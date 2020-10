Povestea românului care a revoluționat transporturile în New York

„Am crescut în România până la vârsta de 16 ani. Am făcut școala la Liceul Mihai Viteazul, iar din clasa a șaptea am continuat la Liceul Caragiale. Această periodă reprezintă anii mei de formare în care am legat prietenii care continuă și astăzi. Baza culturală și educația formate în acești ani m-au însoțit toată viața. În mai 1961 am emigrat în Israel împreună cu părinți mei. A fost o schimbare enormă, un șoc cultural. Am ajuns într-o țară nouă și a trebuit să adaug la repertoriul meu lingvistic (română și franceză) două limbi noi, ebraica și engleza”, spune Michael Horodniceanu.

Dar, cu toate schimbările, s-a adaptat rapid. După absolvirea liceului a făcut stagiul militar doi ani și jumătate în armata israeliană. Războiul de șase zile care a avut loc între 5 și 10 iunie 1967, l-a prins pe Horodniceanu la sfârșitul primului an universitar.

„După ce am terminat serviciul militar am început studiile în Inginerie Civilă la Technion, Universitatea Politehnică din Israel, în 1966. În 1970 am plecat la New York cu idea de a face un master în Management și Business și am fost acceptat la Columbia University, unde am studiat între ani 1971 și 1973”, își amintește profesorul.

Când a ajuns la New York, împreună cu soția, Michael Horodniceanu nu avea nicio idee despre cum își poate găsi de lucru, nu cunoștea pe nimeni să-l ajute. Așa că a pus mâna pe cartea de telefoane și a început să sune la toate companiile care erau pe profilul său, aproximativ 120. Apoi le-a trimis CV-ul tuturor.

„După un număr foarte mic de interviuri, doar șase, am primit o ofertă pe care am acceptat- o la Louis Berger unde am primit un salariu mai mic cu 20% decât lua un inginer american. Aici am reușit să mă fac util având o maturitate și o atitudine profesională mult peste cea a colegilor mei care aveau o experiență tehnică mai bogată decât a mea. Experiența mea de viață și serviciul militar, care a inclus participarea mea în mod activ în războiul de șase zile din Israel, studiile tehnice de la Technion și dorința de a avansa, în ciuda faptului că eram un emigrant, au fost baza succesului”, spune Michael Horodniceanu.

