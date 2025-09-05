Prejudiciu de 100 milioane de lei cu epicentrul la Iași. În caz este implicat un inspector de la Finanțele Publice

Întreaga schemă de evaziune fiscală din dosarul „Leasing Automobile” anchetat de DNA, prin care 11 firme ar fi prejudiciat statul cu aproape 100.000.000 lei se învârte în jurul Iașului, în ciuda faptului că printre administratorii și acționarii acestor companii nu se găsește niciun ieșean. Cu toate acestea, firme din Galați, Vaslui sau Arad au fost mutate în ultimii ani la două adrese din Iași, iar sedii secundare au fost deschise în București, Iași și în alte opt județe. Ce le-a atras la Iași? Un inspector fiscal extrem de prietenos, care anunța companiile când urmau să aibă loc inspecțiile și ce acte să pregătească, susțin procurorii.

Din Iași, companiile implicate în acest dosar ar fi început apoi o operațiune amplă prin care mașini second-hand de lux cumpărate din UE erau revândute în România de aceste firme care efectuau tranzacții fictive pentru a diminua spre zero obligațiile fiscale la stat. Ieri (vineri, 5 septembrie), cinci persoane au fost plasate în arest la domiciliu de Tribunalul București. Aceștia sunt administratori sau reprezentanți de societăți comerciale, toți cercetați pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (autorat și/sau complicitate).

Control judiciar pentru un inspector de la Finanțele ieșene

De asemenea, s-a dispus măsura controlului judiciar pentru o durată de 60 de zile, tot începând cu ziua de joi, față de Elena – Liliana Beleca, inspector superior în cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Iași, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată și față de două persoane fizice, fără calitate specială, pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală.

Anchetatorii au stabilit că schema de fraudare s-ar fi desfășurat în perioada 2021 – ianuarie 2025, iar prejudiciul este estimat, „la acest moment al cercetărilor, la suma de 96.131.255 lei” (peste 19 milioane de euro). Suma reprezintă 19% din cifra totală de afaceri a celor 11 companii cercetate de procurorii DNA.

În plus, în ultimele zile, procurorii au instituit sechestru pe imobile evaluate la 31 de milioane de lei, pe peste 50 de mașini de lux și pe sume ridicate la percheziții: 307.000 de euro, 431.000 de lei, 75.000 de dolari și 2.500 de lire sterline.

Potrivit G4Media, firmele implicate în această rețea evazionistă îndeplineau două roluri. Pe de o parte erau șapte societăți de tip ”beneficiar real”, care „funcționau la vedere și intrau în contact direct cu clienții și se ocupau de tot procesul de preluare a comenzilor de mașini, le cumpărau din UE, coordonau operațiunile de logistică și formalitățile birocratice etc”.

Un alt rol revenea societăților „bidon” (Catoantud SRL, Corint Shoes SRL, Agresiv C&B SRL, Damarex SRL), care fie funcționau ca intermediari în aceste tranzacții, fie se ocupau cu emiterea de facturi fictive pentru a justifica tranzacțiile între firme, fie făceau tranzacții fictive cu alte produse, pentru a masca adevărul.

Cine sunt actorii principali

Împreună, cele 11 companii cercetate în acest dosar au avut împreună o cifră de afaceri de peste 515 milioane de lei, și o marjă de profit de 1,4% (circa 7,2 milioane lei), iar datoriile raportate au fost de aproape 430 milioane lei.

Companiile de tip „beneficiar real” funcționează toate la aceeași adresă din Iași – Șoseaua Păcurari 157, et. 1, birourile 10 sau 13. Furnizorii reali din Germania, Franța sau alte țări UE vindeau autoturismele către firmele de la această adresă în regim de taxare inversă, adică fără TVA.

GBD PREMIUM AUTOMOBILE LEASING SRL a fost înființată în urmă cu 21 de ani și e din nou în funcțiune din 2022. Compania a cărei obiect principal de activitate este „comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)” îl care ca unic acționar pe omul de afaceri Raul Bogdan Butcovan.

În august 2022, compania avea încă sediul pe Strada Armoniei din Arad, dar în 2024 era deja mutată la Iași, în biroul nr. 10 din Șoseaua Păcurari 157. Cele cinci sedii secundare ar fi, potrivit platformelor financiare, în județele Arad, Cluj, Galați și Vaslui.

Cifra de afaceri a acestei companii în 2024 a fost de 34,4 milioane lei, în scădere cu 22% față de anul anterior. Și în acest caz, datoriile, de milioane de euro – au crescut în 2024 (cu 31%, de la 14 milioane lei, la 18,2 milioane).

VAN BUTCO INTERNATIONAL SRL, înființată în urmă cu 21 de ani, aparține tot unui membru al familiei Butcovan și a urmat aceeași cale ca și GBD PREMIUM AUTOMOBILE LEASING SRL, fiind mutată din Arad în Iași – cele două împart același birou din Șoseaua Păcurari 157. În 2023 firma ocupa un sediu pe Bulevardul Revoluției din Arad.

Unicul acționar este Raluca Iasmina Butcovan, iar firma s-a plasat anul trecut pe locul 3 „în Top Profit România Microîntreprinderi, localitatea IAȘI, domeniul 4671: Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazosi și al produselor derivate”. De fapt, profitul net a fost de 304.771 lei, la o cifră de afaceri de patru milioane lei. Și în acest caz, datoriile firmei, de aproape circa 1,5 milioane euro, au crescut față de anul anterior (cu 22,8%).

ROMBRAC AUTOMOBILE SRL, înființată în 2015 și repusă în funcțiune din 2018, îl are ca unic acționar pe Gigel Brăcaci, una dintre cele cinci persoane pentru care a fost dispusă măsura arestului la domiciliu. 2018 a fost anul în care familia Brăcaci muta firma aceasta din Galați, de pe strada Morilor 114, în Șoseaua Păcurari 157.

Comerțul cu amănuntul al autovehiculelor este domeniul principal de activitate al acestei fime care în 2024 a avut o cifră de afaceri de 23.384.567 lei (+36% față de 2023), în timp ce datoriile, în creștere cu 59% ajunseseră la aproape 43 milioane lei.

ROMBRAC LIDER LOGISTICS SRL, GBN IMPORT AUTOMOBILE SRL, IMPORT CARS LEASING SRL și PREMIUM SELECTION AUTOMOBILE S.R.L. – sunt firme care au același acționariat: Gigel Brăcaci, Andreas Brăcaci și Gabriel Necoară.

IMPORT CARS LEASING SRL, înființată în urmă cu 21 de ani, ocupă, potrivit listăfirme.ro, „locul 1 în Top Afaceri România Microîntreprinderi, județul IAȘI, domeniul 45: Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor”. Gigel Brăcaci deține cu 1% mai multe acțiuni decât ceilalți asociați gălățeni.

Cifra de afaceri de 35,6 milioane de lei a scăzut în 2024 față de 2023 cu 38%. Este însă singura firmă din cele 11 ale cărei datorii au fost, de asemenea, în scădere (-21%).

În 2024 firma era deja mutată la Iași, însă în 2021 firma „locuia” în Arad, pe Bulevardul Revoluției, iar din acționariat făcea parte arădeanul Dorel Butcovan, care avea să-și vândă în 2022 acțiunile și către gălățeni.

GBN Import Automobile SRL este una dintre cele mai tinere firme implicate în schema din dosarul Leasing Automobile. Înființată în octombrie 2018, firma a fost mutată dup 2020 de pe Strada Muzicii din Galați, în birul 10 din Soșeaua Păcurari din Iași. Acțiunile sunt împărțite între Gigel Brăcaci (34%), Andreas Brăcaci 933%) și Gabriel Necoară.

La o cifră de afaceri de peste 62,8 milioane lei (+15% față de 2023), compania a raportat profit net de două milioane lei și datorii de 35,5 milioane.

Rombrac Lider Logistics SRL, e o firmă veche de 31 de ani, repusă în funcțiune din 2018. În Șoseaua Păcurari 157 ocupă biroul 13, dar cu aceiași trei acționari și cu aproape aceeași împărțire a acțiunilor ca și Import Cars Leasing SRL și GBN Import Automobile SRL: Gigel Brăcaci 40%, Andreas Brăcaci 30% și Gabriel Necoară 30%.

Cifra de afaceri de 14,2 milioane de lei, profit net de 272.749 lei și datorii de 15 milioane de lei – sunt rezultatele financiare raportate de această firm pentrul anul 2024.

PREMIUM SELECTION AUTOMOBILE S.R.L. este cea mai nouă firmă din grupul de companii anchetate în acest dosar de propucorii DNA. Înființată în iunie 2023, este singura dintre firme care s-a „născut” chiar la Iași și a primit sediul direct în biroul nr. 10 din Șoseaua Păcurari 157. Acțiunile sunt împărțite egal între cei trei asociați.

Din comerț cu amănuntul al autovehiculelor, firma a realizat anul trecut o cifră de afaceri de 1,5 milioane lei (în scădere cu 59% față de 2023), iar în loc de profit, a marcat o pierdere de 63.842 lei, în timp ce datoriile au fost de peste 4,5 milioane lei.

În scenă intră firmele de tip „bidon”

Aceste șapte firme care cumpărau automobilele ar fi trebuit să declare și să plătească TVA statului român. În schimb, rețeaua folosea firmele „bidon” – patru companii cu sediul social la o altă adresă din Iași, pe Calea Chisinaului 2A, Corp C3, Et. 1 – care emiteau facturi false către firmele la vedere, cu TVA inclus, ca și cum ar fi vândut ele autoturismele. Firmele la vedere înregistrau acele facturi, deduceau TVA-ul fictiv și își diminuau artificial impozitele.

Firmele de tip „bidon” îi aparțin omului de afaceri vasluian Gabriel Hăulică.

CATOANTUD SRL – are ca obiect principal de activitate ”comerțul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate”. Firma a fost înființată în urmă cu 19 ani. Înainte de pandemie, sediul social al acestei companii era în județul Vaslui, însă în septembrie 2021, când compania și-a actualizat documentele, sediul firmei se mutase deja în Iași, în camera 4 din Calea Chișinăului 2A. Potrivit platformei listafirme.ro, compania mai are opt sedii secundare, în București și în județele Arad, Galați, Ilfov și Vaslui.

CORINT SHOES SRL – e o firmă cu vechime în economia din România. Înființată în urmă cu 29 de ani, compania apare pe platforma listăfirme.ro în Topul Firmelor 2025 pe locul 1 în „Top Afaceri Romania Intreprinderi Mici, judetul IASI, domeniul 4772: Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate”. Cifra sa de afaceri a fost de peste 25 milioane de lei, realizată cu un număr mediu de 30 de angajați. Datoriile, de 33,5 milioane de lei, au crescut cu 50% față de anul anterior, potrivit bilanțului depus de Gabriel Hăulică pentru anul 2024.

Antreprenorul de 57 de ani, originar din comuna Vulturești din județul Vaslui, a fost cooptat în CORINT SHOES SRL în 2014, când acționarul unic de până atunci s-a retras. Hăulică a decis ulterior mutarea firmei la Iași, în camera nr. 9 de la adresa la care și-a dus toate firmele. Compania are 11 sedii secundare, potrivit datelor de pe listafirme.ro, în București, Ilfov, Neamț și Vaslui.

DAMAREX SRL a fost înființată în urmă cu 32 de ani. În 2013, compania avea sediul social în Vaslui și îl avea ca unic asociat pe Dan-Octavian Hăulică, care îl aducea „la bord” și pe Gabriel Hăulică. În 2019, firma avea încă sediul în județul Vaslui, dar în august 2021 – când unicul acționar al firmei ara Gabriel Hăulică – se mutase deja la Iași, pe Calea Chișinăului, dar în camera nr. 7. Numărul de sedii secundare este mai mic decât încazul celorlalte firme – doar trei – localizate în Galați și Vaslui.

După cifrele financiare raportate asupra anului 2024, Damarex SRL s-a clasat pe „locul 1 în Top Afaceri România, domeniul 4624: Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate”. Asta datorită cifrei de afaceri de peste 81 de milioane de lei. Profitul raportat a fost însă minuscul în comparație cu această cifră (469.554 lei), iar datoriile au fost impresionante: de peste două ori mai mari decât cifra de afaceri, adică 169,35 milioane lei.

AGRESIV C&B SRL, înființată în urmă cu 33 de ani, a fost și ea mutată de Gabriel Hăulică, din Vaslui, în camera 5 din Calea Chișinăului 2A. Schimbarea de acționariat s-a petrecut la începutul anului 2021, când Gabriel Hăulică a preluat ca afacerea de la cei doi acționari de până atunci, Dan-Octavian Hăulică și Cristian Radu.

Cu o cifră de afaceri de 110,6 milioane de lei în 2024, AGRESIV C&B SRL a ocupat locul 1 în „Top Afaceri România Întreprinderi cu Capital Românesc, localitatea IAȘI, domeniul 4511: Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)”. Dacă cifra de afaceri a înregistrat o creștere de 287% față de 2023, și datoriile au crescut „agresiv”, de la 19,8 milioane lei în 2023, la aproape 52 de milioane lei în 2024. În țară ar fi șapte sedii secundare ale firmei Agresiv C&B SRL, în București, Arad, Galați și Vaslui.

Potrivit G4Media, persoana care se ocupa de mascarea mecanismului de evaziune fiscală era Gabriel Hăulică, care „coordona ținerea evidențelor contabile și care, potrivit procurorilor, știa dinainte ce documente urmau să-i fie solicitate de inspectorii ANAF Iași, dar și ce aspecte trebuia să remedieze astfel încât, în urma controalelor inspectorilor, societățile să fie lăsate în continuare să-și desfășoare activitatea”.

Cum funcționa mecanismul evazionist

Achiziții din UE fără TVA – Mașinile erau cumpărate din Germania, Franța sau alte state UE în regim de taxare inversă, adică fără TVA. Firmele „la vedere” – Acestea preluau comenzile clienților, aduceau mașinile, făceau formalitățile de înmatriculare și vindeau autoturismele în România. Firmele „bidon” – Interpuse fictiv, emiteau facturi false cu TVA către firmele la vedere, ca și cum ar fi furnizat ele autoturismele. Deducerea fictivă de TVA – Firmele la vedere înregistrau facturile bidon, deduceau TVA-ul și își scădeau artificial obligațiile fiscale. Banii retrași în numerar – Sumele virate către firmele bidon nu ajungeau la bugetul statului; TVA-ul fictiv era retras în cash și împărțit între cei implicați. Acoperirea urmelor – Pentru a simula activități comerciale reale, inculpații au cumpărat stocuri ieftine (resturi de piele, încălțăminte) pe care le-au depozitat inclusiv în Spania.

