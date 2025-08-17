Povestea tânărului, absolvent al USV Iași, care a proiectat un cântar inteligent pentru stupina proprie: de la mure și zmeură la albine

În comuna Negrilești, județul Galați, Andrei Tiberiu Morozan, un inginer agronom în vârstă de 32 ani, a găsit o nouă cale profesională în apicultură după ce a renunțat la o cultură de mure și zmeură. Absolvent al Facultății de Agricultură din cadrul Universității de Științele Vieții din Iași (USV), promoția 2023, Andrei a ales să pună bazele unei afaceri durabile, care îmbină știința, tehnologia și pasiunea pentru natură.

Inițial, tânărul a pornit de la o plantație de fructe de pădure pe o suprafață de 1.000 m². A observat cât de mult contează rolul albinelor în polenizarea culturilor, iar acest lucru i-a atras atenția asupra potențialului apiculturii. Totuși, dificultățile legate de păstrarea fructelor perisabile și lipsa terenului agricol pentru extindere l-au determinat să-și schimbe direcția. Astfel, în 2023, Andrei a investit toate economiile proprii pentru a cumpăra stupi de la un vecin și pentru a porni o stupină proprie.

„Fructele sunt perisabile și cereau multă muncă pentru vânzare rapidă, în timp ce mierea are practic un termen de valabilitate foarte lung și o piață mai stabilă. Vedeam cum producția îmi creștea datorită albinelor vecinului, dar nu aveam resurse să mă extind cu teren agricol. Astfel, în 2023 am investit ~20.000 lei din fonduri proprii, am cumpărat 11 stupi și am pornit pe drumul apiculturii”, a declarat acesta pentru „Ziarul de Iași”.

„Am mers înainte fără să renunț”

Creșterea stupinei nu a fost lipsită de provocări. După o iarnă grea, numărul familiilor de albine a scăzut semnificativ, din cauza gerurilor târzii. Însă Andrei a continuat să lucreze intens la refacerea efectivelor, folosind hrăniri și fortificări, și a început mutarea stupilor în zone bogate în plante melifere. Pentru 2026, planurile includ și deplasarea în culturi de rapiță și salcâm.

„Iarna 2024–2025 și gerurile târzii din martie 2025 m-au dus de la 65 de stupi populați la 28 de familii. Am păstrat ce era viabil, am fortificat familiile, am făcut hrăniri și am lucrat la refacerea efectivelor, apoi am început pastoralul pentru a recupera. Am mers înainte fără să renunț”, a adăugat producătorul.

A inventat un cântar inteligent pentru stupi

Pe lângă munca în stupină, Andrei a făcut un pas înainte și în domeniul tehnologiei aplicate apiculturii. A proiectat un cântar inteligent pentru stupina proprie, dar cu potențial pentru toți apicultorii.

„Cântarele clasice te obligă să mergi des la stupină și să notezi manual. Variantele «smart» existente sunt foarte scumpe (de câteva ori prețul unui stup), așa că mi-am folosit hobby-ul în IT și electronică pentru a proiecta un cântar accesibil, cu Wi-Fi/Bluetooth/GSM și senzori (temperatură, umiditate, ploaie, vânt). Dispozitivul trimite date în timp real, alertează la variații anormale, furt sau roire și reduce drumurile inutile – deciziile se iau pe date, nu «după ureche». Îl voi completa cu un modul ieftin care «ascultă» cântecul mătcilor și trimite notificări”, a subliniat Andrei.

Experiența academică a fost esențială pentru Andrei în gestionarea stupinei și dezvoltarea afacerii.

„Am studiat Agronomia la USV Iași și am absolvit în 2023. Entomologia m-a învățat biologia albinei și combaterea dăunătorilor (planuri corecte de tratament). Agrotehnica și Fitopatologia m-au ajutat să planific culturile melifere (specii, epoci de semănat, protecție) și să aleg locațiile în funcție de fenologie. Pomicultura m-a disciplinat în privința lucrărilor, calendarului și evidențelor, toate au făcut apicultura mea mai eficientă și mai modernă”, a subliniat apicultorul.

Dincolo de pragmatismul afacerii, Andrei vorbește despre apicultură ca pe o pasiune, dar și o meserie care cere răbdare și disciplină.

„Este un business pentru sustenabilitatea investițiilor, dar înainte de toate e o pasiune pentru natură, disciplină și răbdare. Fără dragoste pentru albine, nu reziști la greutăți”, a spus acesta.

A oferit gratuit sute de kg de miere

Pentru a-și crea o bază de clienți, în 2024, Andrei a oferit 300 kg de miere gratuit, mizând pe transparența procesului și calitatea produsului.

„Am câștigat încredere prin transparență (explic sortimentele, arăt cum lucrez, etichete clare) și prin constanța calității. Așa s-a format baza de clienți care a revenit și m-a recomandat”, a precizat tânărul.

Cu un ochi pe viitor, el recomandă tinerilor să abordeze apicultura cu pași mici și să investească în baze solide, să fie flexibili și să folosească tehnologia pentru decizii mai bune.

„Porniți mic (5–10 familii) și căutați un mentor. Investiți întâi în bază (familii puternice, tratamente corecte, echipamente esențiale, evidențe), valorificați orice produs începând de la miere, ceară, polen și propolis. Învățați calendarul culesurilor, fiți mobili (pastoral) și puneți deoparte un fond de risc pentru anii slabi. Folosiți tehnologia (monitorizare, aplicații) pentru decizii mai bune și colaborați cu fermierii mari”, a explicat Andrei.

„Avem nevoie de centre de colectare serioase”

În contextul schimbărilor climatice și al provocărilor tot mai mari în agricultură, Andrei vede tehnologia și adaptabilitatea ca factori cheie pentru succesul apiculturii în România.

„Clima devine imprevizibilă, așadar vor reuși stuparii adaptați: mobilitate, diversificare a culesurilor și decizii bazate pe date. Tehnologia (cântare smart, senzori, aplicații) va deveni normalitate, iar colaborarea cu agricultorii pentru benzi melifere și polenizare va crește. Consumatorii caută trasabilitate și calitate, o oportunitate pentru apicultorii care comunică corect și livrează constant”, a susținut tânărul.

În același timp, el atrage atenția asupra importanței unei infrastructuri solide și a unor practici corecte în industrie.

„Avem nevoie, în primul rând, de centre de colectare serioase: să plătească un preț angro de 60–70% din prețul pieței, pe baze contractuale clare, termene de plată decente și analize de calitate transparente; să elimine specula din lanțul de aprovizionare, astfel încât câștigul să fie echitabil pentru toți”, a conchis apicultorul.

