Povestea ieșencei care tatuează soldați americani. Cât câștigă un tattoo artist în România? „Poți avea un venit decent”

Tatuarea soldaților străini i-a arătat cum diferențele culturale influențează alegerile lor, spre deosebire de preferințele clienților români. Clienții internaționali au idei mai variate, ceea ce face ca fiecare tatuaj să fie unic, a explicat tânăra pentru „Ziarul de Iași”.

Începerea carierei sale de tattoo artist a fost o alegere inspirată de curiozitatea față de acest domeniu, chiar dacă nu a fost un pas planificat. Recent, tânăra de 21 de ani s-a mutat în Constanța, iar relocarea a fost o oportunitate pentru Maria de a-și extinde orizonturile și de a lucra alături de Ana și Daniel Dobrescu la INKredible Tattoo. În ceea ce privește câștigurile, Maria explică faptul că, pentru un artist tânăr, venitul poate varia, dar un portofoliu solid și o clientelă constantă pot aduce lună de lună un venit decent, cu mult peste salariul minim pe economie.

Tânăra mai spune că domeniul tatuajelor din România a evoluat rapid, iar publicul devine tot mai deschis noilor tendințe, cum ar fi tatuajele minimaliste, microrealiste sau neotradiționale.

„Tatuajele nu sunt simple accesorii care te fac să fii mai cool în fața prietenilor”

Tatuajele sunt permise numai după vârsta de 18 ani, indiferent de acordul părinților, ne explică Maria Zamfirescu. „Ceea ce mă bucură enorm este că s-a schimbat legea și că doar după vârsta de 18 ani poți să îți faci un tatuaj. Este foarte important ca adolescenții să conștientizeze că tatuajele nu sunt simple accesorii care te fac să fii mai cool în fața prietenilor, ci sunt decizii care îți pot influența viața pe termen lung. Totodată, mă bucur că oamenii sunt tot mai informați legat de execuția corectă a tatuajelor și mai atenți la locurile în care aleg să se tatueze. Igiena este cel mai important aspect în efectuarea unui tatuaj”, a declarat Maria Zamfirescu pentru „Ziarul de Iași”.

Cum a început în domeniul tatuajelor și ce a atras-o spre această meserie?

„Curiozitatea în domeniul tatuajelor am avut-o dintotdeauna, însă nu m-am gândit de mică că voi deveni artist tatuator. Pandemia a reprezentat un moment important pentru mine și viața mea s-a schimbat radical mai ales din punct de vedere social, așa că am decis să îmi fac un tatuaj. Fiind minoră, aveam discuții continue cu mama mea, care, la un moment dat, în glumă, m-a întrebat: «Dacă tot ai talent la desen, de ce nu încerci tu să faci tatuaje?» Și asta am făcut, mi-am comandat un kit de începători și nu m-am mai oprit de atunci”, ne povestește Maria.

Tânăra de 21 de ani ne vorbește și despre experiența de a tatua soldați americani. „Clienții internaționali au multe idei diferite față de clienții români, fiind influențați de propria cultură sau de culturile țărilor în care sunt relocați.



Daniel Sorin Dobrescu este mentorul meu și unul dintre cei mai open-minded oameni pe care i-am cunoscut. Lucrează în domeniu de mai bine de 15 ani, tatuând în mai multe țări precum Germania și Marea Britanie, și a cumulat o experiență valoroasă. Învățând de la el, am descoperit că fiecare tatuaj are o poveste, o emoție. M-a ghidat să văd dincolo de cerneală și ace – să văd profunzimea fiecărui design și impactul pe care îl poate avea asupra celor care îl poartă. Profesionalismul lui m-a inspirat să mă dedic cu adevărat, să muncesc cu răbdare și pasiune și să ridic arta tatuajului la un nivel superior. În fiecare zi la INKredible Tattoo am învățat să îmi șlefuiesc stilul și să îmi ascult intuiția artistică și, astfel, să pot crea designuri inedite inspirate din cultura americană, latin-americană și asiatică”, ne spune Maria.

Relocarea în Constanța, o oportunitate

Aceasta a văzut relocarea în Constanța ca o oportunitate de a-și dezvolta cariera profesională. „Decizia de a mă muta nu a venit din partea mea, ci s-a întâmplat datorită iubitului meu, care și-a dorit să trăim în Constanța, fiind orașul lui de suflet. Astfel, m-am gândit că e modalitatea prin care îmi pot fructifica dorința de a-mi extinde orizonturile. În Constanța i-am cunoscut pe Daniel și pe Ana Dobrescu. Ei mi-au arătat că în această lume creativă este esențial să fii autentic, să îți pui amprenta personală și să te lași ghidat de pasiunea pentru frumos. Experiența mea la salonul lor nu a fost doar o perioadă de lucru, ci un drum de creștere continuă, unde fiecare tatuaj realizat reprezintă un pas în propria mea împlinire artistică”, ne mărturisește tânăra.

Ea spune că este foarte important procesul dinainte de realizarea tatuajului, cum ar fi discuția cu clientul și realizarea schiței, care sunt considerate esențiale pentru a asigura o relație bună cu clienții. „Considerăm că relațiile pe care le stabilim între noi și clienții noștri ne ajută să ieșim în evidență prin lucrările inedite pe care le executăm. Experiența unui tatuaj nu este reprezentată doar de tatuaj în sine, ci și de cum omul se simte la salon. Ne bucurăm că avem o clientelă constantă, oameni care își fac mai multe tatuaje pe parcursul șederii lor în România și care vin și cu prieteni, care de obicei pleacă și ei cu un tatuaj din salon”, ne explică artistul tatuator din Iași.

Cât de bine se câștigă în acest domeniu? „Nu vă gândiți că ne îmbogățim ca tatuatori peste noapte”

Pentru un artist tânăr, spune Maria, câștigurile pot varia mult, dar, în general, poți avea un venit decent, mai ales dacă ai o clientelă constantă. „În funcție de oraș și de experiență, poți câștiga cu mult peste salariul minim pe economie lunar. Pe măsură ce îți construiești un portofoliu și o reputație solidă în cadrul unui salon, câștigurile pot crește considerabil, mai ales dacă începi să ai proiecte mari. Dacă ești constant, te promovezi și îți dai interesul, câștigurile vor apărea treptat, cu siguranță. Nu vă gândiți că ne îmbogățim ca tatuatori peste noapte”, a punctat tânăra.

Cum se stabilesc prețurile pentru tatuaje și ce factori influențează costul final?

Prețurile sunt stabilite în funcție de mărimea tatuajului, complexitate, locația pe corp și durata necesară pentru a-l finaliza, arată Maria. „Alte aspecte care contează la stabilirea prețului sunt experiența artistului, cerințele speciale ale clientului și calitatea materialelor folosite. Ca să facem și o mică glumă, prețul tatuajelor nu este însumat doar de detaliile enumerate anterior, ci și de taxele și impozitele pe care le avem de plătit la stat. Rămâne de văzut cine va fi ales președinte și cum ne va bucura în viitorii ani cu acest aspect”, a adăugat Maria.

Care sunt cele mai populare tipuri de tatuaje pe care le solicită clienții. Portretele, în top

„Câteva trenduri de tatuaje pe care eu le-am observat acest an sunt neotradiționalul, cyber sigilism și tatuajele cu temă botanică. Așa cum am menționat mai sus, am norocul de a tatua variat de la o lună la alta, datorită clienților din jurul lumii care ne trec pragul salonului. Am pățit doar o dată să tatuez același lucru, tatuaj cu care a venit un client de pe pagina noastră și a spus că și-ar dori și el același tatuaj, deoarece i-a plăcut execuția. Trendul portretelor încă este prezent în topul dorințelor clienților și nu cred că se va termina vreodată. Este o zonă pe care în prezent o explorez și pe care îmi doresc să mă perfecționez pe viitor”, ne-a explicat Maria Zamfirescu.

