Povestea militarului expert în inginerie aerospațială, cu misiuni în Ucraina, care a devenit designer și își prezintă colecțiile la Paris, Milano și pe catwalkul Romanian Fashion Week

Absolvent al Academiei Tehnică Militară „Ferdinand I” din București, secția Inginerie Aerospațială, și al Academiei Navale „Mircea Cel Bătrân”, secția Electronică Navală, Vlad Vraciu și-a format o carieră solidă în domeniul militar, participând la peste 20 de misiuni internaționale în țări precum Ucraina, Georgia, Turcia, Bulgaria, Grecia, Israel, Egipt, Siria, Cipru, Spania. În urmă cu câțiva ani, însă, a ales să urmeze cursurile unei școli de design vestimentar și a lansat LUNAR Laboratories, brand care abordează un stil alternativ cu valențe dark-futuriste. În doar doi ani, colecțiile sale au fost prezentate în cadrul Paris Fashion Week, Berlin Fashion Week și Milano Fashion Week.

„Viziunea creativă a brandului este centrată în jurul experienței în domeniul Ingineriei Aerospațiale și scoate în evidență linii clare, unghiuri drepte, forme sau straturi, transpuse din dinamica aparatelor de zbor în piese ready-to-wear. La RCW vom prezenta, în premieră, o nouă colecție LUNAR Laboratories. Cum fiecare colecție reprezintă o călătorie, un attempt de a ajunge pe Lună, și momentul pe care îl vom prezenta la RCW va fi o experiență, ba chiar va fi momentul în care călătoria echipei noastre se va apropia de reușită. Iar pentru ca această călătorie să fie una de succes, vom prezenta pe scena RCW costume pregătite și realizate în viziunea noastră proprie despre viitorul în fashion design”, a povestit designerul Vlad Vraciu pentru publicul RCW.

Pentru Vlad Vraciu a venit la Iași artista și modelul Lily Gatins, în vârstă de 52 de ani, care va urca vineri pe scena Romanian Fashion Week pentru a prezenta brand-ul LUNAR Laboratories. Născută în Republica Dominicană, Lily Gatins a debutat în modeling în Statele Unite ale Americii, deși în scurt timp și-a dat seama că adevărata ei pasiune este design-ul și stilismul vestimentar. Prezentată în reviste precum Elle UK, Vogue Street, Vogue Beauty sau Vanity Fair, de numele ei se leagă numeroase colaborări cu artiști renumiți precum Ellen von Unwerth, Lil Peep, Gelareh Designs, Felipe Davila, Bill Cunningham.

„Vlad mi-a propus să particip la Romanian Creative Week, iar invitația sa autentică și sinceră m-a convins. Am o conexiune specială cu LUNAR, iar colecția pe care a realizat-o are forme incredibile și detalii care îți taie respirația. O abordare avant-gard și futuristă nu doar pentru viitorul modei, ci și pentru nașterea unuia dintre cei mai buni designeri ai acestei generații. Sunt fericită că sunt în România, este prima mea vizită în această țară frumoasă, și sunt entuziasmată pentru că trăiesc un moment epic de fashion”, a transmis Lily Gatins.

Romanian Fashion Week începe vineri, 24 mai, la ora 20.00, și durează tot weekendul, ultima seară de festival fiind 26 mai. Pentru toate show-urile de modă din acest weekend, care se vor desfășura în Grădinile Palas din capitala Moldovei, machiajul va fi asigurat de echipa Lancôme, în coordonarea NMA Alexandru Abagiu, iar hair styling-ul poartă semnătura echipei Philips, coordonată de Ambasador Philips Sorin Stratulat

Designeri consacrați, dar și noi talente pe catwalk-ul RFW

Pilonul RFW Platform, din cadrul secțiunii Design a Romanian Creative Week, propune curatorierea unor designeri de modă inovativi și invitarea tuturor universităților de design din țară, precum și a Universității de Design de la Chișinău. În seara de 24 mai, pe catwalkul de la Iași, va avea loc și decernarea premiului Freudenberg Innovation, în cadrul finalei concursului pentru studenți. Premiul de 1.500 de euro conferit de Freudenberg va fi însoțit de susținerea realizării unei colecții de podium pentru secțiunea RFW Platform din cadrul Romanian Fashion Week 2025.

În aceeași secțiune Design, va fi organizat RFW Forum, care va pune în discuție subiecte relevante legate de moda contemporană, cu extensii spre industriile creative. Forumul, organizat sâmbătă, 25 mai, între orele 10:00-12:30, în Sala Henri Coandă din Palatul Culturii, va problematiza, prin abordări interdisciplinare, aspecte care vor face trimitere spre perspective istorice și proiecții ale viitorului.

În serile de 25 și 26 mai, de la ora 20.00, designerii consacrați își vor prezenta colecțiile pe catwalk-ul de la Iași, în cadrul secțiunii Romanian Designers, dedicată celor care și-au transformat pasiunea într-un brand de succes pe piața românească și / sau internațională.

Expoziții și o lansare de carte la Romanian Fashion Week

Romanian Fashion Week a pregătit, pe lângă prezentările noilor colecții ale designerilor români, și o serie de evenimente conexe, precum Season Zero, expoziție curatoriată de Ovidiu Buta, care este o călătorie fascinantă în memoria colectivă pentru a redescoperi și reevalua momentele-cheie ale modei post-decembriste. Setup-ul Season Zero este asigurat de Anda Zota, arhitect și redactor-șef igloo media și Elena (Viziteu) Ionescu, arhitect și membru fondator Via Arhitecture.

UAD•FASHION•RESEARCH by irina schrotter prezintă anul acesta, la Palatul Culturii, patru demersuri masterale incluse în proiectul instituțional de practică în cadrul căruia echipele Departamentului Modă-design vestimentar UAD Cluj-Napoca și ale brandului internațional irina schrotter din Iași colaborează din 2017. Trimiteri la Istoria Costumului, referințe culturale țesute în planșele de tip „Development Boards” sau „Thinking Process”, metode de reciclare, materiale de tip „deadstock”, imprimeuri digitale modulare, broderii, tehnici arhaice modernizate, o abordare minuțioasă a de(re)construcției tiparelor clasice – sunt elemente ce configurează proiecte complexe, cu identități vizuale distincte.

APARTERRE + V:PM pop-up store va găzdui timp de trei zile, la Galeriile Dumitru I. Grumăzescu, o selecție a celor mai în vogă piese vestimentare din colecțiile de primăvară-vară 2024 ale unor nume ca Magda Butrym, Mugler, David Koma, Victoria Beckham, 3.1.Phillip Lim sau Alexandre Vauthier, iar magazinul UAP Today. Tomorrow. Tonitza, deschid în intervalul 12.00 – 20.00, va conecta artiștii vizuali cu celelalte industrii creative.

Programul integral al Romanian Fashion Week

Vineri, 24 mai 2024 – RFW Platform

UAD•FASHION empowered by irina schrotter

UVT Timișoara

UTM Chișinău

UNAGE Iași

UNARTE București

Momentul de decernare al premiului FREUDENBERG INNOVATION, în cadrul finalei concursului RFW Platform la care au participat câte 5 finaliști din cadrul Departamentelor de Modă a universităților invitate.

CYCLEDERROR

Cristina Alexandru

Alesia Cîdă

CAPSALI

Robert Roxa

Ionuț Răzvan

Lenca

Caravasili

Dani Radu

Daiana Stăncioiu

Mădălina Buzaș

Kiss GYÖNGYVÉR

Raluc

Lunar Laboratories

Sâmbătă, 25 mai 2024 – RFW Romanian Designers

Ioana Ciolacu

Axente

Scapadona

Sandra Chira

Cristian Samfira

Smaranda Almășan

Tudor Halațiu

Hamza

House of Compulsion – video proiecție fashion film

Duminică, 26 mai 2024 – RFW Romanian Designers

BOL Fashion of Nature – designer Oana Lupaș

Carmen Secăreanu

Chic Utility

Tearless Street

Andrea Tincu

Laura Lazăr

Affair 37

Irina Schrotter

DESPRE ROMANIAN CREATIVE WEEK



Romanian Creative Week este organizat de Federaţia Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC), singura federaţie patronală reprezentativă la nivel naţional ce activează în sectorul Industriilor Creative din România. În 2023, RCW a fost desemnat evenimentul care adună la un loc cel mai mare număr de industrii creative, la nivelul Europei, conform EUIPO.

Romanian Creative Week este organizat de Federaţia Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC), singura federaţie patronală reprezentativă la nivel naţional ce activează în sectorul Industriilor Creative din România. În 2023, RCW a fost desemnat evenimentul care adună la un loc cel mai mare număr de industrii creative, la nivelul Europei, conform EUIPO.

