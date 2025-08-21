Premieră în educația ieșeană: creșterea normei a obligat zeci de profesori să-și completeze norma sau să aleagă alt post în ședința organizată ieri la ISJ. Reacții ale acestora

Majorarea normei didactice la 20 de ore pe săptămână, introdusă prin Legea nr. 141/2025, a lăsat fără normă completă 76 de profesori titulari din județul Iași și a dus la modificarea calendarului de mobilitate pentru atribuirea posturilor. Aceștia s-au prezentat miercuri, 20 august, la ședința publică organizată de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Iași pentru a-și completa norma sau a intra în procedura de restrângere de activitate. „Ziarul de Iași” a fost prezent acolo.

Din peste 10.000 de cadre didactice din județ, cei 76 de profesori predau discipline precum Limba și literatura română, Matematică, Biologie, Chimie, Educație fizică, Educație muzicală, Educație plastică, Fizică, Geografie, Istorie, Limba engleză, Limba franceză etc.

„Nu există un număr mai mare sau mai mic de profesori în această situația la o anumită disciplină, pentru că toate aceste situații depind de fiecare nevoie a școlii din care profesorii provin. Pot fi toate disciplinele. Este un rezultat al unei situații particulare care se regăsește la nivelul unei unități de învățământ”, a explicat Antonina Bliorț, purtătoarea de cuvânt a ISJ Iași.

Completarea normelor și alocarea posturilor pentru cadrele didactice

În această situație s-a ajuns fiindcă după completarea posturilor titularilor, pentru a avea 20 de ore, au rămas situații în care norma nu a putut fi completată, motiv pentru care a fost organizată o etapă de depunere a dosarelor pentru restrângere sau completare de normă. Listele au fost publicate pe 18 august, iar pe 20 august s-a desfășurat ședința publică pentru alocarea posturilor și completarea normelor pentru cei 76 de profesori afectați.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a ISJ Iași, cadrele didactice titulare au prioritate, iar posturile rămase vor fi ulterior oferite suplinitorilor, în funcție de punctajele obținute la examen. Dosarele au fost evaluate pe baza activității anterioare, studiilor și rezultatelor obținute cu elevii, iar cei care nu și-au completat norma pot participa și la etapele viitoare.

„În etapele următoare, posturile care rămân libere vor fi apoi prezentate pentru ședințele publice la care vor participa cei care au dreptul să fie suplinitori – fie cei care sunt cu note peste 7,00, fie cei care sunt cu note epste 5,00 la Titularizare. Tot în această perioadă au loc și detașările. Prin urmare, pe 25 august, lista care a fost publicată luni, 18 august, va fi revizuită. Aceea va fi lista din care profesorii suplinitori își pot alege posturile în funcție de notele pe care le-au obținut la examene”, a completat Antonina Bliorț.

Reacțiile profesorilor afectați de modificările legislative

Raluca Anasie, profesor titular de Limba franceză la Liceul Tehnologic Economic de Turism, a participat la ședința organizată pe data de 20 august. Modificarea legii privind norma didactică a lăsat-o cu șase ore neacoperite, deși și-ar fi dorit să le predea în oraș pentru a evita deplasările din mediul rural. Aceasta a crtiticat impactul acestor schimbări asupra calității învățământului.

„Mai am nevoie de 6 ore, de preferat tot în oraș. Ne-a luat pe nepregătite această lege. Există riscul să predau la mai multe școli. Guvernul vrea să facă economie, iar ultima metodologie publicată săptămâna trecută prevede faptul că putem să nu mergem la orele pe care le luăm dacă sunt foarte departe, la marginea județului, și putem rămâne cu 18 ore sau chiar și mai puțin. Asta ar însemna bani mai puțini, dar e afectată și vechimea. Acesta a fost visul meu din copilărie, dar se pare că societatea românească nu-și dorește un învățământ de calitate”, a precizat cadrul didactic.

Antoaneta Luchian, profesor titular de Educație muzicală la Colegiul „Costache Negruzzi” și la Colegiul Național, a explicat că, din cauza modificărilor legislative din această vară, norma ei a scăzut la 17 ore și a fost nevoită să ia trei ore din lista afișată de ISJ Iași. Potrivit acesteia impactul major nu a fost creșterea normei de la 18 la 20 de ore, ci modificarea calendarului de mobilitate, ceea ce complică planificarea viitoare, mai ales că de anul următor vor fi aplicate planurile-cadru pentru liceu, afectând din nou orele și disciplinele.

„Am găsit ore acolo unde îmi doream, tot în oraș, cu toate că locurile sunt limitate, fiindcă la disciplina Educație muzicală, conform prevederilor legale, există posibilitatea cel puțin la nivel rural sau în urbanul mic de a se completa în cadrul unității de învățământ pentru profesorii titulari de alte specializări. Au mai rămas câteva ore care au ajuns celor patru profesori care au fost prezenți în această fază de completare. Eu am luat ore la Liceul Universității «Alexandru Ioan Cuza»”, a transmis profesoara.

76 de cadre didactice din județul Iași, în restrângere de activitate

Luni, 18 auguat, Inspectoratul Școlar Județean Iași a publicat listele cu punctajele profesorilor care nu și-au putut completa norma didactică. În județ, 76 de cadre didactice s-au aflat în această situație: 19 cu restrângere totală de activitate și 57 cu restrângere parțială. Punctajele obținute de aceste cadre didactice pot fi consultate AICI.

Miercuri, 20 august, la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” din Iași, a avut loc ședința publică pentru soluționarea restrângerilor de activitate și a completării normei pentru cadrele didactice titulare, debutante sau angajate pe viabilitatea postului, în urma aplicării măsurilor prevăzute de Legea nr. 141/2025.

