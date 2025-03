Povestea mișcătoare a lui Vasile, adolescentul ucrainean din Dnipro prigonit de război la Iași. În trei ani a învățat limba și a ajuns student

Au trecut deja trei ani de la începutul războiului din Ucraina și, odată cu el, de la sosirea refugiaților ucraineni. Pe 18 martie se împlinesc trei ani de când un grup de 44 de copii au ajuns la Centrul de Plasament din Bucium, după un drum de 16 ore cu trenul și două săptămâni petrecute într-un subsol, sub amenințarea constantă a bombardamentelor și sunetul sirenelor. Am găsit unul dintre acei copii și, odată cu el, surpriza că a învățat limba română și e student la Iași.

Astăzi, doar 18 dintre acești copii mai sunt în Iași. Ceilalți s-au întors în Ucraina, fie alături de familiile lor de sprijin, fie în propria familie, în plasament sau în adopție. Autoritățile au lucrat pentru a găsi soluții sigure care să permită întoarcerea lor acasă, acolo unde condițiile au permis acest lucru.

Bariera lingvistică, diferențele de stil de viață, dorul de casă și amintirea vieții de dinainte de război îi fac pe mulți să simtă că nu își găsesc locul aici. Totuși, există și câțiva care acceptă situația așa cum este și încearcă să își construiască un viitor în România, până când se vor putea întoarce în siguranță acasă. Unul dintre acești tineri este Vasile, un băiat de 19 ani care a reușit să învețe limba română și să se înscrie la facultate, făcând tot posibilul să se adapteze noii sale vieți.

Cei doi frați au ajuns într-un Centru de Plasament din Dnipro

Vasile provine dintr-o familie disfuncțională. Mama sa, de origine basarabeancă, și tatăl ucrainean s-au despărțit din cauza problemelor acestuia legate de consumul de alcool. În urma separării, mama a plecat în Republica Moldova împreună cu fiul cel mare, în timp ce Vasile și sora lui mai mare au rămas în grija familiei extinse, fiind crescuți de sora tatălui. Însă, confruntându-se cu aceleași probleme cauzate de alcool în familie, cei doi frați au ajuns în cele din urmă într-un Centru de Plasament din Dnipro, iar, odată cu izbucnirea războiului, au fost mutați în Centrul de Plasament din Bucium.

Cu sprijinul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului, precum și al Fundației Salvați Copii, Vasile a reușit să se adapteze și să finalizeze un colegiu tehnic agro-alimentar din Ucraina la care era înscris. Deși s-a înscris la Liceul „Petru Poni” din Iași, nu a obținut statutul de elev în România, însă acest lucru nu l-a împiedicat să învețe limba română. Datorită rezultatelor foarte bune la școală și dorinței sale de a se integra și de a-și construi un viitor în România, până când va putea reveni în țara natală, Vasile a urmat cursuri de frizerie și de limba engleză. Determinarea sa l-a dus și mai departe, reușind să fie admis la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Vasile stă la cămin, iar în vacanțe se întoarce la centrul din Bucium

Andreea Corodescu, șefa Centrului C.S.C. Bucium, explică faptul că Vasile beneficiază de toate drepturile acordate și copiilor români instituționalizați. Acesta are asigurate hrana, cazarea – locuind în căminul facultății pe durata studiilor, iar în vacanțe revenind la centru –, precum și acces la servicii medicale și consiliere psihologică. În plus, Vasile primește sprijin financiar sub forma mai multor indemnizații și alocații.

Beneficiază de alocația de plasament și alocația de stat, care este de 290 de lei pe lună. De asemenea, primește o sumă de 150 de lei lunar ca bani de buzunar, iar indemnizația de hrană este de aproximativ 600 de lei pe lună, calculată la 22 de lei pe zi, în funcție de numărul de zile din lună. Acești bani sunt virați în contul său și îi folosește pentru a mânca la cantina facultății. Pe lângă acestea, beneficiază de un sprijin financiar anual de aproximativ 800 de lei pentru îmbrăcăminte și are acces la tratament medical, dacă este necesar.

„L-am sprijinit să urmeze diverse cursuri, printre care frizerie, limba engleză și informatică, obținând atestate în aceste domenii. Am considerat că aceste calificări îl vor ajuta să se integreze mai ușor după finalizarea studiilor în România. Deocamdată nu își dorește să se întoarcă în Ucraina, însă am observat la el o mare capacitate de auto-depășire și dorința de a face mai mult decât doar să meargă la școală”, a declarat Andreea Corodescu.

Stă în cameră cu un alt ucrainean și un vietnamez

Vasile spune că viața lui nu s-a schimbat radical, deoarece și înainte de război locuia tot într-un centru de plasament. Deși îi lipsește țara natală, a decis să rămână în România până la încheierea conflictului. În încercarea de a se adapta cât mai bine, odată cu admiterea la facultate, a ales să se mute din centrul de plasament în căminul studențesc, dorindu-și să fie mai independent. Acolo împarte camera cu doi colegi, un ucrainean și un vietnamez.

Vasile recunoaște că a optat pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport deoarece consideră că are șanse mai mari să o finalizeze, deși visul său inițial era să studieze contabilitatea. Încă speră ca, într-o zi, să profeseze în acest domeniu, însă, în circumstanțele actuale, a ales un plan mai realizabil. Totodată, fiind student străin, este obligat să urmeze un an pregătitor la Facultatea de Litere, pentru ca universitatea să se asigure că stăpânește limba română suficient de bine pentru a-și continua studiile.

„Tocmai am terminat sesiunea, care a fost destul de dificilă. Am avut și o prezentare în limba română despre mușchi, pentru că la Facultatea de Sport voi studia și biologie, iar cei de la facultate vor să se asigure că înțeleg termenii în limba română. Este greu, dar îmi place. Uneori nu înțeleg totul 100%, dar mă adaptez treptat. În plus, profesorii sunt foarte buni”, spune acesta.

Vasile spune că a fost destul de dificil să învețe limba română, având în vedere că este o limbă latină, cu un alfabet complet diferit. Totuși, a primit sprijin și, în final, a reușit să o învețe. Începând de la vară, își dorește să se angajeze și spune că este deschis să lucreze oriunde ar accepta o persoană fără experiență, un student. Totuși, visul său este să lucreze într-o frizerie.

A creat legături cu persoane din Ucraina și din alte țări

Când nu este la cursuri, Vasile își trăiește viața de student. Deși nu are încă prieteni români în grupul său, și-a creat legături cu persoane din Ucraina și din alte țări. Împreună, încearcă să descopere cât mai multe despre Iași și să trăiască viața unui student tipic.

„La Iași, îmi plac în mod special parcurile, pentru că sunt multe și pot merge cu prietenii mei. Îmi place și Palatul Culturii, despre care am avut de scris un referat în limba română. De asemenea, am ajuns și la Spirala, unde m-am distrat alături de prietenii mei”, a precizat Vasile.

Tânărul povestește că, având în vedere situația actuală, Iașul este un loc bun pentru a încerca să își construiască o viață. Deși nu este cel mai mare fan al mâncărurilor tradiționale și nu stăpânește perfect limba română, este hotărât să ducă o viață cât mai normală posibil până când se va încheia conflictul și va putea să se întoarcă acasă.

