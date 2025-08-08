Povestea unui supraviețuitor: Andrei Coca transformă lupta cu cancerul în artă, la Muzeul „Vasile Pogor”

Lupta cu cancerul a fost pentru Andrei Coca un punct de inspirație. Supraviețuitor în lupta cu cancerul, acesta a realizat expoziția „TRECĂTOR”, care va fi expusă la Muzeul „Vasile Pogor”, în perioada 10-30 august. Expoziția va putea fi vizitată la Muzeul Vasile Pogor Iasi în perioada 10-30 August, de marți până duminică, între orele 09.30 și 16.30. Vernisajul expoziției va avea loc pe 10 August, la ora 14:00 la Muzeul Vasile Pogor Iași.

Originar din comuna Straja, Andrei Coca a urmat studii în religie și istorie antică la Universitatea din Heidelberg, cea mai veche universitate din Germania. În 2018, a fost diagnosticat cu un cancer osos agresiv, localizat la coloana vertebrală. După o perioadă dificilă de tratamente și recuperare, artistul a reușit să depășească boala, transformându-și experiența într-o sursă de inspirație și forță creatoare. În anii care au urmat, Andrei Coca a expus lucrări în România, Germania, Olanda și India.

El vede arta sa drept un remediu pentru cei bolnavi și îndurerați, dar și ca un gest de trezire din ignoranță. Expoziția „TRECĂTOR” reunește trăirile sale, experiența bolii și spațiul de graniță în care viața l-a împins.

„Trecător ești și tu, ca și mine, purtători ai pașilor noștri de-acolo până dincolo. Memoria, însă, dă o luptă pe viață și pe moarte cu acest trecător, încercând să-l înghețe”, a transmis artistul Andrei Coca.

„TRECĂTOR” cuprinde picturi în care boala, fragilitatea și rezistența se împletesc cu istoria personală și colectivă. Fiecare lucrare pare „pictată prin și cu propria sa carne”, așa cum o descriu organizatorii, surprinzând intensitatea trăirilor și lupta împotriva cancerului.

Evenimentul este realizat de Asociația Little People România, organizație care sprijină copiii și tinerii diagnosticați cu cancer, oferindu-le suport emoțional și momente de bucurie în mijlocul tratamentelor.

