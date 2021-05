Premieră la “Infecţioase” la Iaşi: s-au internat primii pacienţi non-Covid

“Este vorba despre patru bolnavi care au altă patologie infecto-contagioasă decât COVID 19. Este clar că numărul pacienţilor pozitivi a scăzut. Se fac în continuare internări în fiecare zi. În schimb, rata de externare este mult mai mare decâr cea de internare. Se vindecă, se negativează repede. O parte însă prezintă sechele după boală. Aceştia sunt îngrijiţi în sectoarele de recuperare post COVID. Pentru non-COVID, în momentul de faţă, avem operaţionalizate 30 de paturi şi urmează ca în cel mai scurt timp să dublăm numărul. De asemenea, îngrijirea pacienţilor seropozitivi şi controlul periodic al acestora au fost reluate de acum doduă săptămâni”, a precizat Florin Roşu, managerul Spitalului de Boli Infecţioase.

Şi la Spitalul CFR, unitate medicală care şi ea s-a aflat timp de un an în prima linie a luptei cu pandemia, porţile s-au deschis deocamdată parţial pentru pacienţii non-COVID. « Adresabilitatea pacienţilor COVID a scăzut undeva sub 30% din capacitatea sectorului destinat acestei patologii. Sperăm într-o scădere a numărului celor cu infecţia cu SARS COV 2, astfel încât să ajungem la un grad de ocupare de sub 20%. De aproximativ o lună am deschis aproape toate secţile non-COVID, cum ar fi geriatria sau medicina internă. Nu am deschis deocamdată sectorul de cronici», a declarat Mihai Glod, managerul Spitalului CFR.

Acesta a adăugat că unitatea medicală este pregătită să îşi reia activitatea obişnuită, mai ales că a fost dotată recent cu o nouă şi ultra performantă aparatură. “Avem un RMN de 3 TESLA Premium, aparatură unică în ţară, avem un CT cu 128 de slide-uri, aparate rongen, ecografe de ultimă generaţie. În plus, am schimbat tot ce înseamnă structura de paturi pe toate secţiile pentru a spori la maxim confortul la cazare”, a mai adăugat Mihai Glod.