Predoiu, despre „comanda” lui Iohannis în cazul Dragnea: Dezmint categoric

Fostul ministrul al Justiţiei Cătălin Predoiu afirmă că dezminte categoric afirmaţiile făcute de fostul lider al PSD Liviu Dragnea conform cărora el ar fi declarat că în cazul său a fost vorba despre "o comandă de sus" şi că "totul vine de la Iohannis". "E o declaraţie incorectă, nu am fost interesat şi nu am făcut comentarii legate de niciun dosar al vreunui deţinut al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, inclusiv cel al lui Liviu Dragnea", susţine Predoiu.

"Am luat act de declaraţia făcută la ieşirea din penitenciar de către Liviu Dragnea, condamnat penal recent liberat condiţionat, făcută la adresa subsemnatului şi o dezmint categoric. E o declaraţie incorectă, nu am fost interesat şi nu am făcut comentarii legate de niciun dosar al vreunui deţinut al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, inclusiv cel al lui Liviu Dragnea", a scris Predoiu, joi, pe Facebook.

După ce a ieşit din penitenciar, Liviu Dragnea i-a acuzat pe şefii Penitenciarului Rahova de "abuzuri" în legătură cu pedeapsa primită după ce a dat în 2020 un interviu la Realitatea TV. El a susţinut că preşedintele Iohannis că a dat "comandă" pentru sancţionarea sa, invocând o presupusă mărturisire a ex-ministrului Justiţiei Cătălin Predoiu faţă de avocata sa, Flavia Teodosiu.

"Am avut aprobarea penitenciarului pentru interviul la Realitatea, am avut acces, mim s-a pus la dispoziţie toată tehnica penitenciarului, ora a fost stabilită de penitenciar. (...) Cei care conduc penitenciarul Rahova astăzi trebuie să dea socoteală pentru toate abuzurile pe care le-au făcut (...). La mine a fost o comandă de sus, a fost o comandă foarte clară. Flavia (avocata Flavia Teodosiu – n.red.) mi-a spus că i-a spus Predoiu, când era ministrul Justiţiei, până să vină Stelică ăsta la Justiţie, că totul vine de la Iohannis", a declarat Dragnea, potrivit G4Media.

Fostul lider PSD Liviu Dragnea a ieşit din Penitenciarul Rahova joi, afirmând că a fost o perioadă doi ani şi două luni de suferinţă, abuzuri şi umilinţă, că se consideră deţinut politic. El a afirmat că PSD a devenit un partid de operetă, în buzunarele SRI şi condus de laşi.

Magistraţii Tribunalului Giurgiu au admis, joi, cererea lui Liviu Dragnea de eliberare condiţionată.

Din 27 mai 2019, fostul preşedinte al PSD Liviu Dragnea Dragnea se afla în penitenciar, după ce a fost condamnat definitiv de instanţa supremă la 3 ani şi 6 luni de închisoare.