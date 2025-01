Povestea inedită a ieșencei Ștefania Mihăilescu: Vocea ei cucerește brandurile de top din România și din lume

De-a lungul carierei de voiceover, Ștefania Mihăilescu a colaborat cu branduri precum Anyoli, Kamis, Cronosmed, Fiterman Pharma, Douglas, Cosmetic Plant, Recolamp sau Edu Boost. Pe lângă această activitate, Ștefania Mihăilescu este și prezentatoare de evenimente și solistă. Ea spune că toate aceste pasiuni sunt legate de voce, scenă și comunicare. Ștefania Mihăilescu a început să lucreze ca voiceover artist în urmă cu mulți ani, când era reporter la Radio Iași. Experiența aceasta a ajutat-o să își îmbunătățească vocea și dicția, a povestit ea pentru „Ziarul de Iași”.

Într-o zi obișnuită de muncă, Ștefania își pregătește vocea cu exerciții, apoi verifică proiectele în lucru. După înregistrare, trece la editare și trimiterea fișierelor audio către clienți. Timpul pentru finalizarea unui proiect variază: pentru o reclamă scurtă, poate dura câteva ore, iar pentru proiecte complexe, precum cele de e-learning, poate ajunge la o zi sau două de lucru.

Aceasta ne dezvăluie că lucrează într-un studio propriu tratat fonic, folosind un microfon profesional și o interfață audio de înaltă calitate. Folosește softuri de înregistrare recomandate de specialiști. A colaborat cu agenții de publicitate și branduri mari din retail și servicii.

„Lucrez în studioul propriu care este tratat fonic, un lucru esențial pentru a evita ecoul și zgomotul de fundal. Microfonul profesional și o interfață audio de înaltă calitate îmi sunt cei mai buni prieteni. Folosesc softuri de înregistrare recomandate de specialiștii în domeniu astfel încât să ajung la acel echilibru optim între claritate și căldură a sunetului. Am colaborat cu diverse agenții de publicitate și branduri mari din zona de retail și servicii: de la lanțuri farmaceutice (pentru care am înregistrat voce reclame medicamente și suplimente) la firme de telecomunicații care au nevoie de voce pentru centrala telefonică. În plus, am făcut voiceover și pentru videoclipuri de prezentare ale unor instituții medicale, bănci sau companii de IT. O varietate plăcută, care mă ține mereu în priză! Am dat voce pentru branduri precum Anyoli, Kamis, Cronosmed, Fiterman Pharma, Douglas, Cosmetic Plant, Recolamp sau Edu Boost”, ne-a spus Ștefania.