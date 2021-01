Povestea primei femei, artist african, care a pictat un BMW Art Car

A început să picteze pereții casei sale la numai 10 ani. În 1991 devenea prima femeie și primul artist african invitat să picteze un BMW Art Car. Esther Mahlangu este femeia care a făcut celebră geometria culturii africane Ndebele.

„Am primit un telefon. Și mi-au spus că ar vrea să pictez o mașină. Nu cred că m-am gândit prea mult. Am acceptat imediat. Am aflat după aceea că și ei au fost foarte surprinși că am acceptat așa de repede”.

Câteva zile mai târziu, în satul ei din Africa de Sud, Esther Mahlangu primea macheta unui BMW Seria 5. După ce l-a sucit pe toate părțile, a luat una din pensulele înșirate la soare, a spălat-o bine și apoi s-a apucat de treabă. „Nu mi-am făcut un plan înainte. Nu am avut nici o schiță. Designul a fost aici, în capul meu”.

Macheta a fost doar primul pas. Prima dovadă că, acolo, în inima Africii, există o femeie care poate picta cu ușurință pe orice suprafață. Au fost multe voci care au fost de părere că o femeie nu va reuși să ducă la bun sfârșit o misiune în care fuseseră implicați până atunci doar nume grele ale artei contemporane: Andy Warhol sau Frank Stella.

Până atunci pictase doar case. Pereți de lut sau din cărămidă. Dar nu i-a fost greu. „Am văzut mașina ca pe o casă. Cu forme diferite. Am pictat-o cu mâinile libere. Fără rigle sau alte instrumente ajutătoare. Și numai cu pensulele mele, confecționate din fulgi de găină”, îmi mărturisește apăsat și cu satisfacție artista.

