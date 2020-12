Campania de Crăciun, ultimele zile pentru donaţii

Campania Ziarului de Iaşi se apropie de sfârşit, iar cei care doresc să contribuie la fericirea copiilor din Cioca Boca mai au puţin timp la dispoziţie. De asemenea, ieşenii care doresc să ne însoţească marţi, 22 decembrie, atunci când vom duce cadorile copiilor, pot face acest lucru cu mijloace de transport proprii şi respectând toate măsurile de protecţie şi distanţare socială în vigoare.

Cine s-a alăturat campaniei

Alţi ieşeni au dorit să fie alături de copiii de la Cioca Boca şi au donat pentru darurile lor atât bani, dar şi pachete cu haine sau alimente pentru familiile ale căror poveşti le-aţi aflat din paginile Ziarului de Iaşi. De asemenea, Uniunea Sindica­te­lor Libere din Învăţământul Preuniversitar Iaşi (USLIP Iaşi) sprijină, ca în fiecare an, demersurile umanitare ale cotidianului şi a oferit câte o cutie cu 30 de măşti de protecţie pentru fiecare dintre cei 83 de copii de la şcoala din Cioca Boca.

„În acest an am pus pe primul plan siguranţa şi sănătatea copiilor, şi chiar dacă nu merg la şcoală, ştim că măştile sunt foarte utile pentru că, din păcate, vom mai avea nevoie de ele câteva luni bune. Le dorim sănătate copiilor de acolo şi un an frumos. Noi susţinem campania Ziarului de Iaşi, ca în fiecare an, este binevenită, şi a fost o alegere foarte bună localitatea, fiind o zonă săracă“, a subliniat preşedintele USLIP Iaşi, prof. Laviniu Lăcustă.

S-au alăturat Campaniei Ziarului de Iaşi şi ieşeanca M., care a donat suma de 2.500 de lei pentru darurile copiilor, Cristi Marinaş a donat haine pentru copii şi adulţi pentru una dintre cele trei familii ale căror poveşti le-aţi aflat din paginile ziarului, C.M. a donat suma de 300 de lei, E. şi R. alimente neperisabile pentru familia Ciudăi, ieşeanca Rodica a donat 100 de lei pentru campanie, dar şi doi saci cu îmbrăcăminte, lenjerie de pat, o plapumă şi o pernă pentru familia Bujor, iar Ciobanu Gabriel a donat 500 de lei pentru familia Bujor.

Povestea a 5 copii părăsiţi de mamă

Ciprian Smău a fost părăsit de soţie în vară, în luna mai, şi vreme de câteva luni a avut grijă singur de cei cinci copii. Soţia a plecat la Iaşi şi nu s-a mai întors. Găsise pe cineva pe Facebook şi şi-a lăsat copiii şi soţul alături de care a trăit 17 ani şi nu a mai privit în urmă. Mamă le-a devenit fraţilor mai mici Alexandra, care acum este în clasa a X-a. Ea le-a gătit, ea a făcut curat şi tot ea le-a spălat hăinuţele la mână, cu apa scoasă din fântână, după ce maşina semiautomată pe care o aveau s-a stricat.

Acum, Ciprian a găsit pe cineva alături de care să împartă necazurile şi supărările, o femeie care are la rândul ei mai mulţi copii. La Ciprian a venit doar cu fata, dar mai are doi băieţi care au rămas la fostul soţ. Sunt opt persoane de toţi acum în casă şi dorm toţi cum reuşesc. Fraţii şi fraţii vitregi, toţi şase, împart trei paturi, în două camere, iar adulţii dorm în altă cameră. E strâmt, dar atât se poate, deocamdată.

Oricât de mult ar munci Ciprian, în ţară este greu să strângă vreo brumă de bani ca să poată face mai mult decât să asigure strictul necesar. Ar vrea să poată pleca peste hotare la muncă, dar nu îşi lasă copiii singuri nici în ruptul capului. „Aş vrea să merg şi eu în afară, dar îmi trebuie procură la copii. Aş pleca, dar aş lua copiii cu mine că nu pot să-i las. Eu nu-i las pe copii. Dacă eram vreun nebun şi plecam şi eu ajungeau copiii la stat. Şi am multe şi multe probleme. Asta-i viaţa“, povesteşte Ciprian.