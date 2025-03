Povestea lui Giovanni Santarpia, italianul care a venit în România să gătească pizza și s-a îndrăgostit de mici și tochitură

„Am gustat câteva mâncăruri tradiționale românești și am fost plăcut surprins! Micii sunt delicioși, iar tochitura moldovenească este un preparat care merge direct la suflet. Descoperirea noilor tradiții culinare mă inspiră și în munca mea de pizzaiolo: fiecare aromă poate da naștere unor idei noi. Abia aștept să încerc și pastrama de miel și alte specialități locale”, a declarat Giovanni pentru „Ziarul de Iași”.

Pizzeria lui din Italia este acum pe locul 36 în Italia și 81 în lume, conform unor clasamente de specialitate. În urmă cu aproape trei ani, Giovanni a acceptat provocarea lui Alex Gafițianu, patronul pizzeriei Zano, de a veni la Iași pentru a forma echipa locală în prepararea pizzei autentice napoletane.

Colaborarea lor nu s-a limitat doar la perfecționarea tehnicii culinare, ci s-a transformat într-un proiect comun de a aduce ceva unic în oraș. Și, odată cu implicarea lui Giovanni, pizzeria Zano a ajuns și ea anul trecut în 50Top Pizza Europa, un loc de prestigiu pentru orice iubitor de pizza. Chiar dacă Giovanni ajunge la Iași doar de câteva ori pe an.

A remarcat că gastronomia din Iași se află într-o continuă evoluție. Chiar dacă nu a avut timp să exploreze în detaliu orașul nostru, Giovanni spune că a fost impresionat de cultura culinară a Iașului și de deschiderea localnicilor către produse autentice.

În plus, a observat că bucătăria italiană ocupă deja un loc special în preferințele ieșenilor, ceea ce l-a făcut să se simtă și mai aproape de acest oraș. Modul în care oamenii apreciază mâncarea autentică, preparată cu atenție și ingrediente de calitate, l-a impresionat.

În afaceri, dar și în viața personală, Giovanni este tot mai atras de Iași. Această conexiune cu ieșenii l-a făcut să își dorească să descopere și orașul, nu doar gastronomia locală. Atmosfera, oamenii și locurile pline de istorie l-au atras de la început, iar curiozitatea l-a îndemnat să exploreze mai departe.

„Încă nu am avut foarte mult timp să explorez Iașul în profunzime, dar este un oraș fascinant. Mă impresionează atmosfera vie și primirea călduroasă a oamenilor. Am descoperit câteva restaurante interesante și am făcut o plimbare prin centrul istoric, care are un farmec unic. Sunt sigur că în următoarele zile voi găsi și alte locuri speciale care mă vor inspira și mai mult”, ne-a mărturisit maestrul în pizza.