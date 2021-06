Poveștile finaliștilor Chefi la Cuțite: Cătălin Amarandei, Narcisa Birjaru, Elena Matei

Cătălin Amarandei, pariul lui Florin Dumitrescu

Cătălin Amarandei este unul dintre cei mai constanți bucătari din echipa lui Florin Dumitrescu, experiența câștigată în restaurantele lucrate dovedindi-se hotărâtoare pentru el.

„Am lucrat în Marea Britanie la un restaurant cu specific franțuzesc, am primit un job ca sous chef la un hotel super mișto. Experiența e super faină, vedeai diferența de mentalitate dintre angajatorul străin și cel român. Nu se compară modul în care înveți gastronomie acolo cu cel de aici. Am realizat că asta vreau să fac, să gătesc, așa că am plecat în Dublin, într-un steakhouse. Am plecat la trei rozete, pe coasta Oceanului, am primit o ofertă. Am semnat apoi un contract cu o familie înstărită din Saint Tropez, să le gătesc. Munca pentru ei era solicitantă, am început în 2016 și lucrez și în prezent”, a dezvăluit Cătălin Amarandei.

”Este bucătarul care face lucrurile să se întâmple, are respect pentru bucătărie, pentru mâncare”, spune Florin Dumitrescu.

Narcisa Birjaru este surpriza de la Chefi la Cuțite

Narcisa Birjaru, o tânără de origine romă, căsătorită de la 14 ani, a reușit să transforme bucătăria de la Chefi la Cuțite într-un adevărat show, buna ei dispoziție și imaginația dovedită în mâncărurile pregătite impresionând pe toată lumea, dar mai ales pe Cătălin Scărlătescu, cel care a dorit-o foarte mult în echipa lui.

„Provin din familie romă. La noi, tradiția este să te măriți de mică. Bineînțeles, dacă vrei, nu te obligă nimeni. Sunt alte etnii unde părinții te promit cuiva. La mine nu este așa, pur și simplu eu și cu iubitul meu ne-am întâlnit undeva, ne-am plăcut, am făcut școala generală și în primul an de liceu ne-am căsătorit. Și de atunci suntem de nedespărțit, suntem împreună de nouă ani”, a povestit Narcisa Birjaru la Chefi la cuțite.

”Este o surpriză pentru toată lumea”, recunosc concurenții, când vine vorba de reușita Narcisei de a ajunge în finala Chefi la Cuțite. ”E sezonul Narcisei”, anunță Cătălin Scărlătescu.

Elena Matei, bomba din echipa lui Sorin Bontea

Elena Matei, caracterizată de Cătălin Scărlătescu cu o frază care spune totul despre calitățile ei – ”Este cel mai spectaculos concurent din sezonul 9” – are o poveste de viață impresionantă și concurează pentru a-și face mândru tatăl, decedat cu ani în urmă.

”Eu am rămas singură la 15 ani pentru că tatăl meu a murit într-un accident de motocicletă și mama mea lucra în Austria, nu ne descurcam cu banii și așa mama s-a întors înapoi în Austria și am rămas singură”, a povestit concurenta.

Mai mult, susține tânăra de 22 de ani care visează să plece acasă cu marele premiu de la Chefi la cuțite, în valoare de 30.000 de euro, spune că luptă pentru titlul de Chef în memoria tatălui său.