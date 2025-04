Povestea melodiei în vogă ce ar putea deveni„imn de suflet” al Iașului. Artistul constănțean Walter Ghicolescu a lansat-o în amintirea studenției la Iași

Prin armoniile sale calde cântate de Walter Ghicolescu și prin mesajul de nostalgie și admirație, piesa „Iașule drag” are toate șansele să devină un veritabil imn al orașului:

„Iașule drag,

M-aștepți în prag,

Cum m-așteptai altădată!…”, acestea sunt câteva versuri din „Iașule drag”.

Cum a apărut „Iașule drag”

Piesa reușește să îmbine tradiția cu sensibilitatea artistică modernă, evocând imagini reprezentative ale Iașului și emoțiile celor care îi cunosc străzile, clădirile istorice și atmosfera de poveste.

„Acum vreo trei ani, cred, eram prin Iași. Avusesem un concert și, mergând pe pietonală, pe la «Trei Ierarhi», un folkist ieșean cânta pe trotuar, cu chitara, cu stație, cu microfon, tot ce trebuie. Cunoscându-ne și mie plăcându-mi să fac astfel de chestii, i-am cerut chitara. «Mai bine fumezi și tu o țigară, bei o gură de cafea și lasă-mă să cânt și eu două-trei piese». Lumea se aduna, filma. Știți cum e, mai punea 5 lei un om, în fine”, a declarat Walter Ghicolescu pentru „Ziarul de Iași”.

Ulterior, întâlnirea dintre Walter Ghicolescu și realizatorul radio Daniel Buzdugan, originar din Iași, avea să marcheze începutul acestui proiect muzical, transformând o simplă discuție într-o piesă ce ar putea deveni simbolul Iașului.

„Daniel Buzdugan a trecut chiar în momentul ăla când eu cântam, ne știam. Am făcut Matematică în Iași, facultatea… și am activat la Cenaclul «Moldavia» din cadrul Casei de Cultură. Pe vremea aceea, Daniel mai venea pe la noi, la cenaclu. Parcă inițial era la Radio Nord Est. Îl auzeam. Apoi a plecat, în fine. Cunoscându-mă, zice «Măi, dar ceva despre Iași n-ai?» La momentul acela n-aveam o melodie despre Iași, deși am stat opt ani în Iași. I-am promis că o să mă gândesc, că o să mă uit. A trecut timpul, m-am luat cu ale mele, dar acum acum vreo lună și ceva ne-am reîntâlnit în București. Și-a adus aminte. Iar am discutat, i-am dat un album și zic «Hai că am să fac piesa despre Iași»”, a adăugat artistul.

„N-ar fi rău dacă aș face și un videoclip”

Textul piesei a fost preluat de la poetul Ionel Știfii, după ce Walter Ghicolescu a citit o serie de poezii semnate de autor.

„Am promis că fac și am găsit acest text al domnului Ionel Știfii. De fapt, o prietenă din Iași l-a găsit. Mi-a arătat câteva poezii și am ales-o pe aceasta. Am înregistrat pe telefon și am trimis unui prieten să orchestreze. Am făcut piesa în varianta cea mai lungă, a ajuns la Daniel și m-a rugat s-o scurtez. Pentru radio am făcut o variantă mai scurtă, de 3 minute și 10 secunde. Am mai scos un pic din final”, a subliniat acesta.

Aceasta nu este prima melodie dedicată orașului, una dintre cele mai cunoscute piese despre Iași fiind „Iașule, mândră cetate”, un cântec cu rezonanță istorică și patriotică, care de-a lungul timpului a devenit un simbol muzical al orașului.

Rămâne de văzut dacă „Iașule drag” va fi adoptată oficial ca imn, însă cu siguranță va răsuna în inimile iubitorilor de muzică și tradiție.

„Nu știu dacă este neapărat de imn, însă un imn de suflet al ieșenilor și al celor care au făcut facultatea în Iași…clar ar putea fi, pentru că dacă stau să mă gândesc, mai este o singură melodie care are deja 30 și ceva de ani, aceea cu «Iașule, mândră cetate». De atunci, melodii în stilul ăsta…de dulce târg… n-au mai fost. Și mă gândeam că n-ar fi rău dacă aș face și un videoclip prin vară, cu băieți, fete, îmbrăcați în costume populare prin Copou. Iubesc Iașul, la un moment dat mi se propusese să rămân… Eu am făcut și chitară clasică trei ani, și terminând Matematica, mă întrebau «Dar nu vreți să faceți un master la noi?» Să rămân în Iași la Conservator. Am plecat spre Constanța, nu știi unde te duce viața”, a conchis artistul.

