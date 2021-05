Povestea lui „Don Ben”, preotul ieşean care a ajuns episcop auxiliar la Roma

Paroh al Parohiei „Sfinţii Elisabeta şi Zaharia” din Valle Muricana, dar şi director al Asociaţiei „Caritas” din Roma, „Don Ben”, cum îi spun şi acum prietenii, a fost consacrat în bazilica din Lateran. Acesta va avea delegaţia pentru caritate, pentru pastoraţia migranţilor (îndeosebi rom şi sinti) şi funcţia oficiului misionar diecezan.

Conform siteului Episcopiei Romano-Catolice, care citează presa din Italia, părintele Ambăruş s-a declarat uimit pentru desemnarea sa pe poziţia respectivă la momentul primii veştii, la mijlocul lunii martie. „Toată viaţa mea, toată istoria mea, este învăluită de această bunătate. Îi mulţumesc episcopului nostru Papa Francisc pentru încrederea pe care mi-a manifestat-o. Un preot străin, român roman, episcop auxiliar de Roma! Sunt glumele Domnului şi... ale papei, faţă de mine, care ar fi trebuit să rămân în Italia numai patru ani!”, a declarat Benoni Ambăruş la momentul respectiv.

Acesta a fost pe 3 mai un interviu pentru postul de radio al Episcopiei Romano-Catolice din Iaşi, ERCIS FM, unde a declarat cum s-a simţit în momentele în care a primit această distincţie. „Don Ben” a spus că a simţit un vulcan de emoţii, pe plan uman şi spiritual. Uman, fiindcă a simţit că persoana sa este „prea mică şi prea slabă pentru acest dar” şi spiritual fiindcă ştie că Dumnezeu de alege pe toţi pentru un anumit rol.

„Am trăia această emoţie şi gratitudine gândidu-mă că Dumnezeu m-a ales pentru acest lucru”, a spus în cadrul interviului la ERCIS FM. În blazonul său de episcop se regăsesc elemente care l-au caracterizat toată viaţa pe acesta: strada, „fiindcă am mers foarte mult pe jos, pe cărări, pe munte, în pădure”, dar şi Sfântul Iosif cu un crin şi un dreptar, fiindcă se simte apropiat de la Iaşi de acel sfânt, alegând dreptarul pentru că bunicul său a fost tâmplar. În blazonul său se regăseşte şi luna, şi steaua de pe stema Moldovei, pentru „ca să nu uit rădăcinile mele, de unde am venit şi unde am crescut”.

În interviul dat postului de radio, acesta a transmis şi că toiagul său va fi realizat din lemn, din bărcile imigranţilor care ajung în Italia, realizat de către un artist local. „În momentul de faţă, civilizaţia Europei se va înfrunta în mod senin cu fenomenul imigraţiei, care va veni în toate ţările Europei. Nu trebuie doar să îl suportăm ci să îl conducem, fiindcă dacă nu îl administrăm bine suntem destinaţi să avem un viitor nefast”, a concluzionat noul episcop auxiliar al Romei. Acesta s-a născut pe 22 septembrie 1974 la Somuşca - Bacău, a terminat Liceul seminarial la Iaşi în 1994 şi a fost sfinţit preot pe 29 iunie 2000 la Iaşi.

