Povestea „minunii” medicale a mâinii replantate la Iași. Sfaturile chirurgilor pentru cei în astfel de situații tragice: ce ai de făcut până ajungi la spital?

După șase ore de operație, medicii din Iași au reușit să salveze mâna unui bărbat de 33 de ani care și-a amputat-o într-un accident de muncă. Dr. Radu Budurcă are un sfat pentru cei în astfel de situații: „Segmentul amputat nu trebuie pus direct în contact cu apa, pentru că apa poate distruge celulele și vasele de sânge”.

Una dintre cele mai complexe și spectaculoase operații realizate la Iași în ultimii ani, care a durat aproximativ șase ore, a avut loc zilele trecute. Un bărbat de 33 de ani a fost supus unei intervenții complexe de replantare a mâinii, după ce și-a prins membrul superior într-un mecanism al remorcii. Pacientul a fost transportat de urgență la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași, unde echipa medicală a reușit să îi salveze mâna. Medicii subliniază că, în astfel de cazuri, este necesară reconstrucția completă a tuturor structurilor: oase, vase de sânge, artere, vene, nervi, mușchi și tendoane. Perioada de risc pentru pacient poate dura până la 14 zile, timp în care pot fi necesare mai multe intervenții, iar procesul complet de recuperare poate să se întindă până la doi ani.

Mână strivită, urmată de amputație completă

Dr. Radu Budurcă (foto jos), medic primar chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă, cu o experiență de peste 20 de ani în domeniu, a fost cel care a coordonat intervenția. El a explicat că a fost vorba despre un accident deosebit de grav, nu o simplă tăiere precum cele care apar frecvent în urma utilizării fierăstraielor circulare sau a altor unelte. În acest caz, mâna pacientului a fost strivită de mecanismul unei remorci de tractor, ceea ce a dus la o amputație completă. Leziunile au fost extinse și complexe, fiind necesară reconstrucția tuturor structurilor.

„O astfel de operație presupune mai mulți pași care trebuie urmați într-o ordine strictă pentru a reatașa corect o mână complet amputată. Cu cât nivelul amputației este mai sus, cu atât cantitatea de țesut afectată este mai mare, iar intervenția trebuie realizată mai rapid. Țesuturile intră în ischemie și își pierd viabilitatea într-un timp scurt; de exemplu, un mușchi nu mai este viabil după aproximativ șase ore de la momentul accidentului. Din acest motiv, totul trebuie să se desfășoare contra-cronometru. În cazul acestui pacient, transferul rapid la spital și pregătirea din timp a sălii de operație au permis echipei medicale să intervină prompt. Din punct de vedere tehnic, după o stabilizare osoasă care nu se face după toate regulile ortopediei, pentru că în acest caz contează și viteza, se refac în ordine arterele, venele și apoi restul structurilor anatomice”, a explicat medicul.

Defectele se corectează prin suturi suplimentare sau grefe de piele

Medicul explică faptul că, în situațiile de acest tip, precum amputația de la nivelul antebrațului suferită de pacient, pielea nu este suturată (cusută) imediat. Dr. Radu Budurcă precizează că mușchii și oasele secționate sângerează, se pot forma hematoame, iar țesuturile tind să se umfle, motiv pentru care zona este lăsată deschisă pentru a permite o relaxare naturală. Acesta atrage atenția că abia ulterior se poate evalua dacă țesuturile reatașate sunt viabile și dacă pielea, afectată în acest caz mare parte prin strivire, mai poate fi salvată. În plus, dr. Budurcă arată că, în astfel de cazuri, defectele se corectează prin suturi suplimentare sau grefe de piele, etapă pe care echipa medicală a programat-o pentru a doua zi.

„Mâine mai avem aproximativ o oră, o oră și jumătate de muncă pentru a doua fază a intervenției. Stabilizarea osoasă corectă va fi realizată peste trei-patru săptămâni de către colegii din Ortopedie, pentru ca procesul de vindecare să decurgă normal. Perioada de risc rămâne primele 10–14 zile, timp în care pacientul va fi spitalizat și va urma un tratament special pentru a preveni complicațiile vasculare, trombozele sau infecțiile. Ulterior, planul terapeutic se adaptează de la caz la caz”, a precizat medicul.

Recuperarea după o astfel de intervenție poate ajunge și până la doi ani

Medicul chirurg explică faptul că recuperarea după o astfel de intervenție este una de durată, putând să se întindă între unu și doi ani. Procesul presupune nu doar operația inițială, ci și ședințe de kinetoterapie și o perioadă mai lungă necesară regenerării nervilor, astfel încât pacientul să își poată recăpăta funcționalitatea mâinii.

„În tinerețea mea, astfel de cazuri erau mult mai frecvente, oamenii lucrau mai mult și accidentele erau mai numeroase. În prezent, acestea sunt mult mai rare, însă rata de succes la nivel mondial rămâne între 80 și 90%, iar echipa noastră se încadrează în această statistică”, a specificat dr. Budurcă.

Cele mai frecvente accidente sunt cauzate de utilaje precum faiul și ferăstraiele

Medicul a explicat că, în experiența sa, utilajul care provoacă cele mai frecvente accidente grave este faiul, folosit adesea ca un fierăstrău în loc de polizor. El a spus că, atunci când se taie lemn cu faiul, discul poate sări și poate secționa pielea, osul și vasele de sânge, iar uneori se poate ajunge și la deces. Totodată, el a menționat că pe locul doi se află accidentele din industria lemnului, provocate de ferăstraiele circulare, iar mai apoi urmează accidentele rutiere.

Dr. Burducă explică că totul depinde foarte mult de mecanismul accidentului. Medicul precizează că unele amputații nu sunt complete, însă toate vasele de sânge sunt întrerupte, situații numite devascularizări, care apar mai frecvent și necesită reparații de urgență ale vaselor și leziunilor asociate. Aceste cazuri se înregistrează de două-trei ori pe lună, în timp ce amputațiile complete sunt mult mai rare, doar câteva pe an, acest caz fiind al treilea din acest an.

„Există multe tipuri de accidente și este o adevărată știință să decizi ce se poate repara și ce nu. Acum câteva săptămâni a fost un caz de amputație provocată tot de un utilaj agricol, însă replantarea nu a fost posibilă, pentru că utilajul provocase distrugeri atât de severe ale mâinii încât nu mai exista țesut viabil de reconstruit. Când ajunge la spital cu o masă de țesuturi tocate, pur și simplu nu se poate realiza o astfel de replantare”, a declarat medicul.

Cum acționăm în cazul unei amputări

Medicul explică că, în cazul unei amputări, segmentul afectat, fie că este un deget, o mână sau altă parte a corpului, trebuie plasat într-o pungă etanșă și uscată. El subliniază că această pungă se depozitează apoi într-un mediu rece, de exemplu apă cu gheață, dar fără contact direct cu gheața, pentru a evita congelarea țesuturilor. Medicul precizează că temperatura ideală ar trebui să fie între 0 și 2 grade Celsius, astfel încât suferința celulară să fie cât mai redusă și țesutul amputat să rămână viabil.

„Segmentul amputat nu trebuie pus direct în contact cu apa, pentru că apa poate distruge celulele și vasele de sânge. Nu se folosește nici ser fiziologic direct; nu, nu este toxic, însă segmentul trebuie pus într-o pungă sigilată. În ceea ce privește partea proximală, recomand aplicarea unui pansament compresiv. Deși un garou poate fi folosit dacă nu există altceva pentru oprirea sângerării, este mai indicat să se utilizeze un pansament compresiv până la sosirea pacientului la spital”, a explicat dr. Budurcă.

