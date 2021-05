Praznic împărătesc cu veşti bune azi la Mitropolie: o scrisorică surpriză!

Motivul ar fi, zic apropiaţii noştri mai dinspre amvon, legat de scrisoarea recentă a patriarhiei către prelatul Teodosie de la Constanţa. Este o scrisoare în care i se răspunde că nu poate fi ridicat la rangul de mitropolit, aşa cum visează Teodosie de ani buni, dar la pachet i se face un perdaf de rar am mai văzut aşa ceva între feţele bisericeşti de prim rang. Nu mai enumerăm aicea cum i se impută comportamentul aproape golănesc şi penal, puseele de răzmeriţă, plus faptul că are datorii grele, de 7-8 ani, neplătite la centru.

Altceva am vrea să remarcăm noi aicea, chestiune pe care n-o s-o găsiţi în scrisoare explicit, decât la o foarte minuţioasă lectură printre rânduri. PF Daniel prinde astfel momentul şi îi răspunde constănţeanului originar din zona Dornelor, după ani de zile de umilinţe încă de pe vremea când era mitropolit al Moldovei, ani în care Teodosie era în graţiile conducerii şi ridica lăcaşuri cu hotel şi piscină chiar în jurisdicţia Iaşului, la Dorna Arini, ştiţi voi ditamai complexul mai mare decât al Mitropoliei Moldovei de la Durău. Iar umilinţă mai mare pentru Daniel, care n-a găsit atunci înţelegere la Bucureşti, nici că putea exista.

Iată aşadar că, după atâta amar de vreme, a sosit sorocul şi Daniel poate să i-o întoarcă constănţeanului cu vârf şi îndesat. Lucru care auzim că-l doare tare. Iar cine poate jubila acum alăturea de Daniel, deşi nu-s chiar în relaţii strălucite, decât Teofan & compania, şi ei la fel de deranjaţi de nerânduiala din zona Dornelor. Staţi deci pe-aproape, căci, auzim, vor mai fi curând veşti bune!

Votul cu bucluc: unde s-a dat şi unde s-a luat?

Să revenim însă la oiţele noastre din politichia de Bahlui, unde nu e vorba de bucurie ci mai degrabă de supărări şi aleanuri neostoite la vot. Şi asta mai ales după ce, prin mediile liberale, au început deja să circule mai multe zvonuri şi detalii picante despre cum s-ar fi ajuns la votul care a trădat partidul şi a făcut jocurile lui Peni Hill în conţil. Da, la acel vot al junelui Ciorăpel ne referim, vot de aur cu care Peni Hill şi-a făcut jocul şi a ieşit cu faţa cât de cât curată din fundătura în care îl blocase Cozet.

În fine, prin partid se spune că Ciorăpel a fost uns bine de liberali ca să voteze cum s-a votat. Mai concret, se spune că liberali de-ai lui Peni Hill din partid s-ar fiîntâlnit chiarîn ziua votului, într-un loc mai dosit între Palas şi Teatrul Luceafărul, cu nişte apropiaţi de încredere de-ai lui Ciorăpel, cărora li s-a înmânatun număr rotund într-un pacheţel pătrat, pe care sa-l joace ca joker la Loto.

Asta pentru că, zice-se, nu i-au putut promite funcţii, că era de aşteptat ca partidul şi Cozet să-l zboare-afară, cum s-a şi întâmplat, plus teama liberalilor că o să-i judece lumea dacă l-ar lua în partid la eişi dacă i-ar da vreo sinecură. Prin culise se mai aude ceva interesant: cică decizia ar fi fost luată peste capul lui Paralexe, sau, mai grav, chiar fărăştirea lui. Hopaa!?

Materialele de mai sus sunt o parodiere umoristică a realităţilor ieşene şi naţionale, realităţi care sunt tratate la modul cel mai serios în articolele de news ale ediţiei noastre. Orice asemănare cu oameni şi fapte din viaţa reală poate fi, aşadar, pur întâmplătoare.