Premierea celor zece „zeciști” ai Iașului: cărți, diplome, premii în bani. „Ați scris o nouă filă de istorie pentru școala ieșeană”

Evenimentul s-a desfășurat la Sala „Vasile Pogor” a Palatului Roznovanu, iar absolvenții au fost recompensați cu sume de 1.000 (Evaluarea Națională) sau 2.000 de lei (Bacalaureat), cărți, diplome și coronițe.

Sunt șapte absolvenți de clasa a VIII-a din județul Iași care au luat nota 10 atât la Limba și literatura română, cât și la Matematică – doi de la Colegiul Național „Emil Racoviță”, doi de la Colegiul Național, doi de la Școala Gimnazială „EuroEd” și unul de la Colegiul „Richard Wurmbrand”. Aceștia sunt Bianca Luchian, Maria Teodora Zosin, Ștefan-Constantin Harnagea, Iasmina Georgiana Ema Ciocan, Ioana Bușaga, Antonia Leon și Daria-Ioana Crăciun.

În cazul examenului de Bacalaureat, sunt trei eleve care au obținut medie maximă. Este vorba despre Mara-Karina Ionescu de la Colegiul Național, Ilinca Floroiu de la Colegiul Richard Wurmbrand și Ruxandra Maria Galan de la Liceul Teoretic „Varlaam Mitropolitul”.

Imediat după publicarea rezultatelor de la cele două examene naționale, „Ziarul de Iași” a luat legătura cu elevii care au obținut medie maximă. Puteți afla mai multe informații despre cei șapte zeciști de la Evaluarea Națională aici. Despre cele trei eleve care au obținut media 10 la Bacalaureat, găsiți mai multe informații aici.

La Gala Absolvenților de Nota 10 au participat, alături de decariști, membri din familiile acestora, cadrele didactice coordonatoare și directorii unităților de învățământ unde au studiat. Totodată, în cadrul evenimentului, profesorii îndrumători și directorii au fost distinși cu diplome.

10 de „10 perfect” în județul Iași

Festivitatea de premiere a început cu discursul primarului municipiului Iași, Mihai Chirica, care a transmis că își dorește ca toți acești tineri să rămână la Iași pentru a contribui la „bunăstarea comunității”.

„Este o deosebită plăcere să fim, din nou, prezenți aici. Este unul dintre cele mai emoționante momente din viața orașului pe parcursul unui an întreg. Eu am rămas de fiecare dată dedicat faptului că educația este singura cale de mântuire a națiunii. Orice investiție pe care o facem în educație este una salvatoare. Iașul este capitala școlilor excepționale care dau țării, an de an, armate de tineri foarte bine pregătiți. Ce bine ar fi dacă toți acești tineri ar rămâne la Iași pentru a contribui la bunăstarea comunității noastre, dar, indiferent unde îi vor purta în viitor pașii, noi sperăm să nu uite niciodată că au fost formați ca oameni mari aici, în Capitala Moldovei! Și în acest an Iașul a fost în topul național, ceea ce ne face mândri, dar ne și obligă”, a spus primarul Mihai Chirica.

Un aspect notabil al acestui an a fost reprezentat de prezența învățământului privat în topul performanțelor. Jumătate dintre elevii care au obținut note maxime provin de la școli private din municipiul Iași, lucru constatat și de primar în discursul său.

„Avem 10 de 10 în acest an, la Evalurea Națională și Bacalaureat. Școala din sectorul privat începe să devină un concurent al școlii publice. Calitatea actului de învățământ nu mai are aparținător de drept public sau privat. Acolo sunt copiii noștri, indiferent dacă vorbim despre o școală consacrată de-a lungul secolelor sau o școală nouă. Pe această cale demonstrăm că profesorii noștri sunt la fel de performanți oriunde s-ar afla”, a completat primarul.

Florentin Ciobotaru: „Ați scris o nouă filă de istorie pentru școala ieșeană”

În continuare, în cadrul Galei Absolvenților de Nota 10, a luat cuvântul inspectorul școlar general adjunct Florentin Traian Ciobotaru, care a lăudat performanța și perseverența elevilor.

„Ca profesor de istorie, îmi aduc aminte că din tranșee Napoleon Bonaparte le transmitea soldaților că «victoria aparține celor perseverenți». Voi ați fost perseverenți prin «tranșeele» școlilor pe care le reprezentați. Ați devenit victorioși, ați scris o nouă filă de istorie pentru școala ieșeană! Ca să se întâmple aceste lucruri frumoase la Iași, este nevoie de suflet, de investiții și de oameni care să iubească școala. Și oamenii care iubesc școala sunt în această sală. A doua componentă este familia. Dacă familia nu ar fi implicată, nu am putea vorbi de aceste rezultate. O a treia componentă ține de dăruirea profesorilor din școlile noastre. Dacă acești oameni nu ar fi pus suflet la școală, nu ne-am fi întâlnit astăzi să sărbătorim excelența”, a transmis Florentin Traian Ciobotaru.

Apoi, rând pe rând, elevii au fost invitați, alături de profesorii coordonatori și director, în fața publicului din Sala „Vasile Pogor”, pentru a fi premiați.

Absolvenții ieșeni cu media 10 la examenele naționale din anul 2024

Evaluarea Națională

Iasmina-Georgiana-Ema Ciocan

Colegiul Național

Director: Elena Calistru

Limba și literatura română: Dorina Apetrei

Matematică: Gabriel Popa

Ștefan-Constantin Harnagea

Colegiul Național

Director: Elena Calistru

Limba și literatura română: Dorina Apetrei

Matematică: Gabriel Popa

Bianca-Gabriela Luchian

Colegiul Național „Emil Racoviță”

Director: Mihaela Pîrpîlă-Gotcu

Limba și literatura română: Mihaela Vlioncu

Matematică: Leon Pițu

Maria-Teodora Zosin

Colegiul Național „Emil Racoviță”

Director: Mihaela Pîrpîlă-Gotcu

Limba și literatura română: Irina Nechifor

Matematică: Bogdan Gabriel Bârzoi

Ioana Bușaga

Școala Gimnazială EuroEd

Director: Carmen Mădălina Antoniță

Limba și literatura română: Lucreția Pascariu

Matematică: Marius Pașa

Antonia Florentina Leon

Școala Gimnazială EuroEd

Director: Carmen Mădălina Antoniță

Limba și literatura română: Lucreția Pascariu

Matematică: Marius Pașa

Daria Ioana Crăciun

Colegiul „Richard Wurmbrand”

Director: Cristian Lucaci

Limba și literatura română: Silvia-Brândușa Chelariu

Matematică: Domnica Maciuc

Bacalaureat

Mara-Karina Ionescu

Colegiul Național

Director: Elena Calistru

Limba și literatura română: Mihaela Cobzaru

Matematică: Gabriel Popa

Fizică: Anda Oatu

Ilinca Floroiu

Colegiul „Richard Wurmbrand”

Director: Cristian Lucaci

Limba și literatura română: Silvia-Brândușa Chelariu

Istorie: Lavinia-Lidia Termen

Geografie: Alexandra-Georgiana Vornicu

Ruxandra-Maria Galan

Liceul Teoretic „Varlaam Mitropolitul”

Director: Adrian Timofti

Limba și literatura română: Alina Andrei

Matematică: Cristina Speranța Ferghete

Biologie: Adriana Preotu

