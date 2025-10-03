Povestea neobișnuită a lui Alexandru Pădurariu, tânăr student la Facultatea de Medicină Veterinară Iași, care vaccinează gratuit iepuri

Într-o perioadă în care mulți privesc animalele doar ca pe niște simple prezențe în gospodărie, Alexandru Pădurariu, student în anul al III-lea la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științele Vieții din Iași (USV), a ales să acționeze. Din dragoste pentru necuvântătoare și din dorința de a promova responsabilitatea față de acestea, tânărul originar din Suceava a inițiat o campanie de vaccinare gratuită a iepurilor, un gest de voluntariat rar întâlnit, dar cu un impact profund în comunitate.

„Iepurii sunt de companie, majoritatea fiind de rasă. De multe ori, bolile grave la iepuri pot fi prevenite foarte simplu, dar lipsa vaccinării sau a îngrijirii adecvate duce la pierderi mari. Asta m-a motivat să acționez exact acolo unde știam că pot face diferența cu un sfat sau chiar cu o simplă injecție”, a declarat acesta pentru „Ziarul de Iași”.

Pasiunea pentru iepuri o are din copilărie

Pentru Alexandru, iepurii nu sunt doar animale de companie sau exemplare pentru concursuri, sunt ființe fragile, care au nevoie de atenție, informare și, mai ales, de prevenție.

„Am ales iepurii pentru că sunt parte din viața mea de mulți ani. Cresc iepuri din pasiune încă din copilărie, pentru concursuri și expoziții, îi cunosc foarte bine și am observat cât de vulnerabili sunt, mai ales în gospodăriile unde nu există acces la informații corecte sau la servicii veterinare specializate”, a povestit studentul.

Astfel, admirația pentru animalele mici a apărut cu mult înainte de facultate. Prima sa experiență de îngrijire a unui iepure nu s-a petrecut într-un laborator universitar, ci acasă, în propria gospodărie.

„Experiența cu iepurii a fost una dintre motivațiile pentru care am ales medicina veterinară. Țin minte emoțiile și grija cu care am făcut fiecare pas, nu voiam să greșesc nimic. Am reușit să îl stabilizez și, după câteva zile de tratament, s-a ridicat și a început să mănânce din nou. Momentul acela mi-a rămas în minte și m-a convins că pot face o diferență reală. Facultatea nu a făcut decât să îmi ofere cunoștințele medicale de care aveam nevoie pentru a le oferi o îngrijire corectă și completă”, a subliniat acesta.

A vaccinat gratuit sute de iepuri

De la primul iepure salvat, la zeci de animale vaccinate, campania lui Alexandru a crescut organic, prin încredere și implicare. Până acum, studentul a vaccinat sute de iepuri, mulți în propria gospodărie, dar și în curțile oamenilor din satele vecine.

„Mulți oameni mă contactează după ce au aflat de la alți proprietari că pot veni să îi ajut. În același timp, postările online au un rol important, ajung rapid la comunități mai largi și îmi permit să ofer informații utile, să răspund la întrebări și să stabilesc legături cu persoane din alte localități”, a precizat tânărul.

Prin această combinație de comunicare directă și prezență în mediul online, Alexandru a reușit să creeze o rețea de proprietari responsabili, dispuși să învețe și să investească în sănătatea animalelor lor. Campania se concentrează în principal pe vaccinurile esențiale pentru mixomatoză și boala hemoragică virală (RHD1 și RHD2), două afecțiuni grave care pot provoca pierderi masive în rândul iepurilor.

„Aceste vaccinuri sunt vitale pentru protejarea efectivelor și trebuie făcute la timp pentru a fi eficiente. Ce e cel mai important este că, în multe dintre aceste locuri, este pentru prima dată când iepurii au beneficiat de un vaccin”, a explicat Alexandru.

De-a lungul timpului, reacțiile comunității nu s-au lăsat așteptate.

„Majoritatea sunt surprinși la început, pentru că nu se așteaptă la asta. Apoi devin foarte recunoscători. Mulți nu ar fi avut altfel posibilitatea să își protejeze animalele, iar faptul că cineva vine până la ei și se implică din proprie inițiativă contează enorm”, a susținut studentul.

Voluntariat din respect și iubire

Pentru Alexandru, această campanie nu este doar un gest de altruism, ci și o lecție de viață. Dincolo de acțiunea medicală, Alexandru își propune să schimbe mentalități.

„Am învățat să comunic mai bine cu oamenii, să mă adaptez la situații diferite, să îmi organizez timpul și să aplic în practică tot ce învăț la facultate. Este o experiență care m-a format nu doar profesional, ci și uman”, a explicat acesta.

Pe rețelele de socializare, el distribuie constant mesaje despre importanța îngrijirii animalelor și responsabilitatea proprietarilor.

„Mi-ar plăcea să extind campania și către alte specii, în special animalele de companie din gospodăriile rurale, unde accesul la servicii veterinare este limitat. Cred că astfel de inițiative pot avea un impact real, mai ales când sunt susținute de comunitate și de colegi din domeniu”, a conchis Alexandru.

