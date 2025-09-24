Povestea ieșeanului care a alergat 2.100 km 33 de zile. Ar fi ajuns până în Grecia și înapoi. O face pentru copiii vulnerabili, cum a fost și el. „Alergarea m-a ajutat să mă vindec”

La doar 26 de ani, Adrian Șovea, un tănâr ieșean, a alergat 2.100 de kilometri în 33 de zile, formând „Crucea României”, printr-o traversare de la Nord la Sud și de la Vest la Est a țării. A fost o cursă caritabilă prin care a încercat să strângă 100.000 de euro necesari pentru tratamentele copiilor diagnosticați cu autism, ADHD, sindrom Down și alte tulburări de dezvoltare.

Mai întâi, a alergat 1.400 de kilometri pe Via Transilvanica, străbătând 10 județe și 400 de comunități, cu o diferență de nivel de 32.000 de metri în total – echivalentul a patru ascensiuni pe Everest, în doar 23 de zile. O săptămână mai târziu, fără să fie complet refăcut după prima încercare și cu un picior accidentat, a pornit din nou la drum. De această dată, a alergat 700 de kilometri de la Timișoara la Iași, iar pe 23 septembrie a încheiat cursa.

Astfel, în 33 de zile, a trasat pe harta României o cruce uriașă, alergând singur, doar cu un ghiozdan în spate, echivalentul a 50 de maratoane.

„Nu mă opresc. Mi-am dorit să inspir cât mai mulți oameni”

Obiectivul lui Adrian Șovea este să strângă 100.000 de euro pentru copiii cu autism, ADHD, sindrom Down și alte tulburări de dezvoltare din centrele Fundației Serviciilor Sociale Bethany din Iași și Târgu Frumos. La data de 24 septembrie, după tot efortul depus, a reușit să adune puțin peste 6.000 de euro.

„Ținând cont că nu am reușit să strângem toți banii necesari pentru terapiile acestor copii după cursa pe Via Transilvanica, m-am gândit să mă provoc din nou și să mai fac o traversare a țării. Prima a fost de la Nord la Sud, a doua de la Vest la Est. Am unit cele patru puncte cardinale și am trasat Crucea României. Mi-am dorit să inspir cât mai mulți oameni! Am arătat că eu nu mă opresc. Îmi doresc să ajutăm acești copii cu terapiile necesare”, a declarat Adrian, pentru „Ziarul de Iași”.

A fost el însuși un copil vulnerabil

Adrian, absolvent al Colegiului Național „Vasile Alecsandri” din Iași, cunoaște din proprie experiență cât de esențiale sunt sprijinul și încrederea primite la momentul potrivit. A fost el însuși un copil vulnerabil, iar această realitate l-a motivat să se dedice campaniilor de strângere de fonduri pentru tineri din medii defavorizate.

„Eu am fost un copil vulnerabil. M-a părăsit mama când aveam doi ani și am trăit o perioadă doar cu tata și cu familia unei mătuși. Acea familie a fost toxică, am trăit printre alcool, certuri și violență. Cu timpul, am dezvoltat o ambiție. A trebuit să muncesc de mic, să mă lupt cu propria depresie și cu propriile dureri. Alergarea m-a ajutat să mă vindec. Am scăpat de acel mediu toxic, am plecat pentru a oferi vieții mele un alt scop. Astfel, de la 18 ani am început să ajut copiii vulnerabili. Am o motivație foarte profundă. Știu cum este să fii acolo și am încercat cât de cât să îi mai ridic și pe ceilalți”, declarat Adrian Șovea recent, pentru un articol recent din „Ziarul de Iași”.

În ultimul an, și-a unit forțele cu Fundația Bethany, pentru a le oferi copiilor aflați în dificultate șansa la o viață mai bună.

Pe parcursul cursei, Adrian Șovea a actualizat zilnic traseul și numărul de kilometri parcurși pe pagina sa de Facebook, pentru a ține comunitatea aproape de efortul lui.

Donațiile pot fi făcute AICI.

Publicitate și alte recomandări video