vaci. Nu am trecut brusc de la una la alta. Așa înveți, te obișnuiești cu sistemul, cu furajele și cu ritmul lor”, a adăugat el.

Astăzi, ferma lui Alexandru Pașaniuc numără circa 40 de vaci, în special din rasa Bălțată Românească, și aproximativ 100 de oi.

„Selectez animalele astfel încât să îmi dea peste 10 litri la o mulsoare. Media zilnică este între 15 și 20 de litri pe cap de vacă, în funcție de perioada anului și de starea fiziologică a animalului. Ce e sub 10 litri nu e rentabil pentru mine”, a explicat fermierul.

Laptele este transformat în produse tradiționale, apreciate de clienții din Iași.

„Din laptele obținut facem brânză cu diverse arome, iar odată cu venirea iernii producem cașcaval și cașcaval afumat. Plănuim chiar să achiziționăm lapte și de la alți fermieri, pentru a ne putea bucura clienții cu produse finite, de calitate”, a menționat Alexandru, care livrează săptămânal în Iași produse din propria fermă.

Student la 35 de ani: „Simți efectiv că absorbi informația ca un burete”

Decizia de a reveni în mediul academic a venit din dorința de perfecționare. Pașaniuc recunoaște că în tinerețe a mai încercat să urmeze o facultate, dar nu a reușit să o finalizeze.

„Este prima facultate pe care vreau să o termin. Am mai început-o imediat după ce am terminat clasa a XII-a, dar nu am terminat atunci. Am făcut mai puțin de un an. De data aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, o să și termin”, a mărturisit tânărul.

Îmbinarea vieții de student cu cea de fermier nu este ușoară, însă Alexandru spune că merită fiecare efort.

„Se îmbină bine, este foarte interesant la cursuri și laboratoare. Simți efectiv că absorbi informația ca un burete, doar că ferma necesită și ea timpul ei. Le îmbinăm cu multe sacrificii, dar reușim într-un final să le împăcăm pe ambele”, a spus Alexandru.

Planuri pentru viitor

Fermierul speră ca facultatea să fie și o poartă către colaborări și parteneriate durabile.

„Acum vreo 3-4 ani am început o cooperativă, dar a mers puțin către deloc, din cauza faptului că oamenii au o gândire obtuză și nu văd că prin asociere devii mai puternic. Sper că, odată cu întâlnirea noilor mei colegi studenți, să aibă o altfel de viziune, astfel încât să putem colabora. Să dezvoltăm o cooperativă, să împărtășim idei”, a adăugat studentul.

Cât despre direcția fermei în următorii ani, Alexandru Pașaniuc spune că infrastructura este deja pusă la punct, iar accentul va fi pus pe procesare.

„În dezvoltarea fermei nu vreau să mai investesc momentan, pentru că deja aveam adăposturile, animalele și structura. O să ne ramificăm și către rasa de carne pentru vacă, rămânem în continuare cu porcușorii și Bălțata Românească. Vreau să dezvolt pe sectorul de procesare a laptelui, sper să ajung să valorific 2-3 tone de lapte pe zi. O luăm mai ușor cu investițiile, pentru că, din nou, nu găsești oameni la muncă”, a conchis acesta.

