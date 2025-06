Premieră la Bacalaureat 2025: Absolvenții își pot vizualiza lucrările înainte de a contesta nota. Află care e procedura

Ministerul Educației și Cercetării a introdus oficial această nouă etapă în procesul de evaluare. Elevii pot cere vizualizarea lucrării după afișarea rezultatelor inițiale. Vineri, 20 iunie, până la ora 12.00, vor fi publicate rezultatele inițiale.

Canditații care au susținut examenul de Bacalaureat pot depune cererea de vizualizare a lucrărilor doar vineri, 20 iunie, între orele 14.00 și 17.00. Apoi, pe 20 iunie, între 17.00 și 18.00 are loc vizualizarea propriu-zisă și, dacă este cazul, depunerea contestațiilor. Vizualizarea lucrărilor și contestațiile continuă luni, 23 iunie, și marți, 24 iunie, între orele 9.00 și 17.00.

Cum se face cererea de vizualizare a lucrărilor de la examenul de Bacalaureat

Elevii care doresc să-și vadă lucrarea trebuie să completeze un formular tipizat pus la dispoziție de Ministerul Educației. Cererea poate fi depusă direct la centrul de examen sau transmisă prin email, vineri, 20 iunie, în intervalul orar 14.00-17.00.

Informații despre perioada, intervalul orar zilnic, locația în care se depun cererile, se vizualizează lucrările scrise și se depun contestațiile vor fi afișate pe 10 iunie, la avizierele liceelor și pe site-urile inspectoratelor școlare și al unităților de învățământ care au fost desemnate centre de examen.

După depunerea cererii, candidații vor fi programați într-o anumită zi și oră pentru a vizualiza lucrarea. Candidatul minor poate fi însoțit de un părinte sau un reprezentant legal. Vizualizarea are loc sub supravegherea unui profesor, care nu are voie să ofere interpretări sau evaluări asupra conținutului lucrării.

Reguli stricte în timpul vizualizării

Lucrarea va fi prezentată prin intermediul unui videoproiector sau al unei table SMART. În sala unde se face vizualizarea lucrării este strict interzisă folosirea telefoanelor, tabletelor sau a altor dispozitive de înregistrare. Nu este permisă fotografierea sau filmarea lucrărilor. La final, candidatul și părintele semnează o declarație care atestă că lucrarea a fost vizualizată.

Este important de precizat că vizualizarea lucrării nu reprezintă o recorectare, ci doar o etapă de informare. Dacă se constată că lucrarea este scanată greșit, incompletă sau chiar aparține altui candidat, comisia sesizează Comisia Națională de Bacalaureat, iar lucrarea poate fi reevaluată.

Ce urmează după vizualizare

După vizualizarea lucrării, candidații vor semna o declarație prin care confirmă că au vizualizat lucrarea solicitată.

Dacă, în urma vizualizării, candidatul consideră că nota nu reflectă corect performanța sa, acesta poate depune contestație. Intervalul pentru contestații este 20-24 iunie 2025. Totuși, vizualizarea nu obligă la contestație. Elevii pot alege dacă vor sau nu să continue cu această procedură.

