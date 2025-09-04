Premieră la patinaj artistic: O pereche formată din două femei va concura în Finlanda ca urmare a modificării regulamentelor

Două tinere sunt pe cale să devină prima pereche cu sportivi de acelaşi sex din dansul pe gheaţă din Finlanda, ca urmare a unei modificări istorice a regulilor federatiei de patinaj din această ţară, care deschide calea către o mai mare incluziune în acest sport, relatează Reuters, citată de news.ro.

Emma Aalto, în vârstă de 19 ani, din Finlanda, şi Millie Colling, în vârstă de 20 de ani, din Anglia, vor concura împreună în competiţiile interne finlandeze, în urma unei revizuiri a regulamentelor federaţiei, care se referă acum la dansatorii pe gheaţă ca „Skater A” şi „Skater B”, în loc de „bărbat” şi „femeie”. Schimbarea a fost făcută mai devreme în acest an, după ce duo-ul a depus o cerere pentru a concura împreună.

„Acum avem voie să concurăm în competiţiile naţionale din Finlanda… Suntem prima şi singura echipă de nivel secundar care face acest lucru”, a declarat Colling pentru Reuters.

Această mişcare a fost inspirată de decizia Skate Canada din 2022 de a elimina cerinţele de gen pentru echipele naţionale de dans pe gheaţă. Aalto şi Colling speră că şi comunitatea internaţională de patinaj va urma acest exemplu.

„Sperăm că poate o schimbare va avea loc treptat”, a spus Colling.

Cu toate acestea, în prezent nu este prevăzută nicio modificare a regulilor internaţionale. Fosta dansatoare pe gheaţă Kaitlyn Weaver, triplă medaliată mondială şi membră a Comitetului Tehnic pentru Dans pe Gheaţă al Uniunii Internaţionale de Patinaj, a declarat că problema a fost discutată, dar nu a fost propusă în mod oficial.

„Trebuie să abordăm această problemă într-un mod care să includă o componentă educativă, o înţelegere, în loc să o prezentăm şi apoi să fie respinsă”, a spus Weaver.

Ea a adăugat că climatul politic global, inclusiv realegerea lui Donald Trump în funcţia de preşedinte al SUA, a îngreunat progresul.

„Îngrijorarea mea este că, pe măsură ce lumea devine din ce în ce mai conservatoare – şi acest lucru nu se întâmplă doar în Statele Unite, ci şi în anumite părţi ale lumii –, prioritatea mea numărul unu este siguranţa sportivilor”, a spus ea.

Aalto şi Colling s-au cunoscut acum doi ani în timp ce patinau solo şi au devenit repede prietene apropiate.

Când fostele dansatoare olimpice pe gheaţă Madison Hubbell şi Gabriella Papadakis, medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2022 alături de Guillaume Cizeron, şi-au unit forţele pentru un spectacol de gală în scopul promovării acceptării parteneriatelor între persoane de acelaşi sex în patinajul artistic de competiţie, Aalto şi Colling s-au gândit că şi ele ar putea răspândi acest mesaj.

„M-am gândit: «Oh, este extraordinar. Sper că într-o zi acest lucru va fi posibil»”, a spus Colling.

Aalto, care a început să patineze la vârsta de cinci ani, a patinat anterior cu parteneri masculini, dar a avut dificultăţi în a găsi unul nou înainte de a face echipă cu Colling.

„Pentru un bărbat, sunt, nu ştiu, trei sute de femei care vor să patineze cu el. Şi există acest dezechilibru de putere”, a spus ea, referindu-se la faptul că patinatorii bărbaţi sunt atât de puţini. „Nu contează doar abilităţile tale ca patinator, ci şi înălţimea, greutatea, aspectul fizic şi zona geografică în care locuieşti”, a adăugat ea.

Întrucât dansul pe gheaţă se concentrează pe interpretarea muzicii şi precizia mişcărilor picioarelor – mai degrabă decât pe elementele acrobatice, cum ar fi săriturile, aruncările şi ridicările, care sunt principalele caracteristici ale patinajului în pereche –, mulţi oameni consideră că această disciplină este potrivită pentru competiţiile între persoane de acelaşi sex.

„Nu există un avantaj fizic enorm în a fi bărbat”, a spus Colling.

Weaver, care este coregrafă şi încă patinează alături de partenerul său de competiţie Andrew Poje în spectacole, a adăugat: „Ne aflăm în acest diagramă Venn a sportului şi artei”.

Weaver i-a lăudat, de asemenea, pe Aalto şi Colling pentru că au împărtăşit online experienţa lor, „pentru a o normaliza”.

„Exemplele prezentate nu fac decât să susţină şi mai mult necesitatea acestei schimbări”, a afirmat ea.

