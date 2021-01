Pregateste-te corespunzator inainte de vizita la un cabinet de avocat din Iasi! (P)

In decursul vietii, putem avea parte de diverse surprize neplacute, pe care le putem depasi, insa, cu ajutorul unui specialist in domeniul juridic. Vizita la un cabinet de avocat din Iasi este cruciala in anumite situatii, motiv pentru care este important sa stim cum sa ne pregatim inainte de a ajunge in fata unui expert.

Iata cateva sfaturi utile:

1. Alege un cabinet cu experienta

Daca vrei sa te bucuri de cele mai bune servicii juridice, opteaza pentru un cabinet avocat Iasi specializat in domeniul de care ai nevoie. Nu te baza neaparat pe recomandarile facute de prietenii tai, pentru ca este posibil sa fii dezamagit de rezultatul final, ci documenteaza-te pe cont propriu.

Din fericire, la o simpla cautare pe internet, poti gasi toate informatiile de care ai nevoie despre un anumit cabinet de avocat. Poti descoperi detalii despre experienta si domeniile sale de expertiza, astfel incat sa poti face cea mai buna alegere.

2. Stabileste ordinea cronologica a lucrurilor relevante pentru cazul tau

Inainte de a te prezenta la un cabinet de avocat din Iasi, este indicat sa notezi pe o hartie, in ordine cronologica, lucrurile care s-au intamplat in legatura cu speta ta. Avocatul care se va ocupa de caz trebuie sa stie intreaga poveste pentru a-ti oferi cele mai bune solutii.

Toate detaliile relevante ii pot fi de mare folos specialistului in domeniul juridic, astfel incat sa poata stabili inca de la inceput demersurile necesare pentru cazul tau.

3. Aduna toate documentele referitoare la problema cu care te confrunti

Dupa ce ai facut o prezentare a faptelor, organizeaza si documentele care pot dovedi veridicitatea spuselor tale. Acestea pot fi facturi, chitante, contracte, procese verbale, email-uri si orice alt act scris care are legatura cu speta ta.

Atunci cand mergi la un avocat, prezinta-i toate documentele pe care le consideri importante pentru caz. El le va selecta pe cele relevante si va trage anumite concluzii. De asemenea, este important sa ai la tine si buletinul, deoarece iti va fi necesar in momentul semnarii contractului de asistenta juridica.

4. Pregateste o lista cu intrebari

Inainte de a merge la un cabinet avocat Iasi, noteaza pe o hartie intrebarile pe care vrei sa le adresezi specialistului. Cu siguranta, ai anumite nelamuriri pe care doar un avocat cu experienta le poate clarifica. Este indicat sa pregatesti intrebarile inainte de intalnire, pentru a fi sigur ca nu vei uita niciun aspect important.

5. Ia la tine o agenda

Pe agenda poti nota povestea in ordine cronologica, lista cu intrebari, dar si notitele din timpul intalnirii. Nu ezita sa notezi ceea ce iti spune avocatul, deoarece unele elemente pot fi mai greu de retinut. Iar daca nu intelegi anumiti termeni explicati de specialist, adreseaza-i intrebari suplimentare.

