Povestea mișcătoare a „micilor genii” de la Iași. La doar 8 și 9 și 8 ani, Mihnea și Matias au urcat pe podium la Olimpiada Mondială de Aritmetică Mentală din Dubai

La numai 9 ani, Matias Aneculăesei a obținut titlul de campion mondial la Olimpiada Mondială de Aritmetică Mentală din Dubai, la categoria Starter level B. Colegul său, Mihnea Mahu, în vârstă de 8 ani, s-a clasat pe locul al doilea la categoria Starter level A. Cei doi elevi ieșeni au urcat pe podium într-o competiție cu aproape 200 de participanți din 12 țări.

Copiii din Iași au reușit această performanță după un antrenament susținut la Centrul educațional pentru copii SmartyKids Iași Păcurari. Profesoara care i-a coordonat pe Matias Aneculăesei și Mihnea Mahu, Adriana Mahu, a precizat că olimpiada a reunit aproape 200 de copii din 12 țări, dintre care șapte au fost din România: doi din Iași și cinci din Piatra Neamț.

„Aritmetica mentală poate fi privită ca un sport al minții, bazat pe efectuarea rapidă a calculelor. Prin metodele pe care le folosim, antrenăm și dezvoltăm funcțiile cognitive ale creierului”, a declarat profesoara.

300 de exerciții în 10 minute, la Olimpiada Mondială de Aritmetică Mentală

Competiția din Dubai a fost o adevărată provocare. Copiii au avut de rezolvat 300 de exerciții în doar 10 minute, folosind tehnica abacului japonez, cunoscut sub numele de soroban.

„Fiecare a rezolvat cât mai mult posibil. Nu se ajunge aproape niciodată la rezolvarea tuturor exercițiilor, dar clasamentul se face în funcție de numărul corect de răspunsuri. Au existat 14 categorii, în funcție de vârstă și nivel. La nivel Starter, exercițiile sunt de adunări și scăderi, iar la cele mai avansate apar și înmulțiri și împărțiri”, a explicat Adriana Mahu, pentru „Ziarul de Iași”.

În cazul exercițiilor rezolvate de cei doi copii din Iași a fost vorba și despre adunări și scăderi cu cinci, șase sau chiar zece termeni, după cum a povestit coordonatoarea acestora.

Cum se pregătesc micii campioni

Succesul nu vine însă fără disciplină. Antrenamentul presupune exerciții zilnice de 10-15 minute acasă, plus sesiuni de o oră, de 2-3 ori pe săptămână, mai ales în perioada premergătoare competiției.

„Copiii care se antrenează cu abacul și exersează cu metodele pe care le avem noi la cursurile de aritmetică mentală își dezvoltă puterea de concentrare, gândirea logică, memoria de lucru, dar și memoria de lungă durată. În plus, câștigă încredere în ei. Pornim de la un nivel simplu, iar treptat crește gradul de dificultate. Când realizează ce pot face, devin mult mai încrezători, iar rezultatele la școală se îmbunătățesc considerabil”, a spus profesoara.

Aritmetica mentală – materie obligatorie în Asia, opțională în România

În timp ce în țările asiatice aritmetica mentală este inclusă în programa școlară, în România rămâne mai degrabă o activitate opțională. Adriana Mahu a explicat că abilitățile pe care copiii le dezvoltă prin aritmetica mentală îi ajută să facă față oricărei provocări din orice domeniu de la școală.

„Scopul nostru este să îi ajutăm pe copiii de orice nivel să își îmbunătățească puterea de a lucra la școală, să poată aborda mai ușor provocăriile de la școală. Vrem ca școala să nu fie o povară pentru ei. În țările asiatice, aritmetica mentală este disciplină obligatorie, dar la noi pare ceva imposibil. Însă, e un opțional pe care mulți copii îl fac. Copiii vin în centrele noastre și se antrenează. Părinții aleg să își înscrie copiii pentru că au văzut rezultate la copiii care se antrenează”, a transmis Adriana Mahu.

