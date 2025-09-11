Povestea unui vis agricol: Tânărul fermier ieșean care combină tradiția cu inovația – FOTO

Într-un colț de țară unde tradiția și modernitatea par să meargă adesea pe drumuri paralele, un tânăr din comuna Popricani, județul Iași, arată că acestea se pot întâlni și pot construi împreună o poveste de succes. La doar 26 de ani, Adelin Enuță inspiră prin perseverență și curaj, reușind să transforme o pasiune copilărească într-o afacere agricolă solidă, capabilă să susțină atât familia, cât și comunitatea din jur.

Student în anul IV la Facultatea de Agricultură a Universității de Științele Vieții din Iași, Adelin a crescut cu dorința de a lucra pământul. Fascinația pentru agricultură s-a născut încă din copilărie, iar alegerea liceului agricol „Vasile Adamachi” din Iași a venit ca o continuare firească. Ulterior, studiile universitare i-au oferit nu doar cunoștințe teoretice, ci și încrederea că poate să își construiască propria fermă.

De la primele hectare la zootehnie

Drumul nu a fost ușor și nici lipsit de provocări. În 2019, Adelin și-a început activitatea cu o suprafață modestă de 25 de hectare de teren arabil și fânețe. A fost primul pas concret către visul său.

„Am pornit pe acest drum cu o suprafață de 25 hectare de teren arabil și fânețe. Treptat, am reușit să mă dezvolt, iar în 2023 am ajuns la o suprafață de 56 hectare”, a povestit tânărul.

Creșterea a fost constantă: patru ani mai târziu, suprafața lucrată se dublase, ajungând la 56 de hectare. În același an, tânărul fermier a făcut pasul spre zootehnie, achiziționând 44 de vaci metis.

„În același an, am decis să mă extind și către domeniul zootehnic, achiziționând 44 de vaci metis. În prezent, efectivul a ajuns la aproximativ 80 de capete, dintre care 20% sunt din rasa Aubrac”, a adăugat acesta.

Ferma mixtă: stabilitate și eficiență

Astăzi, exploatația sa numără 270 de hectare și aproape 80 de capete de bovine, dintre care o parte aparțin rasei Aubrac, recunoscută pentru calitatea cărnii și adaptabilitate. Ferma este mixtă și bine structurată, combinând agricultura vegetală cu zootehnia, un model de diversificare care îi asigură stabilitate și eficiență.

„Terenul arabil îl cultiv cu trei culturi principale (porumb, grâu și floarea-soarelui) pentru a asigura rotația culturilor și respectarea asolamentului. Totodată, producția obținută îmi permite să asigur în totalitate hrana necesară pentru animale”, a spus Adelin.

De la tractorul U650 la utilaje moderne

Evoluția tehnologică a fost, de asemenea, un element-cheie. Dacă începuturile s-au legat de un tractor U650 și câteva utilaje second-hand, acum Adelin dispune de o mică flotă modernă: tractor performant, balotieră, cositoare, greblă, achiziționate prin leasing.

„Între timp, am reușit să modernizez activitatea și în prezent avem utilaje de ultimă generație. Până acum nu am accesat fonduri europene, dar intenționez să o fac”, a mărturisit Adelin.

Complet dedicat agriculturii

Pentru Adelin, agricultura nu este doar o meserie, ci un mod de viață care îi cere implicare totală. În ciuda eforturilor depuse zilnic, satisfacțiile sunt mari.

„Agricultura este un domeniu frumos, dar și foarte solicitant. Îți cere să fii prezent cu tot sufletul și să îți dedici aproape tot timpul și energia. Eu nu m-aș vedea făcând altceva. Este greu, uneori foarte greu, dar satisfacția pe care o ai când vezi rezultatele muncii tale nu se compară cu nimic”, a conchis tânărul fermier.

Publicitate și alte recomandări video