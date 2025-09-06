Prefectul de Iași, schimbat de PNL. Luciana Antoci, numită consilier al premierului și înlocuită cu Costel Dolachi

Schimbare de prefect la Iași. Actualul șef al Instituției Prefectului -județul Iași, Luciana Antoci, va pleca la nivel central, urmând a ocupa funcția de consilier al premierului Ilie Bolojan pe probleme de educație, scrie 7iasi.ro.

În locul său, la vîrful Prefecturii Iași ar urma să fie numit Costel Dolachi, cel care a fost subprefect pentru o vreme, arată 7iasi.ro.

Decizia a fost luată în cadrul Biroului permanent Județena (BPJ) al PNL Iași, în cadrul unei ședințe care a avut loc astăzi.

Nominalizarea lui Costel Dolachi va fi înaintată la București odată pentru a fi apoi oficializată în Monitorul Oficial.

Postul de prefect este al PNL Iași, în baza algoritmului de guvernare cu PSD.

Mai mult pe 7iasi.ro.

Publicitate și alte recomandări video