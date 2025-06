Povești ale femeilor la coada de la vaccinul anti HPV, la IRO Iași. „În jurul meu toți se abțin. Am ales însă pentru mine și fiica mea”

Cabinetul din cadrul IRO Iași atrage tot mai mulți pacienți, de la adolescenți însoțiți de părinți, până la femei din Republica Moldova cu dublă cetățenie. De la deschiderea cabinetului în toamna anului trecut, peste 150 de doze au fost administrate.

Mirela Alixandru Cimpoi, referent relații publice al Centrului de Screening și Diagnostic în Boli din cadrul Institutului Regional de Oncologie Iași, a specificat că, de la deschiderea cabinetului de vaccinare anti-HPV, în septembrie 2024, și până la sfârșitul lunii mai 2025, echipa medicală a administrat 151 de doze de vaccin. Dintre acestea, 85 au fost doze inițiale, ceea ce înseamnă că 85 de persoane sunt în prezent în curs de completare a schemei de vaccinare, iar restul au primit a doua doză sau au finalizat schema completă de trei doze. Aceasta spune că, din cele 151 de doze, 46 au fost administrate în anul 2024, iar diferența a fost realizată în 2025. Beneficiarii vaccinului au avut vârste cuprinse între 16 și 48 de ani, dintre care doar trei au fost bărbați, restul fiind femei.

Dr. Laurențiu Bontaș, medic ginecolog la IRO, a explicat că rețeta pentru vaccinul anti-HPV poate fi dată de orice medic: de la medicul de familie sau internist, până la ginecolog sau urolog. Vaccinarea se face în trei doze: prima doză, a doua după două luni și a treia la șase luni, toate în decurs de un an. Pentru fiecare doză, pacientul primește o rețetă valabilă 30 de zile, cu care ridică vaccinul din farmacie și apoi merge la cabinet pentru vaccinare.

La etajul 1 al Centrului de Screening și Diagnostic în Boli Oncologice din Iași, în fața Cabinetului de Vaccinare Anti-HPV, o tânără mămică din Republica Moldova aștepta să intre pentru vaccinare. Spune că a venit special la Iași pentru că își dorește să se protejeze și ține mult la sănătatea ei.

Aceasta a explicat că motivul pentru care a venit tocmai la IRO Iași a fost diferența dintre tipurile de vaccin disponibile. În Republica Moldova avea acces doar la vaccinul Gardasil tetravalent, care oferă protecție împotriva a patru tulpini de HPV (6, 11, 16, 18), însă nu considera că o ajută foarte mult. La Iași, în schimb, se administrează Gardasil 9, un vaccin nonavalent care acoperă nouă tulpini (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58), motiv pentru care a făcut efortul de a veni în România special pentru această opțiune mai completă.

Aceasta spune că are 37 de ani și, deși beneficiază doar de o reducere de 50%, ceea ce înseamnă că plătește aproximativ 300 de lei pentru fiecare doză, este convinsă că investiția merită. Regretă că, pe vremea adolescenței ei, vaccinul nu era disponibil, motiv pentru care a ales să își protejeze fiica din timp, începând schema de vaccinare încă de la vârsta de 9 ani.

Lângă ea, o altă tânără de 22 de ani aștepta să intre în cabinet pentru a treia doză de vaccin. Aceasta explica faptul că, după prima doză, a simțit o durere ușoară la nivelul brațului, care a durat aproximativ 24 de ore, dar a fost suportabilă. După a doua doză, durerea a durat cel mult o oră, apoi totul a revenit la normal. Tânăra spune că nu are emoții pentru a treia doză și considera vaccinul necesar, mai ales că este deja diagnosticată cu virusul HPV. Aceasta spune că, deși inițial papiloamele s-au înmulțit considerabil, în prezent situația se ameliorează, iar acum mai sunt doar două-trei papiloame care sunt pe cale să dispară, fiind pe drumul spre vindecare.

„De ceva timp suspectam că aș putea avea o problemă, dar îmi era frică să merg la medic. Aveam simptome, mai exact papiloame în zona genitală, cunoscute popular ca negi. Am tot amânat vizita la ginecolog aproape un an, pentru că îmi era teamă, fiind prima dată când ajungeam la un consult ginecologic. În cele din urmă, mi-am făcut curaj și am mers, conștientă că nu mai e bine să amân. Când am aflat rezultatul, am fost liniștită pentru că nu era vorba de o tulpină cancerigenă. Mi s-a recomandat un tratament și vaccinarea”, a explicat tânăra de 22 de ani.