Premieră la Iași: caz de bullying școlar ajuns în fața judecătorilor. S-au dat sentințe inclusiv cu daune morale

Incidentul analizat de judecători s-a petrecut în urmă cu trei ani, cu puțin înainte de începutul vacanței de vară. Pe 7 iunie 2022, în jurul orei 9.45, George C., un elev de clasa a VII-a, se afla în curtea școlii gimnaziale „Ion Creangă”, jucând fotbal cu mai mulți colegi. În curte se aflau și doi dintre elevii problemă ai școlii, Constantin N. (15 ani) și Ionel G. (14 ani). Primul dintre ei era bine cunoscut pentru agresivitatea sa fizică și verbală față de colegi sau chiar profesori. Totuși, nu avea antecedente penale. Ionel G. mai încălcase legea, dar vârsta nu a permis urmărirea sa penală.

În acea dimineață. Constantin N. i-a cerut lui George C. să-i aducă din clasă ghiozdanul unui coleg. Băiatul a refuzat să se conformeze, iar Constantin N. l-a lovit cu palmele peste față. Imediat, a intervenit și Ionel G., care l-a lovit și el pe elev, cu pumnul în față, rupându-i un dinte. Băiatul s-a dus la baie să se spele pe față de sânge, după care a anunțat conducerea școlii, care a chemat poliția.

Următoarea pedeapsă: internarea într-un centru de detenție

În cursul urmăririi penale, Constantin N. a încercat să dea vina pe Ionel G., în timp ce acesta din urmă nu a dat nicio declarație. În fața instanței, Ionel G. și-a recunoscut vinovăția. „Inculpaţii au săvârşit infracţiunile fără motiv sau justificare. Instanţa reţine comportamentul abuziv şi agresiv al inculpaţilor care au ales să agreseze persoana vătămată din pură dorinţă de umilire şi de provocare a suferinţei”, au menționat magistrații Judecătoriei Pașcani.

Până ca dosarul agresiunii din curtea școlii să ajungă în instanță și să fie analizat de judecători, Ionel G. a apucat să mai fie judecat de trei ori, pentru furt în scop de folosință și conducere fără permis, împotriva lui dispunându-se internarea pentru un an și jumătate într-un centru educativ. De asemenea, el este încă judecat pentru o a patra faptă similară, respectiv furtul unui autovehicul și conducerea acestuia. Judecătorii au apreciat că, în cazul lui, riscul de recidivă este major, ceea ce impunea o măsură educativă privativă de libertate. Ei au dispus prelungirea termenului de internare într-un centru educativ cu încă șase luni. De altfel, termenul de doi ani reprezintă maximul legal posibil al măsurii. În aceste condiții, următoarea pedeapsă pe care o va primi Ionel G. va consta probabil în internarea într-un centru de detenție.

„La examenul psihic a rezultat că are un caracter turbulent”

Nici pentru Constantin N. șansele de îndreptare nu par a fi mari. „La examenul psihic a rezultat că are un caracter turbulent, agresivitate verbală şi fizică, refuză să participe la ore, preferă compania elevilor-problemă şi nu recunoaşte faptele comise. Inculpatul nu înţelege mesajul citit şi are rezultate slabe la învăţătură. Ca trăsături de personalitate s-au relevat impulsivitatea, lipsa de respect, minciuna şi nepăsarea. Prezintă o lipsă totală de asumare a faptelor, dă vina pe alte persoane şi nu are nici o intenţie de a-şi îndrepta comportamentul. Prezintă instabilitate, iritabilitate şi irascibilitate”, au reținut judecătorii. În lipsa unor antecedente penale stabilite printr-o sentință, formal, el se află însă doar la începutul „carierei” infracționale. Ca urmare, în privința lui s-a dispus doar măsura educativă a asistării zilnice pentru o perioadă de 6 luni. Cei doi agresori au fost obligați și la plata unor daune morale totale de 8.000 de lei față de victima lor.

Sentința Judecătoriei Pașcani a fost contestată de cei doi băieți. Dosarul a intrat pe rolul Curții de Apel, urmând să fie reanalizat pe 22 iulie.

