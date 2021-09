Povestea fotografului român care, născut fără degete la mâini și crescut la casa de copii, a cunoscut succesul peste hotare

Iulian Ovidiu Bohan: A fost un eveniment cu George Clooney când, în loc să se însoare în America, s-a însurat în Italia. Am fost peste 2000 de jurnaliști cu bărci. Dacă mă crezi ca fotograf, eu nu am mâini. Dar atât de stabil am fost, că un fotograf de lângă mine, nu știu de unde era, a picat în apă.

Iulian are 42 de ani, s-a născut în Cluj-Napoca și este fotograf profesionist. Prin fața obiectivului său au trecut zeci de personalități.

Iulian Ovidiu Bohan: Am văzut că Obama se plimbă prin Europa și vine și ne vizitează Germania și am zis de ce să nu. Am strigat la el să se uite la mine. Și s-a uitat la mine. Cu Putin, cu Trump, în 2017, la G20. Și acolo m-am simțit destul de onorat când din aia 20 de jurnaliști, să mă bage și pe mine la acea mică sală. În Hamburg.

Dintre toți oamenii politici, Iulian o preferă pe Angela Merkel.

-Cum e Angela Merkel?

Iulian Ovidiu Bohan: Foarte simplă, e o femeie foarte simplă care nu mi-a venit să cred. S-a dus să facă cumpărături și am prins-o și i-am făcut poze.

Fotograful recunoaște că organizatorii multor evenimente au refuzat să-i dea acreditări, din cauza dizabilității sale.

Iulian Ovidiu Bohan: Mi s-a întâmplat chiar la cel mai tare eveniment din Europa, Belinera, mi-a luat-o pe loc acolo, au zis că nu-i place de mine, pur și simplu.

Iulian a fost un luptător de când se ştie. Fotografia l-a scos dintr-o viaţă anostă şi l-a adus pe culmile succesului.

Iulian Ovidiu Bohan: Eu am venit de undeva, de la casa de copii. Au început după revoluție să vina foarte mulți străini și erau și jurnaliști. Acolo am văzut niște străini cum aruncau jucării și bomboane. Eu ca și copil trebuia să merg, nu eu m-am uitat la cameraman, la fotograf. Și am zis gata, vreau să fiu ca ei.

A absolvit facultatea de jurnalism, din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Apoi și-a găsit de muncă în Germania.

Mai mult, pe digi24